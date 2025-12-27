Problemas en Aeroparque por la rotura de la pista de aterrizaje

Más de 50 vuelos resultaron demorados y 12 fueron desviados del Aeroparque Jorge Newbery, a raíz de las tareas de mantenimiento que tuvieron que realizar en un sector lindante con la cabecera de la pista, debido a un desprendimiento del asfalto, según informaron a la, fuentes aeroportuarias.

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, aproximadamente, primero debido a tareas de mantenimiento realizadas en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, que estaban programadas entre las 14,20 y las 14,50 y que luego se extendieron en primera instancia hasta las 15,25 y más tarde hasta las 17, debido a que no se pudo concluir con los trabajos en el tiempo previsto.

De acuerdo a las fuentes, las tareas de mantenimiento que se llevaban a cabo, se complicaron debido a que, por la tormenta de días atrás y el intenso calor reinante, esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos, que debieron ser removidos y por protocolo debieron cancelarse las operaciones.

El sector afectado no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a uno de los sitios aledaños a la cabecera 31, que es la que se encuentra en la zona sur del Aeroparque.

A partir de las 17 se reanudaron las operaciones, tanto de despegues como de aterrizajes, pero seguramente las demoras continuarán durante el resto del día, debido al denominado efecto “dominó” tanto por los vuelos que no pudieron despegar como por aquellos que fueron desviados a Ezeiza y deben retornar para retomar sus servicios. (N/A)