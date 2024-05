La confesión de Juli Poggio sobre su relación con Marcos Ginocchio: “Estaba enamorada y él no”

Durante los últimos días Julieta Poggio confirmó lo que la mayoría de su fandom estaba esperando: después de varios meses saliendo en privado, la influencer confesó que tuvo algo con Marcos Ginocchio tras la salida de ambos de Gran Hermano 2022, y a pesar de que la cosa no funcionó, en varias notas reveló detalles inéditos del vínculo.

“Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró esa historia. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado”, comenzó diciendo Julieta en una nota que le dio a LAM (Ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV).

Por su parte, Julieta sumó: “Cada uno es como es. Yo respeto cómo es él y él respeta como soy yo, así que ya está”, expresó la influencer luego de que el cronista le consultara por los manejos que tuvieron ambos en la relación y cómo reaccionaban cuando se les preguntaba algo del tema públicamente.

En ese sentido, el notero de LAM Alejandro Castelo, fue por más y le consultó a la actriz y bailarina: “¿Vos creés que Marcos estaba enamorado de vos?”, a lo que la cantante respondió sin vueltas: “No, no, no, me parece mucho. La verdad es que fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo re loco que nos pasó a los dos. Salir de la casa, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y único. La verdad, tengo los mejores recuerdos”, señaló.

En ese sentido, cuando le preguntaron si ella sí se había enamorado de Ginocchio: “Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue más que nada un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí”, concluyó Poggio.

Además, hace unos días la modelo confesó que durante ese tiempo que salió con Marcos fue una etapa muy difícil para ella. La nota se dio en el marco de una charla con María Laura Santillán para Infobae, donde habló de los haters y de lo que dijeron cuando ella confirmó por primera vez que habían salido con Ginocchio. “¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia?”, sumó indignada.

“Tardé en contarlo por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento, porque no teníamos ganas de que se pinchara o de que nos hicieran preguntas. Yo lo conté porque lo sané, igual no conté mucho porque él no contó su parte, es más reservado y no le gustan los medios”, siguió Julieta.

En tanto, Juli Poggio concluyó sincera: “Fue difícil esa etapa. De verdad, había mucha expectativa de gente grande, gente chiquita. La gente en la calle me lo preguntaba y me lo decía. No se supera el ‘Marculi’. Ya lo sané, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, fue algo muy lindo, único y especial que viví, pero ya está”. (Infobae)