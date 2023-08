Aristimuño: "Hay que contarle a la gente lo que significaría Milei como gobierno"

Rodrigo Aristimuño (Unión por la Patria) se posicionó como el candidato ganador de las PASO, al llevarse la mayor cantidad de votos al término del conteo realizado esta noche en Coronel Rosales.

"Nuestro espacio político hizo una muy buena elección. Son las PASO, son una gran encuesta, pero de cara a lo que viene hay que seguir trabajando, profundizando el vínculo con la comunidad y el vecino porque es importante contarle no solamente nuestro proyecto, sino lo que significaría que Milei sea gobierno a nivel nacional", dijo el actual presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

"Es una elección con sorpresa a nivel nacional, al igual que en la Sexta Sección Electoral. Insisto en que es una encuesta que nos puede mostrar a nuestro espacio el rumbo de cara a lo que viene para nuestro país", agregó.

"El vecino puso en valor el trabajo que hicimos en la comunidad y sobre todo en el Puerto. Creo que ha definido su voto en función de esos aspectos. Tenemos que seguir hablando con las instituciones y con los vecinos. En la campaña fuimos el único espacio que le contamos a la gente un proyecto; para el resto, la propuesta es que nosotros no fuéramos gobierno. Un personaje como Milei propone que para mejorar la situación económica se habilite la venta de órganos. Esto hay que decirlo con claridad y la gente tiene que tomar una decisión en beneficio de todos", sostuvo.

Sobre el oficialismo en el orden local, sostuvo que "desde la génesis fue un modelo agotado, no es que están agotados en función de los 8 años de gobierno; o de desgobierno, donde lo poco que estaba bien, lo empeoraron: calles que antes no se inundaban, ahora sí se inundan; calles que antes estaban iluminadas ahora están a oscuras. Me parece que está claro que la comunidad quiera una transformación y hoy ven el Puerto en una situación que se podría reflejar en la ciudad".

"No me esperaba este resultado, me sorprende gratamente y hay que seguir trabajando", dijo Aristimuño.