Fórmula 1: Colapinto habló tras su paso por el Gran Premio de Bélgica

Con un semblante que demostró tranquilidad pero a la vez con el lógico gesto adusto por el 19º puesto, Franco Colapinto dio algunos motivos de su perfomance este domingo en Spa-Francorchamps (Bélgica), la decimotercera carrera del calendario 2025 de la Fórmula 1.

Fue otro fin de semana con sabor amargo para el piloto argentino. El viernes sólo pudo disputar la primera de las tres tandas clasificatorias camino a la sprint y si bien para la carrera se ubicó en el 15º puesto por la preferencia de largada de otros pilotos desde la calle de boxes, no pudo aprovechar esa circunstancia en su Alpine.

El bonaerense brindó explicaciones en la conferencia de prensa tras la competencia en Bélgica.

"No fue una carrera fácil. Íbamos rápidos con las gomas inter (intermedias), en lluvia iba bien, me acerqué mucho a Pierre (Gasly, su compañero de equipo). Después con la goma lisa no andaba nada... No encontraba el ritmo. Estuve ahí frenado con autos que iban más lento. Pero la verdad que sin ritmo ahí con la goma lisa", explicó Colapinto.

Obviamente siempre el desafío es la revancha que da la siguiente carrera, que en este caso será con el Gran Premio de Hungría, el próximo domingo 3 de agosto en el circuito Hungaroring, de 4,381 kilómetros.

"Nada, a entender el por qué y laburar para la próxima. Hungría puede ser un circuito más favorable. Vamos a ver qué pasa", concluyó.

Así están las posiciones en el campeonato de pilotos y en el de constructores: