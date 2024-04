"Nos alegró mucho que Paula pueda volver a competir", dijo Juan José Barzola

Para seguir de cerca la actuación de la bahiense Paula Eyheraguibel y de otros argentinos en el Mundial senior de padle, el bahiense Juan José Barzola se llegó hasta La Nuncia, un municipio de Alicante (España).

Desde allí, Barzola dialogó con El Diario Deportivo, que va por La Nueva Play de lunes a viernes a las 14.

"Nos alegró mucho que pueda volver a competir. Se le notaba lo contenta porque tuvo graves lesiones y se tuvo que retirar de una manera fea a pesar de una carrera exitosa. Esto fue el mejor regalo, sigue manteniendo un nivel muy bueno", dijo, sobre Eyheraguibel.

Barzola y su pasión por los deportes, con especial afinidad por el padle, lo llevó a darle clases de esa disciplina a Jorge Valdano, por ejemplo. Hoy trabaja en Mallorca para la Federación Balear de padle.

También participó de la iniciativa solidaria que llevaron a cabo en nuestra ciudad distintos deportistas bahienses para colaborar con los afectados por el temporal del 16 de diciembre del año pasado.

Fue corresponsal de rugby para el diario "El Mundo" en Madrid, como conocedor de este deporte por haber sido jugador de Sociedad Sportiva y ser hijo de Hugo Barzola, uno de los actores fundacionales en la ovalada bahiense.

"Me vine a España a estudiar un máster en Turismo, que tuve la suerte de hacerlo. La idea era estar un año y volver a Bahía. Pero el haber sido profe de padle cuando me vine a estudiar, me permitió abrir una puerta importante ya que (ese deporte) recién empezaba acá. Voy a cumplir 35 años en España", contó.

Además de dar un panorama del torneo de veteranos que se encuentra presenciando, "Joselo" también habló del presente del padle en nuestra ciudad y repasó algunos aspectos curiosos de su trayectoria en suelo español, como cuando se postuló tiempo atrás para intendente en el pueblo donde vive Lionel Scaloni.

