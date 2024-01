Susbielles: "Lo ideal es que ABSA reaccione, invierta y que las obras se lleven adelante"

"Es un escenario complejo en una ciudad que tiene un déficit de estructura. Hay mucho para hacer y para exigir; me siento con energía para poder hacerlo. Bahía Blanca tiene que dar un paso adelante y que todo esto empiece a cambiar".

Federico Susbielles se acercó a los estudios de LU2 para dialogar sobre el (recurrente) tema del momento en la ciudad, la crisis del agua.

"Por el tema del agua hay que remontarse a 58 años atrás, que es lo que tiene el acueducto. Todos los formatos fueron malos para el bahiense; sin infraestructura no hay servicio. La situación es insostenible. Todos los veranos son difíciles, pero cuando hay una ola de calor y más proliferación de algas en el dique, se generan estas situaciones. Solo se habla del problema en las crisis, que son cada tres o cuatro años", señaló.

El Municipio intimó a la empresa el último lunes y ayer, el propio jefe comunal se despachó con duras frases en una conferencia de prensa citada al respecto: "No queremos ser los financiadores bobos de ABSA" y "yo lo que quiero ser es intendente, no aguatero", mencionó.

"Lo ideal es que la empresa reaccione, invierta y que las obras se lleven adelante rápidamente en un contexto que sabemos que es difícil. Le pedimos a ABSA un esfuerzo extraordinario para que salga agua por las canillas", dijo hoy, invitado a Panorama.

"Es lamentable que en 2024 llamemos a los meteorólogos para ver cuándo baja la temperatura; es la realidad. El Municipio está aportando todo lo que puede y me siento respaldado por los vecinos. Estoy en comunicación con el presidente del bloque del Concejo y con los legisladores. Tengo confianza en que las cosas van a cambiar", mencionó.

De acuerdo al último relevamiento efectuado por el Municipio se detectó que sobre un total de 130 barrios, 44 mantienen un situación normal, 47 presentan disminución de caudal y 39 presentan cortes intermitentes o se encuentran sin suministro.

Además, informaron que aumentarán la cantidad de camiones distribuidores de agua: de los 12 actuales se pasará a 22 gracias a cuatro que pondrá la empresa y otros seis aportados por la comuna.

"Es indigno el estado de ABSA en la ciudad. Su modelo le ha servido a todos menos a Bahía Blanca, que no solo no ha avanzado sino que ha retrocedido. Un plazo razonable son 90 días, pero quiero ver cambios ya, sin agua no se puede vivir. Además, tenemos que tener certeza de que esto en algún momento se va a terminar", agregó.

"Si no vemos un cambio como pretendemos vamos a pedir que se municipalice la empresa y la vamos a administrar. Tengo claro que la silla que los bahiense me han dado es para defenderlos; ayer lo demostramos y vamos a gestionar de esa manera", completó Susbielles.