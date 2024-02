Manifestantes increparon a Ramiro Marra y debió ser retirado por la Policía

El diputado de La Libertad Avanza Ramiro Marra debió retirarse del Congreso de la Nación escoltado por fuerzas de seguridad, tras ser agredido anoche por un grupo de manifestantes que se congregaron afuera del recinto en contra de la sanción de la Ley Ómnibus.

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires salió por una puerta trasera del palacio legislativo para evitar encontrarse con la multitud en la plaza; sin embargo, un un grupo lo identificó y fue tras él.

“Salí del Congreso a las 11 de la noche, había entre 50 y 100 personas merodeando por ahí y cuando traté de acercarme a mi auto empezaron a agredirme física y verbalmente”, aseguró el referente libertario tras vivir el incidente en el que también recibió escupitajos. “Claramente, era gente que no estaba dentro de sus cabales, lo único que hacían era demostrar una agresión tal que no es digna de un ser humano”, dijo en diálogo con TN.

Si bien dijo que no logró identificar si eran militantes de algún partido político, remarcó que “claramente estaban organizados, preparados para hacer eso; no salió de manera espontánea. Vinieron de atrás, no de frente”, contó, y agregó: “Después aparecieron dos policías que me ayudaron a salir de esa circunstancia”.

En redes sociales circularon imágenes del momento en las que se observa cómo fue empujado desde atrás mientras se encontraba custodiado. En otro video, se lo ve corriendo y cayéndose al suelo antes de poder subirse a su auto para irse del lugar.

Marra definió a los agresores como “delincuentes” por el gesto “repudiable” que cometieron contra él: “Era agredir por agredir, no tenían argumentos claros”.

El legislador porteño contó que había regresado al Congreso para una reunión de trabajo con diputados nacionales de La Libertad Avanza luego de que la sesión por la Ley Ómnibus pasara a un cuarto intermedio.

“El camino del bien no es la agresión pero tampoco nos tenemos que dejar pasar por encima, esto a mí no me va a dejar de decir lo que pienso ni dejar de seguir trabajando para sacar a la Argentina adelante. No podemos dejar que esta gente crea que tirando piedras vamos a dejar de legislar y gobernar, esto no representa a la sociedad. Esta gente no ganó una elección, solo quieren destruir a la Argentina, en este caso destruir a gente que está involucrándose en política, gente nueva que lo único que queremos es cambiar el rumbo. No son gente racional, se basan en emociones”, concluyó.

Tras el incidente, el propio Marra compartió un video en su cuenta de X en el que se ve cómo es corrido en las inmediaciones del Congreso por un grupo de manifestantes entre insultos.

“Que griten, que agredan, que lloren y que pataleen. Nosotros NO les tenemos miedo. La gente nos votó para poner de pie a la Argentina que ellos destruyeron y para encaminarla en el rumbo para volver a ser una potencia mundial, donde los violentos ya no tienen lugar”, manifestó el ex candidato a jefe de Gobierno porteño de LLA en sus redes sociales.

“Nosotros tenemos el coraje y la determinación necesarias para lograrlo, y vamos a ir con todo hacia adelante. Jamás vamos a retroceder. Sus insultos y sus agresiones son una medalla en mi pecho. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, se descargó en su cuenta de X. (Infobae)