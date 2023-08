Villa Mitre inicia la cuenta regresiva: “Es un buen momento para llegar a los 100 años”

(Nota ampliada de la edición impresa)

El Club Villa Mitre y toda su popular barriada celebrará mañana su 99° aniversario y comenzará a transitar los últimos días hacia el centenario.

La histórica institución de nuestra ciudad entrará en una cuenta regresiva siempre especial, mientras atraviesa un excelente momento desde lo deportivo y también en lo institucional, habiendo expandido su llegada en distintos ámbitos.

Al momento, el tricolor cuenta con más de cuatro mil socios activos, 14 disciplinas deportivas, actividades culturales como folklore, teatro y tango, jardín de infantes y una masa societaria activa.

Entre otras cosas, también disfruta de un predio de primer nivel y espera la concreción de la histórica remodelación de la sede de calle Garibaldi.

"El club ha tenido muy buenos momentos deportivos, muy buenos momentos en cuanto a crecimiento de infraestructura, pero este, sin lugar a dudas, es uno de esos muy buenos momentos", reconoció el presidente Juan José La Rocca.

"A veces, uno como dirigente está en el día a día y no alcanza a disfrutar o a ver, o no toma perspectiva de las cosas -agregó-. El otro día me paré enfrente de la fachada del club y te das cuenta de lo imponente que es esa obra que está manejando Guillermo Sangronis, te das cuenta cuando vas al predio o en cada obra importante. O bueno, en un montón de situaciones que cuando uno se lo replantea y sale del día a día se da cuenta que es un buen momento. También en lo deportivo y no solo en el fútbol y el básquet, está muy ordenado el hockey, el patín siempre es un ejemplo, el boxeo creció mucho, las chicas del fútbol femenino que siempre van por más, también el futsal... En realidad el club está muy bien", resumió La Rocca.

-¿Cómo viven este nuevo aniversario, a la espera del centenario?

-Un aniversario es como un cumpleaños, donde uno se junta con la familia y los amigos. Es un momento donde valorás mucho tu historia; disfrutamos del presente y seguimos soñando el futuro. Tenemos una familia hermosa, así que estamos bien y muy contentos. Veo al club muy bien, disfrutamos del aniversario.

En los días previos al inicio de la pandemia, el club comenzó a realizar una obra histórica, con la remodelación de sede de Garibaldi 149.

Dicho lugar contará con tres piscinas de distintas dimensiones, mayores comodidades para los socios y construcciones modernas, con tres plantas de 400 metros cuadrados cada una, conectadas entre sí con pasillos a la actual construcción.

Uno de los nuevos salones, en la parte alta de la sede.

En marcha sigue la obra de la sede de Garibaldi.

-¿Qué significa esa obra para ustedes?

-Es importante. Es una obra con la que el club va a prestar servicios para gente de todas las edades, en natación y otras actividades, que el club no lo tiene. También en la parte cultural o destinada para la tercera edad. Ahora se incorpora esto con una fuerza grande. Es una obra muy importante, son muchos metros y es muy moderna. Estará incorporada a la parte de infraestructura anterior y le dará un vuelo importante al club. Es una obra importantísima. Yo creo que en octubre empezarán las pruebas, con el llenado de la pileta y otros controles, y estará lista para empezar a funcionar en diciembre.

Vista área de dos de las tres nuevas piletas que tendrá el natatorio tricolor.

La flamante pileta, en lo que antes era el patio que conectaba el ingreso por Garibaldi, el Coloso, la cancha de bochas, el fogón y gimnasio lindero a calle Caseros.

-Una vez Juan Carlos Hernández me comentaba historias con el Capitán Martínez y cómo fue un adelantado en el tiempo, pensando en obras a futuro, ¿Es un poco un legado ese?

-Siempre uno de los mandatos que yo noté y que te lo hacían saber personas como Oscar Morán, Ruben Galucci, Juan Carlos Hernández, es que hay que cuidar el club. No vamos a embargar el club por traer un pivote o un nueve, bajo ningún punto de vista. Gestionemos, trabajemos, pero adminístralo bien. Creo que ese es un mandato importante que dejó toda esa gente. Más allá de que han planificado cosas que han sido a largo plazo. Por ejemplo, la parte más vieja de la sede nosotros pudimos hacer un gimnasio en el segundo piso porque la estructura estaba prevista para construir una terraza. Eso es parte de lo que vos decís. Y esos mandatos se notan en el club y se notan en la gente mayor lo dice, lo pide y lo controla también. No intensamente o directamente pero siempre están, siempre preguntan, cómo hicieron, cómo puedo ayudar. El Titi Santafesa, Virdis, un montón de gente que está siempre presente marcándote un poco esa línea.

El Coloso y el patín, siempre presentes en Villa Mitre.

-¿Lo importante es gestionar lo macro y también siempre apoyarse en la barriada, en el día a día?

