Asumen 12 nuevos concejales y hay expectativas por un recambio de autoridades

El Concejo Deliberante realizará este mediodía una sesión preparatoria para la asunción de 12 nuevos concejales electos tras la contienda electoral del 7 de septiembre.

Durante la ceremonia no solo se espera la jura de los nuevos ediles, que tendrán mandato hasta diciembre de 2029, sino que hay expectativa por un posible cambio de autoridades tras varios acuerdos políticos.

En la previa de la sesión, en los pasillos del deliberativo se menciona el posible reemplazo del actual presidente, Mauro Reyes (LLA), por la concejal Gisela Caputo, electa en la lista libertaria pero referente del Pro que encabeza Cristian Ritondo.

Vale recordar que las elecciones del domingo 7 de septiembre pasado en Bahía Blanca arrojaron una victoria de La Libertad Avanza con el 46,23 % de los votos, lo cual le permitirá fortalecer al principal bloque de oposición al gobierno del intendente Federico Susbielles (Fuerza Patria).

El peronismo pese a la derrota (obtuvo 31,05 %) ganará una banca porque dejaba 3 lugares y logró meter 4 escaños

La nueva composición tendrá 9 concejales de La Libertad Avanza, que serán Franca Grippo, Felipe Ferrández, Fernando Compagnoni, Araceli Valenzuela y Luciano Cagiao que se sumarán a Mauro Reyes, Marité Gonard, Vanina Linzuain y Marcos Streitenberger.

El peronismo quedará con 9 ediles porque ingresan Florencia Molini, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez y Claudio Carucci que se suman a Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara, Roberto Arcángel y Lucía Velaustegui, quien asumió la semana pasada en reemplazo de Jonatan Arce.

El bloque de Somos Buenos Aires contará con 3 escaños. Lograron su puesto en estas elecciones Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli (UCR) que se suman a Fabiana Ungaro (Coalición Cívica).

En tanto Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo, reelecta en septiembre por la lista LLA-Pro, confirmaron que tendrán un bloque propio con el nombre del Pro.

Finalmente, el espacio Unión y Libertad será representado Carlos Alonso, que ingresó al Concejo en 2023 por las listas de La Libertad Avanza pero luego se abrió a un espacio diferente.