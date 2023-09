El sorpresivo mensaje de L-Gante desde la cárcel: “Esperando”

Ya van más de tres meses desde que L-Gante fue detenido y se encuentra privado de su libertad. En las últimas horas, el cantante de cumbia 420 decidió contactarse con sus fanáticos y, desdel a DDI de Quilmes, les envió un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Esperando” sostuvo el artista en una publicación de Instagram, y dejó varias imágenes suyas en el subte de Berlín, donde estuvo hace unos meses durante la gira que hizo por Europa. “Esperar es creer o saber que algo que estamos deseando, va a pasar. ¡Ya todos saben lo que espero yo!”, agregó, haciendo referencia a su deseo de salir en libertad.

“Saben que estoy tranquilo. Todos se preguntan ¿por qué estoy acá? ¿Qué delito cometí? ¿Dónde está la Justicia?”, se preguntó en la red social en la que acumula más de cinco millones de seguidores e insistió: “Para muchos, que yo esté encerrado acá dicen que es justicia. ¡Otros saben que no es así!”.

Y, en ese sentido, profundizó: “Otros esperan porque alcen la voz gente que hablaba todo el tiempo de mí, o que hice alguna canción que fue y es éxito. Otros esperando cosas importantes como la cura de una enfermedad o si hoy a la noche van a poder poner un plato de comida en la mesa. Algunos esperando un tren en Alemania como yo en esta foto”, expresó, recordando el último viaje que pudo hacer antes de su detención.

“Vivencias. Experiencias. Hoy estamos así, mañana quizás no estamos”, concluyó citando una de las estrofas de su canción “El día más feliz”.

L-Gante se encuentra acusado de cometer los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres, “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” respecto a Rosa Catalina Passi, y por “tenencia simple de estupefacientes”.

Esta no es la primera vez que él toma la decisión de hablarle a su gente. Hace unos días también a través de este medio envió unas cartas escritas a mano por él mismo que enseguida fueron publicadas en su cuenta de Instagram.

“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”, comenzó escribiendo L-gante, subrayando las palabras “decaído” y “momento”, y envolviendo la frase en el dibujo de un corazón. “Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, confesó. (Infobae)