Sí, todo tipo de gestión es importante. Obvio que cuando levantás la vara, tenés que gestionar mucho más en otros lugares. Lo más importante es administrarte bien y planificar en base a lo que te va a ingresar lo que podes hacer. Y en base a eso ir gestionando. El Club Villa Mitre hoy tiene crédito de Bancos como el Credicoop, el Nación y el Provincia que por ahí para un club es muy difícil pero lo hemos logrado y estos créditos ayudan al crecimiento del club. También los espónsor, la administración de nuestra masa social, lo del barrio y lo que hemos gestionado a través de algunas servicios, como con PAMI, la Municipalidad, también tenemos algunos alquileres. Es todo un conjunto de una buena administración de los recursos que vos podes tener o gestionar y a partir de ahí proyectas.

-¿Y haberse acercado a la gente desde algo tan significativo como el Jardín?

-El jardín era un sueño de arrimar una pata educativa al club y que nos proyecto un poco mejor. Y trabajar con chicos desde otro ángulo, desde otra visión, más allá de que pueda hacer otra actividad del club. Lo hemos logrado con creces, es un proyecto que se asentó y que nos enorgullece. El jardín tiene una matrícula y un proyecto muy importante. Cuando nos hablan del jardín los padres y la familia de los chicos que van, nos enorgullece. Eso es muestra de lo mismo, de habernos organizado para hacerlo y que nos trascienda a nosotros. Ahora se está trabajando en la mutual, se está generando un departamento de turismo y seguramente después vendrán otros departamentos en la mutual. Me parece que cuando creces, mostras y contagias vas teniendo más ventaja de los sponsors, la gestión pública y privada. Todo eso te va dando respaldo para que ellos digan está gente va por acá, los voy a ayudar, los voy a contratar o me interesa estar como marca en esa institución.

El Jardín de infantes, una de las grandes novedades.

-El otro día Franco Pennacchiotti, en su regreso, nos contó que le generaba orgullo que pese al contexto económico siempre había mejoras o cosas nuevas en el club, ¿Qué le genera eso a usted como cabeza del proyecto?

-Es un reconocimiento lindo, sobre todo viniendo de Franco, que sé que es del club y lo siente. Conoce el club hace muchos años, desde chiquito. Es algo que nos viene ocurriendo hace un tiempo y creo que es fruto del esfuerzo de muchos dirigentes, de muchos empleados, colaboradores y de una organización que nos permite trabajar desinteresadamente para crecer y trabajar con el club. Pero es un orgullo, es lindo mimo el de Franco, como el de otras personas que viven o no en la ciudad y te lo hacen saber, a mí y a toda la dirigencia.

Pennacchiotti volvió al club, como referente del futuro equipo.

-¿Y escuchar, sobre todo de jugadores de fútbol, que no se quieren ir o quieren volver por cómo se sienten acá?

-Es una señal de que nos proponemos hacer las cosas de una determinada manera, porque hay muchas maneras de hacerlas y hacerlas bien. Nosotros de una manera que es generar un proyecto, donde el jugador viene y encuentra buenos espacios para entrenar, encuentra su sueldo a principio de mes, una utilería completa, viajar y hospedajes en condiciones dignas, un cuerpo técnico completo. Todo eso arma un proyecto que hace que el jugador de fútbol se sienta bien tratado, que creo es lo lógico, entonces formamos un buen grupo para poder competir. Creo que es un resultado de ese trabajo y el esfuerzo que hacen muchos dirigentes, muchos sponsors, colaboradores, empleados, que después te permite que te reconozcan en ese orden.

El fútbol y el básquet, los pilares

Pese a que el club se ha ramificado y sumó muchas disciplinas, por popularidad, historia y todo lo que generan, el fútbol y el básquetbol son siempre pilares importantes de la institución.

En ese sentido, Villa Mitre es uno de los grandes protagonista del Torneo Federal A (jugó dos de las últimas tres finales) y confirmó recientemente una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquetbol (segundo escalón nacional), siendo el único representante de la ciudad a nivel país.

-¿Qué tan importante es para el club que el domingo entre o no la pelota?

-Eso tiene que ser importante, pero no lo único importante. O puede ser más importante para algunas personas, pero no puede ser lo único. O por lo menos en nuestro club. A ver, nosotros no tenemos la verdad ni somos los únicos que podemos hacer las cosas bien. Hay muchas formas de hacer las cosas y nosotros elegimos una. Y para nosotros es importante que la pelotita entre, pero no es lo único importante.

-En el fútbol, el objetivo es ascender...

