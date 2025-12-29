"Zafé de milagro", dijo un motociclista que cayó por un bache

Alexis Neto pasó la Navidad en un hospital por "culpa" de un bache de importantes dimensiones.

El motociclista, que todavía sigue internado, protagonizó un incidente de tránsito que le dejó lesiones de importancia pero que, por milagro, no fue más grave.

Sucedió el pasado martes, sobre las 20, en Chiclana y Undiano, cuando circulaba en su rodado Gilera Smash junto con su pareja, Nadia Díaz, quien terminó con politraumatismos aunque no fue internada.

"Zafé de milagro. La verdad, que si no fuese por el casco, me parto la cabeza", dijo Neto, quien todavía es asistido en una sala del Hospital Privado Doctor Raúl Matera.

Según las primeras evaluaciones, el hombre sufrió lesiones en dos de sus vértebras y fracturas en tres costillas, hecho que le provocó un edema pulmonar.

"Me acaban de dar el informe y por suerte no voy a cirugía. La parte pulmonar está estable, pero como todavía no saben por qué tengo fiebre, no sé cuándo me van a dar el alta", comentó.

Volviendo al hecho de tránsito, se supo que Neto circulaba atrás de un auto y que no alcanzó a esquivar el pozo, de importantes dimensiones.

"No iba rápido, fue un golpe medio tonto, porque agarré el pozo de lleno y toda la transferencia del peso de la moto, más mi señora que venía con los regalos de Navidad, terminó impactando en mi costado derecho", sostuvo.

Neto remarcó las dificultades para transitar por algunas calles que están deterioradas. "Si no tenés una 4x4 no podés circular y para menos te exigen la VTV", sostuvo.