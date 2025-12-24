Florencia Molini: "Siempre estamos a disposición para ocupar los roles que el intendente considere"

Los cambios en el gabinete Municipal anunciados este martes abrieron la polémica por la vuelta al ejecutivo de Florencia Molini quién encabezaba la lista de concejales las últimas elecciones. Esta mañana la funcionaria habló con LU2 y dijo que el pedido fue directo por parte del intendente Federico Susbielles.

"Todos quienes formamos parte del equipo del intendente estamos a disposición para ocupar los roles que él considere y en el marco del relanzamiento, de la modificación del gobierno Municipal me convocó para estar al frente de la Secretaría de Gobierno, que como te decía anteriormente es un enorme desafío, pero también un gran orgullo poder acompañar al Intendente en este rol", afirmó Molini.

"Es un año de trabajo que va a estar signado por las grandes obras que la ciudad necesita y que ha sido una de las demandas más importantes de la ciudadanía de forma posterior al 7 de marzo y en ese marco, también tenemos la necesidad de fortalecer la vinculación con los vecinos y vecinas de la ciudad de Bahía Blanca, y obviamente trabajar con muchísima planificación y cercanía que obviamente son los pilares que el intendente trazó para la gestión y obviamente para todo su equipo de gobierno", amplió la funcionaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Consultada por cuáles van a ser lo ejes en su nueva función para este año, Molini explicó que las obras hídricas que fueron aprobadas para este 2026 son de una importancia mayúscula debido al requerimiento de inmediatez que plantea la sociedad ante el peligro de cualquier lluvia de volumen.

"La escucha constante con los vecinos y vecinas de Bahía Blanca, que con mucha claridad habían planteado que esa era una demanda central (las obras), requiere mucha planificación, mucho trabajo, pero también ese método y esa escucha permanente y esa cercanía, que han caracterizado a la gestión del Intendente, que siempre estuvo acompañado con mucha planificación y con mucho trabajo deben continuar", indicó la secretaria de gobierno.

El intendente vuelve a confiar en Molini quien antes de asumir como edil había sido parte del ejecutivo en el cargo de titular de la Agencia de Participación Ciudadana, ahora lo hará en la nueva Secretaría de Gobierno, área que no pertenecía al organigrama Municipal y que empezará funciones en este momento.

"Las directivas que el Intendente marca con mucha claridad tienen que ver con la planificación y obviamente también con la escucha a los distintos sectores. Hace muy poquitos días, vivimos un momento muy especial con una iniciativa de los comercios de la ciudad de Bahía Blanca, que viene a fortalecer esta idea que nos marca Federico con el impulso al sector comercial de la ciudad de Bahía Blanca y también siempre con mesas de trabajo, con instancias en las que se puedan articular las distintas medidas que los sectores necesitan y que también vienen a poner en valor la resiliencia de la ciudad de Bahía Blanca y de sus vecinos", finalizó Molini