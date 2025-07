Mayans acusó a Milei de "gobernar como un régimen de facto" y denunció los ataques a Villarruel

El senador nacional por Formosa, José Mayans, cuestionó duramente al presidente Javier Milei al acusarlo de no respetar la división de poderes y de ejercer un "gobierno unitario, muy parecido a un gobierno de facto". Además, denunció hostigamientos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y criticó la situación económica y el vínculo con el Congreso.

"El presidente no confía en el sistema representativo de gobierno. Ningunea y ataca cuando algo no le gusta", afirmó Mayans en declaraciones al diario La Nación. "Milei no cree en la división de poderes, no aplica la Constitución Nacional. Es un gobierno unitario. Muy parecido a un gobierno de facto", agregó.

En esa línea, el legislador sostuvo que el mandatario desconoce las advertencias del Poder Legislativo. "¿Si su programa es tan sólido, cómo puede ser que su superávit fiscal esté basado en el hambre y en la miseria de tantos jubilados y en la falta de remisión de los fondos que les corresponden a las provincias?", se preguntó.

Mayans afirmó que el rumbo económico "no tiene destino", y denunció que "un gran porcentaje de la sociedad no puede cubrir la canasta básica", mientras que "el salario está abatido". Por eso, pidió que se avance en la Cámara de Diputados con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 como "un nuevo mensaje al Poder Ejecutivo".

"Tenemos un plan económico que consiste en un alto endeudamiento externo y con las provincias", señaló. En ese marco, criticó el estilo del presidente: "Hay que barajar y dar de nuevo, pero tenemos un presidente que se dedica a insultar, a hacer este tipo de show, decir que 'le vamos a romper el tujes' y todas estas cosas que hace, que amenaza. Distrae la atención del caso $Libra y los negociados que están haciendo con el tema de las privatizaciones".

Mayans también acusó a Milei de "humillar" a la vicepresidenta Victoria Villarruel para limitar su proyección política. "La vicepresidenta tuvo un gesto con el Poder Ejecutivo, dijo que ella entendía que se requerían dos tercios para tratar los proyectos aprobados por Diputados, pero yo le dije que no tenía que interpretar nada porque no era del Poder Legislativo y el único que puede interpretar (el Reglamento) es el cuerpo", explicó.

Según el senador, "en su momento ella tenía una mejor imagen que Milei y creo que la hermana del presidente la vio como una rival y ordenó limpiarla. Por eso este hostigamiento. El Gobierno, a través de (Santiago) Caputo, ordenó cerrar el Senado y obstruir el funcionamiento de un poder del Estado", denunció. "Es inconstitucional y una falta grave para la democracia. Como Villarruel es abogada y sabe los límites, no se prestó a eso. Igual, creo que usan los ataques a la vicepresidenta como cortinas de humo".

Mayans también cuestionó la narrativa oficialista sobre los resultados económicos: "El mandatario busca mostrar que tiene estabilidad económica, que el programa económico es un éxito", dijo, pero advirtió que "todo el mundo se da cuenta de que no es así porque 23 gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad y los legisladores le están diciendo que esto está mal".

En ese sentido, apuntó contra lo que denominó como "sistema de propaganda" del Gobierno y alertó sobre la intención de subordinar al Congreso: "El Ejecutivo apuesta a que el Congreso sea un poder sumiso a la visión del presidente". Y advirtió sobre las exigencias del Fondo Monetario Internacional: "Esto va a durar hasta octubre, después el Fondo Monetario le exige que tiene que cambiar el sistema previsional, que la edad de jubilación se va a ir a 70 años. Capaz que te morís antes de jubilarte. La idea es que aportes cincuenta años y después que no te jubiles".

El senador también cuestionó al futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, tras declaraciones en las que anticipó un vínculo directo con los gobernadores. "Violó el derecho internacional con la intervención directa al decir que le va a hablar a los gobernadores, quién va preso y quién no. Se parece más a las palabras de un virrey que a la de un diplomático", sostuvo.

Finalmente, celebró la unidad del peronismo en el frente Fuerza Patria de cara a las elecciones en Formosa y volvió a criticar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. "Seguimos trabajando en eso porque sabemos que es un proceso que está viciado de nulidad. Un ejemplo: la Cámara de Apelaciones no tiene acuerdo del Senado y está disponiendo de la vida y los bienes de las personas", señaló.

En ese marco, apuntó contra el juez Carlos Rosenkrantz: "Ahí Rosenkrantz jugó un papel fundamental. Creo que algunos de los miembros de la Corte tienen sus problemas y eso influye en sus decisiones. Por eso aceptaron esta chanchada del nombramiento por decreto de jueces de la Corte que el Senado revirtió con el voto de dos tercios del Senado", concluyó. (NA)