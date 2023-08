L-Gante publicó una serie de manuscritos desde la cárcel

L-Gante está detenido hace 84 días y continúa componiendo y comunicándose con sus seguidores a través de cartas que escribe de puño y letra. No es la primera vez que lo hace, ya que había publicado textos en otras ocasiones.

Sin acceso a teléfono celular ni redes sociales, el cantante de RKT escribió en una hoja: "Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... yo les aseguro que en ningún momento", expresó respecto a su estado de salud mental.

A pesar de que aún no se sabe cuándo saldrá en libertad, el músico se mostró esperanzado: "Yo creo que no hay mal que por bien no venga y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme".

"Estoy al día, enfocado en lo que viene y no en lo que pasó", escribió en otra hoja blanca con lapicera negra. También agregó dibujos y un "Celda 4", presente desde las primeras comunicaciones.

"Por eso ya tengo un álbum listo para cuado salga", anunció el cantante de cumbia oriundo de General Rodríguez.

"Acá estoy sumando historias, experiencia, momentos, estudios... simplemente sumando", contó sobre cómo pasa el tiempo privado de su libertad.

"Porque desde que me puse a escribir siento que no perdí el tiempo", aseguró, además, en una de estas cartas que publicaron desde su círculo cercano en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 5 millones de personas.

En otra comunicación, L-Gante escribió: "Sólo quería que sepan que me siento muy bien, que otra noche es otro día y otra rima, otra poesía... PAAAAA".

"Ahora estoy escuchando la canción Yo ando ganando de Pablito (Lescano), los ñeris me la cantan, pero sobre todo estoy redy para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión", adelantó esperanzado el papá de Jamaica respecto a su futuro.

"Tranquilo, eso siempre", cerró en el último mensaje que compartieron en sus redes sociales para comunicar cómo se encuentra. (Clarín)