Rumbo a Rusia: bahiense clasificó en el Festival Mundial de la Juventud

El bahiense Franco Bahía, de 19 años, egresado el Colegio Sagrado Corazón de nuestra ciudad y actual estudiante de Ciencia Política en Mar del Plata fue seleccionado entre más de 1500 jóvenes argentinos para participar del Festival Mundial de la Juventud 2024 que se llevará a cabo del 1 al 7 de marzo en la ciudad rusa de Sochi bajo el lema “Empecemos el futuro juntos”.

Del total de jóvenes que participaron de nuestro país solo 100 clasificaron y de ese número solo 53, entre los cuales se encuentra Franco, sumaron los puntos necesarios para viajar con todo pago por la organización: pasajes, estadía, comidas y acceso a las charlas, debates y presentaciones.

De gala y con expectativas de conocer Rusia.

El evento tiene el fin de promover el intercambio y la cooperación internacional a través de la educación, la cultura y el deporte. Contará con la presencia de unos 10 mil jóvenes rusos y otros 10 mil de distintos países, de entre 18 y 35 años, involucrados en ciencia, comunicación, trabajo social, negocios y otros ámbitos de la vida pública.

Jóvenes de Europa, América, África, Medio Oriente, Asia y Oceanía podrán disfrutar de tres programas: uno educativo (con debates,mesas redondas, presentaciones de expertos, talleres y networking), otro cultural (con excursiones, exposiciones, ferias, actuaciones y clases de ruso) y otro deportivo (con competencias y entrenamientos grupales).

Franco, un activo promotor de la Fiesta.

Franco pasó por una selección que comenzó en septiembre pasado y constó de presentaciones en inglés.

“Creo que la clave de haber sido seleccionado fue el trabajo que hice para promocionar el evento. Desde la ONG en la que participo fui el promotor del Festival de la Juventud en Mar del Plata lo que incluyó reuniones en universidades y hasta una reunión con el cónsul ruso en Mar de Plata”, contó.

Junto al cónsul de Rusia en Mar del Plata.

Además, se presentó en distintas radios y fue compartiendo sus intervenciones en redes. Es probable que también se haya tenido en cuenta el hecho de que a su corta edad ya tiene un perfil con proyección a involucrarse en el tejido político y social para generar cambios de gran impacto ya que -en sólo un año de estadía en la ciudad- tuvo un rol esencial en la organización de eventos como el Viví Francia 2024 y en la creación del primer círculo diplomático de Mar del Plata.

Su actuación en la ONG Avanzar también fue muy significativa. Esta entidad tiene justamente el fin de formar líderes o dirigentes jóvenes en distintos espacios como la política, la cultura y el deporte.

“Rusia es muy interesante tengo una gran expectativa. Creo que quienes estudiamos en humanidades, como en mi caso, que estudio Ciencias Políticas, tenemos muy en cuenta este país sobre todo por los últimos acontecimientos y porque no deja de ser una potencia mundial”, destacó.

Gracias a su esfuerzo y habilidades Franco formará parte en Rusia de programas educativos, de formación, trabajo colaborativo y deportivo junto a profesionales y expertos y podrá disfrutar de una agenda cultural con conciertos, muestras artísticas y espacios para expresar talentos.

“Va a haber un montón de espacios, como una feria, en los que vamos a poder mostrar la cultura argentina. Además habrá debates, charlas y competiciones y vamos a tener cinco clases introductorias de idioma ruso”, añadió.

Con la camiseta de Tiro Federal, de donde se retiró en 2022.

Otro de los intereses de Franco es el fútbol, deporte que jugó desde muy chico, hasta fines de 2022, cuando se retiró del club Tiro Federal para emprender el camino universitario.

En la actualidad, si bien se probó en el club River de Mar de Plata con buenos resultados aún no sabe si lo tendrán en cuenta para comenzar con los entrenamientos de la pre temporada.

Su familia

Sus padres Fernando Bahía y Alejandra Tolosa viven en Bahía Blanca y son empleados judiciales.

Tiene una hermana Licenciada en Biología con especialización en Botánica e investigadora de Conicet -vive en Villa La Angostura y fue mamá- y dos hermanos, Marcos, Licenciado en Geofísica, graduado de la UNS e investigador de Conicet -actualmente realiza un Doctorado en Física- y Joaquín, quien estuvo jugando al fútbol en Italia hasta agosto y ahora está en Olimpo reforzando la Liga del Sur.

Con dos de sus hermanos y su sobrina.

“Fue un golpe duro dejar de jugar al fútbol porque jugué desde los 4 años hasta los 18, pero estoy jugando en el equipo de la Facultad de Humanidades, en un torneo interfacultades”, confió Franco, a la espera del llamado desde River.

“El fútbol me sigue resultando interesante. Me anoté como técnico de fútbol pero por una cuestión económica y de tiempos y prioridades no continué. Tal vez sea un proyecto para más adelante, una posibilidad latente”, dijo.