Disminución de nacimientos en Bahía: ya igualan la cantidad de fallecimientos

Los datos hablan por sí solos: entre 2009 y 2022 (últimas estadísticas disponibles), Bahía Blanca ha registrado una notable disminución de los nacimientos, a punto tal que prácticamente se empató el número con la cantidad de defunciones.

Tomando ambas puntas, en 2009 hubo 4.489 alumbramientos contra 2.670 muertes, mientras que en 2022 el dato da 3.460 versus 3.385. En el medio se puede observar cómo ambas curvas arrancan separadas para luego ir acércandose hasta el punto de tocarse.

El pico de nacimientos en ese lapso fue en 2010, con 5.018, y el máximo de defunciones se observó en 2021, año de pandemia, con 3.708.

Así surge de las cifras publicadas en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a partir de estadísticas recopiladas por diversas entidades, incluyendo el Departamento de Estadísticas Vitales y Demográficas, la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEISBA), la Dirección Provincial de Estadística y Salud Digital (DPEYSD) y el propio Ministerio.

Esta semana La Nueva. publicó un informe donde las autoridades de las dos principales maternidades de la ciudad, el Hospital Penna en el ámbito público y el Privado del Sur en el sector arancelado, daban cuenta de las razones de la baja en la cantidad de partos a nivel local.

Los principales motivos, indicaron, tienen que ver con la crisis económica por un lado y, por el otro, con el cambio cultural que lleva a muchas parejas a demorar la edad de paternidad, a la vez de tener la menor cantidad posible de hijos.

El caso de las muertes es diferente: no se han registrado cambios significativos en los últimos años. Estas se han mantenido relativamente estables, oscilando entre las 3.000 y las 3.500 desde 2018 hasta la actualidad.

No obstante, la pandemia de COVID-19 trajo consigo un cambio repentino. Durante el 2021, aunque los números se mantuvieron en esos rangos, hubo más defunciones que partos, con 3.708 y 3.427 respectivamente. Pero no deja de ser una situación particular.

Estos patrones también se reflejan a nivel nacional. Según los últimos datos disponibles, en 2022 se observó una baja en el número de partos, una reducción en la tasa de fertilidad, un leve aumento en las defunciones y un declive en la esperanza de vida femenina, según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Provincia de Buenos Aires, en 2009 hubo 279.707 nacimientos y 123.559 fallecimientos, es decir, menos de la mitad. En 2022 los extremos casi se tocan: 173.029 partos y 156.176 decesos.

Volviendo a Bahía Blanca, en el período analizado se anotó un total de 50.953 nacimientos y de 41.589 defunciones.

De esos nacimientos, el 51,247 % corresponde a varones, el 48,480 % a mujeres, mientras que un 0,273 % permanece sin clasificación en las estadísticas oficiales.

En cuanto a los fallecimientos, la distribución es la siguiente: el 50,684 % corresponde a mujeres, el 49,138 % a hombres, y un 0,178 % carece de registro.

Es relevante destacar que, aunque la situación demográfica muestra un equilibrio, existen diferencias en cuanto a la distribución por género. Si bien el número total es casi similar, hay más varones nacidos que mujeres y la proporción de mujeres fallecidas es ligeramente mayor que la de hombres.

Detrás de estas cifras, se revela un panorama más amplio que refleja los cambios culturales, las crisis sociales y los impactos de los eventos globales. En medio de estos números, se encuentra una comunidad en constante transformación.