Constanza Garrido, la joven de 23 años a la que el mal tiempo le jugó a favor

Traía un envión impresionante. Parecía que la arrastraba el viento, a tal punto que su físico diminuto casi pasa desapercibido para el conductor del evento -que pedía estar atentos al arribo de la primera mujer- cuando atravesó la meta.

Constanza Luján Garrido mostraba los dientes a la distancia, la sonrisa de ella opacaba, en parte, los aplausos de la gente ubicada sobre la peatonal Alsina. La emoción de la pupila de Ulises Sanguinetti se trasladaba a cada uno de los presentes.

"Estoy agotada, no puedo hablar", fueron sus primeros conceptos, casi como buscando aire para calmar un poco esa muestra de felicidad y cansancio.

"La carrera estuvo muy buena. Desde el vamos se hizo rápida, lo sentí así. A lo último venía con el envión, no podía contener tantas emociones", agregó la tresarroyense, quien también fue primeriza en eso de subirse al escalón más alto.

--¿Por qué ese abrazo con tanta emoción hacia Ulises?

--Porque él es el responsable de este momento. Es mi entrenador, un gran ejemplo y el que corrige mis defectos. Si esta carrera se corría el 5 o el último viernes no sé si iba a participar porque venía con un dolor muy intenso en la tibia de mi pierna derecha. Mi kinesiólogo hizo un trabajo bárbaro.

--El mal tiempo te jugó a favor.

--Yo quería llegar, venía preparada para esta carrera desde hace tiempo. El Circuito de Reyes es una de las competencias más importantes del calendario, mi ilusión era poder correrla.

Constanza hizo un pausa y levantó el brazo para saludar a la distancia, aunque sus ojos denotaban un brillo muy particular.

"Me caen lágrimas porque los veo a mis papis (Norma y Miguel) y no me puedo contener. Me están esperando, los quiero un montón", dijo emocionada.

--El año pasado terminaste segunda, te quedaste con la espina.

--Uff. Estaba bien afilada, jajaja. Participé a los 19 por primera vez y el año pasado, con 22 años, terminé como escolta de María de los Ángeles Pereyra. Estoy un poco sorprendida con mi rendimiento, esperaba estar en el podio aunque no pensé que podía ganar.

--¿Qué te llevás de Bahía?

--Puro amor de parte de la gente. Viven la carrera a la par del atleta, te siguen y te alientan. No me conocen, no soy de Bahía, pero me voy con lindos recuerdos.

"Y también quiero mandar un saludo a Tres Arroyos, porque allá también me siguen y expresan su felicidad cuando me va bien", puntualizó.