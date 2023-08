Sansinena le dio otro mazazo a Liniers, los hinchas explotaron y el autor del gol se emocionó

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Ya me había fijado como idea principal del análisis que el punto no le servía a ninguno, mientras desde la cabina seguía con atención a una pelota viajera y a dos equipos que, en el Día del Niño, no le habían regalado ni un poquito de fútbol a los numerosos gurrumines de la Escuelita local que, y menos mal, se habían llenado con boyitos y chocolate caliente en una de las tribunas oficiales del estadio Alejandro Pérez.

El cotejo entre Liniers y Sansinena, que cerró la fecha 26 de la Zona 1 del Federal A, iba derechito al 0-0, hasta que en el minuto 47 del segundo tiempo apareció el primer “chiche” de una tarde especial y Leonel Iriarte, en la mejor acción colectiva del conjunto cerrense, marcó el gol de una victoria que le permite a su equipo volver a meterse en grupo de clasificación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Hay una mala energía que nos está comiendo la cabeza, no queremos perder, pero se ve que somos más malos que los demás y otra vez nos vamos derrotados”, fue el testimonio de Mauro Martínez tras el encuentro, afrontando una realidad que sigue avivando el fuego de la gehena: el Chivo está último, en descenso directo y de los últimos 45 puntos en juego solo consiguió 4. No le sale nada, le cuesta horrores llegar al gol y ya fue derrotado, al menos una vez, por todos los rivales de la Zona.

El partido arrancó con ritmo, pero los esquemas con un único delantero que presentaron ambos elencos chocaron en una mitad de cancha congestionada y sin vías de escape.

Cuando el dueño de casa pudo cristalizar rápidas transiciones de un campo al otro, en un tablero de ajedrez sin movimientos que puedan “comer” alguna pieza ajena importante, le terminó cantando jaque en la cara a Chaves, que tuvo un poco más de trabajo que Valentino Torres.

Como los dos se preocuparon exclusivamente de la posesión del balón y de no darle ventaja de ningún tipo al adversario, el trámite terminó rodando por un tarraplén en bajada.

El abinegro se empecinó a atacar por derecha pese a que nunca encontró resolución y el “tripero”, que defendió lejos de su arco, fue profundo con las subidas y los centros filosos de Lautaro Núñez.

Un tiro libre de Sarrautte en el travesaño y algún que otro pelotazo cruzado fueron chispazos sin fuerza para un partido que nunca se “prendió”, en una cancha con algunos –pocos—sectores desparejos y un árbitro (Brian Ferreira) con buena conducción pero que se “guardó” la amarilla en ciertas infracciones fuertes cometidas en la segunda etapa.

Pasaba el tiempo y Liniers seguía con un atacante en cancha (Mc Coubrey), y eso enalteció a algunos hinchas cercanos al banco de suplentes local. A los 40 del complemento, cuando el DT Claudio Graf decidió poner en cancha a Franco Coman, los simpatizantes embroncados se multiplicaron: “Hay que ganar, por favor Graf, por si no te enteraste vamos últimos”, fueron los reclamos más enfervorizados.

Entre Guillermo Puliafito y el “Pato” Bilbao, identificados en el albinegro desde siempre, calmaron a los violentos, mientras en otro sector distintos seguidores insultaban e invitaban a pelear al presidente Carlos Pablo (abrió la ventana y les respondió), apostado en el palco central de la zona alta.

Dentro del campo de juego, el pibe Iriarte, emocionado y secándose las lágrimas con la camiseta decía por LU2: “el gol y haber ganado me llena el alma”.

“Que se vaya Graf, si tanto quiere al club que de un paso al costado”, manifestó un grupito de fieles de Liniers en el esquinero donde se unen las gradas de avenida Alem y calle San Juan, justo donde el titular de la entidad vivió otro conflicto frente a parciales de varios años siguiendo a la entidad (según lo que informaron los que lo conocían), que lo querían pelear entre insultos, empujones y amenazas.

No pasó a mayores. Para cerrar: Sansinena volvió a sonreír después de haber superado un conflicto por sueldos atrasados y Liniers sigue al borde del abismo porque lamentablemente, y es lo que ningún futbolista quiere escuchar en el ambiente, “se acostumbró a perder”.

La síntesis

Liniers 0 (5-4-1)

V. Torres 5

V. Jouglard 6

M. Martínez 7

C. Giménez 4

Leguiza 5

Gill 4

Bulgarelli 5

Barez (c) 5

Sarrautte 6

D. Romero 6

Mc Coubrey 4

DT: Claudio Graf

Sansinena 1 (4-1-4-1)

Chaves 6

L. ÑUÑEZ 7

Wiechniak 6

Vitale (c) 5

Santángelo 5

Caravaca 6

Mera 4

Veliz 6

Robles 6

Agüero 3

Hermann 4

DT: Sebastián Polla

PT. No hubo goles.

ST. Gol de L. Iriarte (S), a los 47m.

Cambios. 67m. Torrelli (4) por D. Romero, 75m. Roa por Bulgarelli y 85m. Coman por C. Giménez, en Liniers; 45m. L. Iriarte (7) por Agüero, 67m. Grippaudo (6) por Veliz, 74m. E. Romero por Mera y 85m. Piro por Hermann, en Sansinena.

Amonestados. C. Giménez (31m.), en Liniers; Hermann (4m.), Robles (24m.) y Mera (30m.), en Sansinena.

Arbitro. Brian Ferreira (7).

Cancha. Liniers (6).