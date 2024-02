La posible integración del PRO al Gobierno: “Puede ser en un solo partido, en dos, o en una coalición”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a referirse este sábado a la posibilidad de que el PRO se sume formalmente al gobierno de Javier Milei y confirmó que es una “convergencia que ya se venía haciendo”. De todos modos, aclaró que todavía no está decidida la forma: “Luego veremos si es en un solo partido, si es en dos, si es en una coalición parlamentaria”.

“La idea es que aquellos que abrazamos un cambio, que queremos liberar a la Argentina de esas mafias que impiden todo, que cada vez que tienen que tratar algo empiezan a encontrarle el pelo al huevo para no avanzar. La Argentina que se tiene que mostrar es la de las ideas de cambio, las ideas de la libertad y las ideas de cambio. En ese sentido, creo que los acuerdos no son por cargos, porque si no estaríamos haciendo exactamente lo mismo”, justificó Bullrich.

La ministra recordó que antes de las elecciones había surgido la posibilidad de sumar a Milei a coalición para dirimir candidaturas en las PASO: “Pero nosotros nos quedamos en Juntos por el Cambio y él avanzó con La Libertad Avanza, y finalmente La Libertad Avanza ganó y nosotros lo acompañamos en el balotaje", relató.

"Es decir, que es una convergencia que ya se venía haciendo para el PRO y muchos sectores de Juntos por el Cambio, venía haciendo una alianza casi natural hace bastante tiempo. No nos animamos en ese momento a dar el paso”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, reprochó que Juntos por el Cambio estaba más cerca de las ideas de Milei que de las de Horacio Rodríguez Larreta porque “cuando él dice ‘yo quiero el consenso’, ¿Qué consenso? El consenso que te lleva a que te vacíen una ley y terminás en el mismo lugar desde donde querías partir, o peor. Entonces esto es lo que se está discutiendo en Argentina y esta coalición, fusión, convergencia, no tiene nombre todavía".

"Es la idea que precede a la organización, luego veremos cómo se organiza, si es en un solo partido, si es en dos, si es en una coalición parlamentaria. Eso aún sería apresurado decirlo, porque además hay que hablar con todos los estamentos de cada uno de los sectores para que esto sea algo visto como importante y estratégico para la Argentina y no visto como algo que corre o pone prioridades sobre unos sobre otros. Me parece que esa es la base fundamental de lo que estamos discutiendo”, explicó.

“Yo creo que este es un proceso que tanto Mauricio Macri como yo vamos a llevar a buen puerto en el marco del PRO y de muchos otros sectores que son de Juntos por el Cambio que quieren sumarse, y que quieren ser parte y también de mucha gente independiente. Es decir, no creo que se quede solo en el PRO, no es un tema de estructuras, es un tema, como dije, de ideas”, resaltó en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, resaltó que “el proyecto ya está en marcha, porque no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que ya se gestó, se gestó cuando nosotros dijimos ‘vamos a apoyar en el balotaje a Javier Milei’, cuando nosotros aceptamos acompañarlo en tareas importantes en el Gabinete, como es mi caso, en Seguridad, como es el caso de Luis Petri en Defensa, como es el caso de mucha gente que está ayudando e inclusive el mismo Caputo, que si bien eh hizo un trabajo con Milei, tiene un antecedente en el PRO, pero venía charlando con él”. (Infobae)