Obras detonadas, dos grandes clubes miran al norte y cerró un negocio muy conocido en Bahía

--Buen día, Juan, ¿cómo anda todo? Me imagino que feliz, ahora con el Pity Martínez no los para nadie.

--Hola José Luis. Ojo que volvió un viejo conocido tuyo, ¿no?

--Ja, ja, pero ¿no será demasiado plantel para jugar tan pocos partidos?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--No te agrandes que a ustedes no les sobra nada y veremos cómo les va el miércoles con Racing, en Avellaneda.

--En esto también demostramos que somos el más grande, hasta los de Independiente quieren que perdamos en el Cilindro. Pero no es novedad, siempre todos contra nosotros.

--Bueno, antes que te vuelvas infumable, ¿qué te parece si pasamos a nuestros temas de cada domingo?

--Dale, aunque la realidad es un déja vu o una nueva versión de la película Volver al futuro. ¿No te parece?

--¿A qué te referís?

--El otro día vi en las redes una tapa del diario Clarín de junio de 1989. Los principales títulos eran “Interrogan a detenidos por saqueos”, “Procuran acordar una canasta familiar a precios accesibles” y “Debate por la indexación de los alquileres”.

--Increíble pero real, una película que lamentablemente ya vimos varias veces.

--Tal cual. Mientras pido los primeros cortados contate algo del tema de los saqueos en Bahía. ¿Qué info tenés?

--Lo que sé es que la policía está trabajando muy fuerte no sólo con la prevención en la calle, sino con personal dedicado exclusivamente al monitoreo de las redes sociales. De hecho, en el caso del intento de saqueo al supermercado Vea, el otro día, cuando comenzó la convocatoria por las redes sociales, pudieron enterarse a tiempo.

--Hay muchos menores de edad y jóvenes involucrados, ¿no?

--Efectivamente, como pasa en otros puntos del país, de 10 detenidos, solo uno tenía 37 años, el resto 19, 18 y 16 años.

--Bueno, me hablaste de la policía bonaerense, pero ¿qué pasa con las fuerzas federales?

--También están en alerta, aunque sin operativos en las calles.

--¿Hubo casos en la zona?

--Mmm. El jueves aparentemente hubo uno, no confirmado, en la Cooperativa de Pedro Luro, pero se presentó la policía y no pasó a mayores. Volviendo al caso de Vea, te comento que en las inmediaciones hay colocadas varias de las nuevas cámaras que compró la Muni y, según me dijeron, los resultados fueron muy buenos porque permiten ver todo, hasta los rostros de las personas con mucho detalle.

--Ya se instalaron unas 700.

--Sí, faltan algunas más pero eso no deja de ser una buena noticia porque hoy una compra de ese tipo se complicaría por varias razones.

--Che, a propósito, ¿cómo anda el tema de las obras? La semana pasada me comentaste que la Muni piensa declarar la “Emergencia Económica” porque muchos proveedores, ante la incertidumbre económica, dejaron de entregar insumos y eso paralizó algunas obras y servicios.

--Bueno, todo eso se viene agravando. La semana estuvo caracterizada por las secuelas de las PASO, la devaluación y la inflación. Te tiro un dato puntual: ya pasaron más de dos semanas sin que las empresas de asfalto vendan su producción y por eso se paralizaron varias obras.

--Uh, tirá más datos.

--Te doy un ejemplo: la Comuna tiene en marcha un plan de repavimentación de 63 cuadras y la empresa Ingeniería y Arquitectura, a cargo de los trabajos, pagó el asfalto antes de las elecciones y aún no se lo dieron. Incluso no saben cuándo lo recibirán y a qué precio.

--Lo mismo me dijeron de la empresa que tiene a cargo la pavimentación de avenida 14 de Julio.

--Correcto. Ahora tenía que asfaltar tres cuadras y no recibió el material, pese a haberlo pagado, pero si querés te doy más detalles.

--¿A ver?

--Después de las PASO el asfalto aumentó 28 por ciento y, en 45 días, un 60 por ciento. Terrible.

--Seguramente se vendrá un aluvión de redeterminaciones de precios...

--Sí, claro, pero te aclaro que si algo aumentó 10 pesos, la redeterminación será por sólo 6 o 7, no más. Y por si fuera poco, las empresas la van a cobrar en dos o tres meses. Hay dos aumentos de precios mensuales y las empresas sufren un desfase financiero porque cobran menos de lo que gastan para hacer las obras.

