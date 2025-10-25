Villa, luego de eliminar a River: “La Justicia habló por mí, gloria a Dios”

El delantero colombiano Sebastián Villa, quien fue clave para que Independiente Rivadavia de Mendoza elimine a River en la Copa Argentina, se refirió a la causa por abuso sexual en la que fue absuelto: “La Justicia habló por mí, gloria a Dios”.

Luego de la histórica victoria por penales, que le permitió al equipo mendocino meterse por primera vez en su historia en la final de la Copa Argentina, Villa le dedicó el triunfo a su familia “que está en Medellín apoyándome en todo momento y a mi mujer Carolina, que sin ella no hubiese sido posible”.

Además, agradeció porque “puedo retribuirle a toda esta hinchada y al club que apostó por mí”. En relación a la causa por abuso sexual, que había influido en su salida de Boca, de la que finalmente fue absuelto en los últimos días, Villa declaró: “La Justicia habló por mí, gloria a Dios”.

Villa fue el encargado de patear el quinto penal para Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes, que le permitió a los dirigidos por Alfredo Berti meterse en el partido decisivo del torneo, donde se enfrentarán con Argentinos Juniors.

En caso de quedarse con el título en la Copa Argentina, Independiente Rivadavia no solo hará historia por dicha consagración, sino que también conseguirá la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.