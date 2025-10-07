YPF incorporó la opción de pago en dólares a través de su aplicación

YPF incorporó la posibilidad de pagar en dólares desde su aplicación móvil. Esta nueva herramienta estará disponible para la compra de combustible, productos en las Tiendas FULL y servicios provistos por YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicio del país.

La funcionalidad se suma a la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC) de la compañía, buscando ofrecer a los clientes mayor flexibilidad y más opciones para la gestión de sus consumos.

Según informó la empresa, todos los usuarios que cuenten con Dinero en Cuenta (DeC) habilitado y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YPF Digital (YDI) en Banco Santander.

La solución ha sido definida como "ágil y segura". Guillermo Garat, presidente de YDI, afirmó que esta opción "brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio".

Garat añadió que la incorporación de la solución refuerza el compromiso de la entidad de "innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF".

Al momento de efectuar la transacción, la App YPF mostrará al usuario el monto equivalente en pesos y especificará el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación.

YPF Digital aclaró que los fondos depositados en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema de YPF.

Es importante señalar que el pago realizado mediante esta función no implica operaciones de cambio, ya que no existe compra ni venta de moneda extranjera por parte de la empresa.

Adicionalmente, la herramienta cuenta con restricciones específicas: no se permitirá el retiro de efectivo, las transferencias a terceros ni la realización de pagos mixtos.

En caso de requerirse una devolución, el reintegro de los fondos se efectuará únicamente a la misma cuenta bancaria desde donde se originó el fondeo. (NA)