--¿Podemos hablar entonces de obras paradas?

--Sí, no es generalizado pero sí. Varios dicen que las obras están detonadas porque de esta forma las empresas no las pueden continuar. Mientras la autovía de Circunvalación Norte marcha a full, en la ruta 33 no hay nadie trabajando y en la ruta 51 lo mismo.

--En el caso de la autopista de Paso Urbano hay poca gente.

--Sí, pero la obra no se paralizó, sucede que al estar haciendo trabajos de hidráulica y compactación de suelos se ve menos movimiento. No es algo que impacte visualmente como el montaje de vigas, pero la obra está en marcha.

--¿Y en el caso de la autopista de la 33?

--Acá hay que aclarar que no se trata de una falta de pago por parte de Nación, sino de un problema exclusivo de la empresa adjudicataria; de hecho, Vialidad Nacional está haciendo todos los papeles para que quede intimada a reanudar los trabajos o se le rescindirá el contrato.

--Tal como adelantaste el domingo pasado, hay serios problemas por la falta de medicamentos e insumos de salud.

--Exacto, y ahora Fecliba denunció el desabastecimiento de insumos esenciales y medicamentos para la actividad asistencial, acompañado por falta de precios y fuertes aumentos en los valores.

--Me dicen que faltan elementos importantes para la producción.

--Exacto, por ejemplo aluminio para la confección de los blíster y los hospitales trabajan con el stock de reserva pero si no se normaliza habrá problemas.

--Bueno, dejemos las pálidas aunque sea por un momento, Juan. Por favor, pasemos a cosas más gratas. ¿Algo que sacuda el avispero?

--¿Qué tal si te digo que los dos clubes más grandes, o más populares de Bahía están mirando al norte?

--Sabía que algo tenías bajo el poncho amigo, nunca me fallás. Soy todo oídos.

--Me contaron que Olimpo pudo concretar la firma de la escritura de tres hectáreas que le donó el Corcho, detrás del cementerio privado que tiene en La Carrindanga.

--¿Pegadas al complejo de canchas de la UTN?

--Exacto, la idea es hacer canchas de futbol, pero también de hockey y otros deportes que permitirán a los socios disponer de una mayor oferta.

--Pará, ¿y con las tierras de calle Don Bosco qué van hacer?

--No sé, José Luis, supongo que se mantendrán porque el aurinegro tiene un complejo importante de canchas de futbol. Eso sí, me comentaron que la famosa alfombra de césped sintético que pagó el municipio y que tantos dolores de cabeza le trajo a más de uno estará destinada a la cancha que se construirá en las nuevas tierras.

--Bueno, veo que Olimpo vuelve a mirar al sector norte de la ciudad, sector al que una vez apuntó con las tierras que luego vendió para la construcción del Bahía Blanca Plaza Shopping.

--Exacto, a mediados de los 90, cuando el club estaba prácticamente en la bancarrota y luego intentó sin éxito con unas 12 hectáreas cercanas al aeropuerto.

--¿Del tema del predio ferroviario en el Barrio Noroeste sabes algo?

--Aparentemente quedó desactivado, pero nunca se sabe, al menos no recuerdo que oficialmente el club haya desistido de su proyecto, aunque puertas adentro ven difícil que les otorguen el dominio de esas tierras.

--Bueno, pero me hablaste de otro club importante que mira al norte...

--Ah... sí, el otro fin de semana La Villa cumplió 99 años y lo festejó con una cena muy concurrida, evento que contó con la presencia de varios dirigentes políticos de peso. Pero además de la emotiva celebración, pude enterarme de un muy buen proyecto, aún incipiente, pero que seguramente dará que hablar.

--Contame.

--Según mis fuentes, un empresario ligado al tricolor habría comprado un predio de más de 50 hectáreas entre la autovía Juan Pablo II y la ruta 51, cerca de Cristo del Camino. Más precisamente detrás de la flamante estación de servicio de YPF.

--¿Y?

--Bueno, la idea es ceder un sector para que Villa Mitre levante su estadio de fútbol, independientemente de otros emprendimientos, vinculados o no al complejo deportivo, que el inversor levantaría en ese sector de la ciudad.

--¿Sabés algo más?

--Que nada te conforma José, que nada te alcanza.

--Daleee...

-- Te comento lo que me pareció más jugoso de entre todo lo que dejó esa gran velada. Estate atento porque seguro irás conociendo más detalles. Eso sí, chapeau a la actual dirigencia del club, siempre piensan en grande.

