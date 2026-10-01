A madrugar: luego de la polémica en Azerbaiyán, Colapinto disputa el GP de Bahréin en Sepang

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), que estuvo envuelto en una gran polémica tras el choque que generó el fin de semana pasado en Azerbaiyán, disputará este fin de semana el Gran Premio de Bahréin, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio mantendrá el nombre de Bahréin pero debido a la guerra en Medio Oriente se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,543 kilómetros.

La actividad en Sepang comenzará el viernes a la 1:30 de la madrugada con la primera práctica libre, mientras que solo unas horas después, a las 5, se llevará a cabo la segunda sesión de entrenamientos.

Al día siguiente, el sábado, los pilotos de la categoría reina del automovilismo tendrán la tercera y última práctica libre a la 1:30 de la madrugada, en la que podrán terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 5.

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Finalmente, la actividad en el GP de Bahréin concluirá el domingo con la carrera que está programada para las 4 de la madrugada.

Colapinto llega a esta nueva fecha del campeonato luego de quedar envuelto en una gran polémica por el choque que generó en el GP de Azerbaiyán, que derivó tanto en su abandono como en el de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el del británico Lando Norris (McLaren).

Incluso este último declaró que el argentino merecía una carrera de sanción e insinuó que no merecía estar en la Fórmula 1, aunque finalmente pidió disculpas por sus dichos.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con 302 puntos y solo 20 años se ilusiona con la posibilidad de consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Su escolta es el británico George Russell (Mercedes), quien viene de ganar el GP de Azerbaiyán para llegar a los 236 puntos.

El top 5 lo completan los británicos Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El cronograma y horarios del GP de Bahréin

-Viernes 2/10:

Práctica libre 1 a la 1:30

Práctica libre 2 a las 5

-Sábado 3/10:

Práctica libre 3 a la 1:30

Clasificación a las 5

-Domingo 4/10:

Carrera a las 4