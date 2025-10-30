Agustín Rossi brilló ante Racing y sueña con la Selección: “Espero que en algún momento llegue”

Agustín Rossi fue la gran figura del Flamengo que eliminó a Racing en las semifinales de la Copa Libertadores. En el empate 0-0 disputado en Avellaneda, el argentino sostuvo el invicto de su arco con tres intervenciones clave y permitió que el equipo brasileño accediera a la final gracias al 1-0 conseguido en la ida. Su rendimiento fue tan determinante que hasta jugadores rivales, como Marcos Rojo, reconocieron su nivel: “Es un gran arquero, sacó todo esta noche”, declaró el defensor académico.

El ex Boca atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada a Flamengo y se ilusiona con la Selección argentina. “Si yo rindo en mi club voy a tener la posibilidad de ser llamado algún día, pero esa posibilidad todavía no llegó. Obviamente espero que eso en algún momento llegue, pero no soy yo quien decide. Tengo que seguir demostrando partido a partido que estoy en un nivel para que pueda llegar a esa convocatoria".

El arquero acumula más de 120 partidos con el conjunto carioca, en los que mantuvo la valla invicta en más de 60 oportunidades. En la actual temporada, lleva 29 encuentros y 15 arcos en cero, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares del fútbol brasileño.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las palabras del arquero reflejan la madurez con la que afronta este presente. Rossi sabe que la competencia por el arco albiceleste es alta, con Emiliano “Dibu” Martínez como titular indiscutido, pero su desempeño en Brasil lo posiciona como una alternativa válida para el futuro.

Su rendimiento no pasó desapercibido en Brasil. Incluso el histórico arquero Emerson Leao elogió su nivel y sugirió que debería tener una oportunidad en la Selección Argentina. La prensa local también lo ubica entre los mejores arqueros del Brasileirao, destacando su seguridad en los penales y su capacidad para responder en momentos decisivos.

Rossi vive un presente que combina estabilidad, madurez y alto rendimiento. En un equipo repleto de figuras como Flamengo, logró consolidarse bajo los tres palos y ganarse el reconocimiento del público carioca. Mientras tanto, sigue esperando la chance de vestir nuevamente la camiseta albiceleste. (TN)