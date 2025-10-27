Claudio Úbeda, tras la victoria de Boca, habló de Advíncula, Paredes, Delgado y Cavani...

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, habló en conferencia de prensa luego de la victoria del xeneize por 3-1 ante Barracas Central en el encuentro postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura.

El entrenador valoró especialmente la capacidad del equipo para sobreponerse al gol inicial del rival y al planteo defensivo que propuso el “Guapo”: “Fue súper importante el resultado y la respuesta que tuvo el equipo. En el primer tiempo nos costó entrar por dentro ante esa formación de 5-4 que presentaron, pero hicimos cambios rápidos y se vieron los resultados”.

El técnico reconoció que el equipo no perdió la calma pese a las dificultades del comienzo: “Rescato que tuvimos paciencia ante la adversidad, no nos desesperamos y el equipo encontró el empate y enseguida el segundo gol. A partir de ahí controlamos el partido de otra manera”.

Úbeda también analizó el momento en el que Boca perdía 1-0 con un jugador más: “Pensé en varias alternativas, pero la entrada de Advíncula fue clave para generar más llegada por las bandas. Encontramos los goles rápido y mantuvimos el orden”.

Respecto a los nombres propios, el entrenador elogió a Milton Delgado, quien volvió a destacarse tras su participación en el Mundial Sub-20: “El ‘Chelito’ vino de hacer un Mundial excelente y sabíamos que era nuestra primera arma de cambio. Le dio orden al equipo y encontró circuitos de juego con Herrera. Hizo un gran partido”.

Además, lamentó la ausencia de Leandro Paredes para el próximo compromiso por acumulación de amarillas, aunque aseguró que el plantel tiene variantes para reemplazarlo.

Por último, Úbeda valoró el aporte de Edinson Cavani, tanto en lo futbolístico como en el liderazgo interno: “Es muy importante dentro y fuera de la cancha. Hoy fue fundamental en la arenga previa y en cómo inculcó a sus compañeros la forma de jugar el partido”.

El entrenador cerró con un mensaje de confianza de cara al tramo final del torneo: “Estamos bien para competir y luchar por los objetivos que tenemos por delante. Somos un club grande y tenemos la obligación de triunfar en cada meta que nos propongamos”.