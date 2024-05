Calefacción en las escuelas: "En ninguna institución peligra la presencialidad"

El consejero escolar Ignacio Fernández Sallustio dijo esta mañana que "en ninguna institución peligra la presencialidad en el presente ciclo lectivo" al ser consultado sobre la calefacción en las escuelas, ante las bajas temperaturas reinantes.

"A la mayoría de las escuelas que habían elevado un pedido respecto al gas, los calefactores o las caderas ya se han enviado proveedores y se está al tanto y en seguimiento de la situación", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, el representante de Juntos mencionó que "las temperaturas frías han venido con anterioridad y eso ha provocado un cuello de botella que se está subsanando".

"El Consejo Escolar está trabajando como todos los años, con un precio específico de los gasistas par atender estas cuestiones ―explicó―. Un aspecto importante a destacar tiene que ver con que la escalada inflacionaria se ha convertido en una dificultad para establecer un precio y comenzar a trabajar".

En ese sentido, señaló que "los proveedores están trabajando de buena y amplia manera, pero no podemos esperar en este contexto, más con la edad de los chicos que acuden".

"En Argentina no se puede vivir más de un mes con el mismo presupuesto. En varios ámbitos hemos pedido una mayor asignación de partidas, no solo en lo que respecta al gas. Con un acumulado de inflación del 288 %, entendemos que la Provincia debe subsanar la situación enviando mayor cantidad de fondos, cosa que no estaría sucediendo en los términos que esperamos", argumentó.

En otro tramo de la entrevista, Fernández Sallustio señaló que "no hay un relevamiento específico de escuelas sin calefacción", aunque remarcó que "el Consejo Escolar trabaja en cada escuela y los reclamos se cargan y a partir de eso se empiezan a mandar los proveedores".

"Hace un mes que empezamos con los trabajos y la gran mayoría de las escuelas ya está en condiciones. Algunas no, porque son obras de mayor envergadura, pero se está trabajando para subsanarlo", respondió.

"No está el número en limpio, pero sí el relevamiento. Apenas se detecta el problema, el consejero a cargo insiste con el reclamo y se envía a los proveedores", completó.