Avanza una obra clave para mejorar la conectividad perdida en la inundación del 7 de marzo

Los trabajos de refuncionalización del canal Maldonado tuvieron un avance notable en la jornada de este jueves, con la conclusión de la obra de la estructura base del nuevo puente sobre la calle Don Bosco, una obra largamente reclamada por los vecinos y comerciantes del sector.

Destruido en la trágica inundación del 7 de marzo del año pasado, hoy se terminaron de colocar los 20 pilotes, además de los correspondientes dinteles y pantallas que darán sustento a la estructura.

A partir de este momento, el proyecto ingresa en un momento clave, sobre todo a partir de la intención del municipio de Bahía Blanca de que se encuentre habilitado y en funcionamiento para fin de año.

Según se explicó, continúa el avance de obra con la superestructura del puente, luego de haber completado el montaje de las 15 vigas pretensadas longitudinales que sostendrán la futura calzada.

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El nuevo puente tendrá 28 metros de longitud —adaptados a la ampliación del canal, que triplicará su capacidad de evacuación hidráulica—, doble carril de circulación e incorporará pasarelas peatonales en ambas márgenes.

"Será más ancho y más largo, permitiendo así mejorar la conectividad vehicular y peatonal", sostuvo el titular del área de Obras Públicas, Gustavo Trankels.

En ese sentido, el funcionario reconoció estar muy conforme con el ritmo de los trabajos.

"En los próximos días, los equipos técnicos procederán al hormigonado de las vigas transversales para luego encarar el armado de la carpeta de rodamiento", detalló.

Etapa II

Actualmente se está desarrollando la Etapa II del proyecto de reconstrucción del canal, entre la ruta 3 Sur y calle Don Bosco.

Incluye las primeras intervenciones que apuntan a mejorar la calidad paisajística del canal, con la construcción de dos plazas-jardín de 26 metros de ancho sobre el canal, más otras 6 pasarelas-plazoletas y el primer tramo del paseo peatonal en el fondo del canal.

El proyecto completo de reconstrucción del canal contempla seis etapas, con un costo estimado de 109.000 millones de pesos.

La etapa III es entre Don Bosco y Castelli; la IV entre Castelli y Zapiola; la V entre Zapiola y el partidor, y la VI en el partidor propiamente dicho.

En este recorrido de casi 4 kilómetros habrá 15 nuevos puentes, 11 pasarelas-plazoletas de entre 6,50 y 13 metros de ancho, 6 plazoletas-jardín de 26 metros de ancho y 14 pasarelas peatonales de 3,50 metros de ancho.

La fecha de terminación del nuevo canal no es algo simple de establecer. Si se considera un estado ideal —que estén disponibles los recursos, que se realicen las licitaciones de modo que con la finalización de cada etapa se esté en condiciones de iniciar la siguiente, que no surjan imprevistos ni cambios de prioridades desde la provincia—, podría estar terminado en 2032.

Entretanto, la ciudad se encuentra en un estado de vulnerabilidad importante, con el canal en mal estado, con pérdida de parte de su revestimiento y expuesto a que una lluvia importante en la cuenca del Napostá le genere daños severos en su estructura.