--Bueno, ya llevamos bastante charlando y no tiraste ninguno de tus chimentos comerciales. Así que mientras le pido a Tito otro par de cortados andá calmando mi ansiedad con buena data, ja, ja.

--¿Qué querés que te cuente? ¿Que la carne aumentó más del 40 por ciento después de las PASO o que prácticamente no hay autos 0 kilómetro a la venta?

--Noo... algo más positivo.

--Ok, vamos con un mix, una buena y una mala. La positiva tiene que ver con que días atrás se inauguró en la casona histórica del club Sociedad Sportiva, en calle Florida y Witcomb, el emprendimiento gastronómico que te había adelantado tiempo atrás.

--¿El que lleva adelante una confitería de Alem al 500?

--Claro, una pastelería muy conocida. El edificio fue dividido en dos áreas, una parte destinada a confitería, para un uso diario, es decir, en el sector que da sobre las canchas, y el otro, sobre calle Florida, el frente de la casona, donde funciona un coqueto restaurante. No es exclusivo para socios, sino abierto, y me comentaron que tiene una muy buena carta.

--Bien, y si no queda más remedio, ahora pasemos a la mala noticia.

--Mala a medias, y destinadas al público cervecero.

--Uhh...

--Algo te vine dando a entender desde hace tiempo, pero ahora se confirmó. Días atrás cerró Antares, la cervecería marplatense, surgida en 1998, que había desembarcado en nuestra ciudad, más precisamente en Alem al 500, en 2015.

--Qué golpazo, Juan.

--Sí, porque otra firma importante del rubro bajó la persiana, acordate de Berlina. En este caso cerró y se vendieron las instalaciones, no la franquicia. Ahora están reformando el local para abrir con otros dueños y con otro nombre.

--Bueno, mucha suerte a los nuevos emprendedores, cuanto tengas más datos compartilos.

--Ok, y ya que estás necesitado de buenas noticias, si querés te comento otra del rubro gastronómico.

--Sí, claro, metele.

--¿Te acordás que hace años Bahía tenía unos alfajores emblemáticos que se llamaban Savoy?

--Por supuesto, los de la tradicional bombonería ubicada en Chiclana al 100, que hace exactamente diez años, y luego de más de cinco décadas, cerraba sus puertas. Inolvidable.

--Bien, José Luis, impecable memoria la tuya. Bueno, ahora otro tradicional comercio, un restaurante de calle Lavalle, comenzó la producción de Bilbao, una línea de alfajores premium.

--Apaa... Felicitaciones a Julito, seguro que son de diez.

--No tengas duda. Ojalá esto se consolide porque la ciudad ya lleva muchos años sin un producto de ese calibre. De hecho me dicen que la respuesta de la gente ha sido muy buena.

--Me alegro, pero te cambio de tema. ¿Qué sabés del Mercado Municipal?

--Lo último que me enteré es que de los 21 comercios que había, cuatro o cinco optaron por tomar la indemnización que les ofrecieron. Es decir, muchos no abrieron y otros con ese dinero se hicieron cargo de un lugar elegido por ellos mismos, sin quedar atados al alquiler del Municipio. En el Mercado está funcionando una pizzería sobre la peatonal y hay otros dos que según la Muni en pocos días se mudarían a sus nuevos locales.

--¿Y la pizzería?

--Mmm... Acá prefiero ser muy cauto. Los funcionarios dicen que están avanzadas las negociaciones para que la mujer se retire, pero mis otras fuentes señalan que ella se mantiene firme y que no quiere irse porque nada de lo que le ofrecieron le termina cerrando.

--Es decir que hay una docena que ya se reubicaron en el sector.

--Sí, están en O’Higgins, Saavedra, etc. Ahora, si bien cuesta encontrar proveedores, la comuna encarará en el Mercado la renovación de la red eléctrica, luego la de gas y después la red contra incendios.

--De hecho vi que en el exterior se retiraron las marquesinas.

--Sí, y en el interior se sacaron las divisiones existentes para liberar todo el espacio. Bueno, creo que ya es hora de ir levantando campamento.

--Dale, zarpemos, Juancho. Acá te dejo mi parte de la cuenta. Del resto hacete cargo vos, aunque sea una vez en la vida.

--Ja, ja, chau, José Luis, nos vemos el próximo domingo.