¡Eliminá esa idea!

Entre 1885 y 1939 se considera que Sigmund Freud funda el psicoanálisis, teoría adoptada por miles de terapeutas, aún con vigencia. Casi como un mantra se repite y se sabe que aquello que no se resuelve vuelve una y otra vez en forma de síntoma, con lo cual, si se reprimen pensamientos y sentimientos, estos quedan alojados en el inconsciente impactando de forma dañina en el bienestar y en las conductas.

Por ende, el motivo de la psicoterapia desde este paradigma es “desenmarañar” esos pensamientos y sentimientos de forma tal de poder lidiar con ellos, es decir que “la cura” se produce cuando se hacen conscientes traumas reprimidos y asociaciones inconscientes; el objetivo es entender conflictos internos del pasado para actuar de otra manera en el presente.

Sin embargo, un estudio llevado a cabo en el MRC Cognition and Brain Sciences Unit de la Universidad de Cambridge, tira por tierra las ideas de Freud y sus seguidores. Los investigadores entrenaron a 120 voluntarios de dieciséis países para que puedan eliminar los pensamientos sobre situaciones negativas y acontecimientos preocupantes y el resultado fue revelador, ya que no solo se disipaban, sino que la salud mental mejoraba notablemente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La investigación tuvo como punto de partida la pandemia, pues había que encontrar la forma de ayudar a que las personas pudieran controlar la ansiedad. A partir de un mecanismo cerebral vinculado con el control inhibitorio, que es ni más ni menos que la capacidad para anular respuestas reflejas se pretendía ver cómo se podía aplicar a la recuperación de la memoria y en detener la recuperación de pensamientos dolorosos.

Los participantes debían pensar en una serie de escenarios a los que se podrían enfrentar en los próximos dos años: preocupaciones y miedos, sueños positivos y esperanzas y eventos rutinarios, mundanos y neutrales. Para cada evento tenían que pronunciar una palabra clave y un detalle. Además, calificaban cada suceso de acuerdo con la probabilidad de que acontezca, nivel de ansiedad o alegría, frecuencia del pensamiento, intensidad, entre otras. También completaron cuestionarios para evaluar la salud mental.

Los hallazgos se publicaron en Science Advances y la conclusión es evidente: de 120 participantes 119 reportaron que al suprimir los pensamientos estos se volvían menos vívidos, mejoraban su ánimo, su salud mental y descendían los niveles de ansiedad. A su vez, las personas que al comienzo de la investigación tenían problemas de depresión o estrés postraumático lograron una mejoría contradiciendo la teoría que postula que suprimir un pensamiento es un proceso de afrontamiento desadaptativo; tampoco hubo efecto rebote.

En tiempos complejos me atrevo a asegurar que todos tenemos preocupaciones y convertirse en una especie de rumiante no aporta soluciones. Si los problemas, que a veces resolver gran parte de ellos escapan a nuestro alcance y se enlazan en una cadena de pensamientos repetitivos, negativos, que parecen no tener fin, solo erosionan la salud mental. Hay momentos en los que e mejor dar vuelta la página y, si no se puede, al menos intentar establecer pequeños recreos mentales para poder avizorar otros escenarios y otras formas de estar.