-Me gusta mucho ser protagonista desde hace muchos años de un torneo tan importante como el Federal. Me gusta mucho que reconozcan al club cómo protagonista de ese torneo; haber estado en dos finales me enorgullece, me gusta mucho lo que dicen los jugadores o muchos colegas de cómo ven al club, de como jugamos. A mí me gustaría ascender, creo que al club le haría bien. También me gustaría que le vaya bien a (Martín) Mackey con todo lo que son las categorías formativas. Necesitamos formar cada vez mejor y más jugadores para el club y para vender. Son todos proyectos que tenemos en marcha, y a la corta o a la larga se van a concretar si seguimos haciendo las cosas bien, seguimos pensando con estos principios y estos valores. Pero me enorgullece estar donde estoy, eso te lo puedo asegurar. Creo que estamos muy bien, ojalá podamos ascender este año, sino será el año que viene. Trabajamos para eso.

-¿Y ser el único equipo de Bahía compitiendo a nivel nacional en básquet?

-Es importante poder continuar con el proyecto. Y más allá de que la situación económica o los traspié que tiene el país hace muy complicado afrontar un campeonato como este, es importante que lo hagamos. Por los chicos, porque es un espejo muy importante para ellos y por la ciudad. Y en eso nos concentramos y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder participar en este torneo con la ayuda de lo que contagiamos. Contagiamos a Pennaccchiotti, a Bollo, a Janito, a que todos quieren estar y cuando la gente quiere estar se hace todo más fácil.

-Ese sentido de pertenencia, a veces, acorta muchos caminos...

-Las ganas de estar… creo que el jugador piensa que es un buen proyecto deportivo, que es un club que no te paga muy bien pero te cumple, Bahía es una ciudad linda para vivir, es una ciudad que ha sido trampolín para muchos jugadores y técnicos. Es un proyecto que da Villa Mitre que interesa para cualquiera, más allá del sentido de pertenencia. Creo que es el sentido de ser reconocidos como un proyecto ordenado, bien organizado, como un proyecto lindo para un deportista. Me parece que a partir de ahí se te hacen las cosas más fáciles.

Mirando hacia los 100 años

-Hay muchos mitos alrededor de los sueños y objetivos de cara a los 100 años, imagino que algunos serán reales y otros no tanto, ¿usted con qué centenario sueña?

-En lo personal y creo que como comisión directiva, es seguir laburando. Que algunos proyectos, como el del natatorio, se concreten, se empiece a sentar y tener forma. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es llegar a los 100 años, hacer una gran fiesta, disfrutarla en familia y seguir laburando y disfrutando. No creo que por llegar a los 100 años vamos a tirar la casa por la ventana ni vamos a hacer un gran anuncio. Los anuncios se van haciendo solos en la medida que trabajemos y gestionemos pero… es un buen momento para llegar a los 100 años. Se harán lindos eventos, seguramente invitaciones y recordatorios a muchos dirigentes que pasaron por el club, se disfrutará de lo que tenemos. No veo grandes anuncios, por ahí hay gente que desea empezar a proyectar un estadio de fútbol. Que está bueno que sueñen, pero no es una bandera de todo el club o de comisión directiva. Tal vez alguno lo soñó pero no es algo que anunciar o que se vaya a concretar en los 100 años.

Hay muchas de esas banderas que por ahí son sueños más individuales o sectoriales, que algunas se convierten en proyectos del club y algunas no. Está bien soñar, pero no creo que más allá de la realidad que vive el club, que es muy grande en un montón de cosas que logramos. No creo que haya un anuncio que revolucione nada. Ojalá el mejor anuncio sea que tengamos una buena fiesta, un buen cumpleaños y que la pasamos muy bien.

-Imagino que, igualmente, esos sueños sirven como impulso o motivación pensando o proyectando lo que viene...

-La obra de Garibaldi ya está terminada, sí habrá que poner en valor otros lugares más antiguos. Habrá otro proyecto sobre algunas propiedades que tenemos antiguas para poder proyectar otras cosas. Supongo que también la parte de Chiclana al 1800 es un espacio que tenemos que pensarlo y reconstruirlo. Estamos trabajando también en el predio, en las tierras que nos cedió Ferroexpreso para el fútbol y el rugby. En el predio estamos poniendo iluminación en la cancha de fútbol sintético de 11. Se va a seguir pensando y trabajando.

-¿Y en cuanto a El Fortín?

-Habrá muchos que siempre lo soñamos el estadio, pero llegará cuando tenga que llegar. Por ahora El Fortín es nuestro lugar, es nuestra historia y nuestra casa. Nos va muy bien como local. Seguramente es una instalación que habrá que ponerla en valor o pensar en otro lugar. Hay mucho que soñamos, pero hoy concretamente nuestra cancha es El Fortín, estamos en Maipú y Necochea y estamos muy bien. Lo veo como un sueño, pero no como un proyecto todavía

-Con qué Villa Mitre sueña de cara al centenario, entiendo que es un poco con el presente que están viviendo y seguir proyectándose.

-Claro. Yo hoy no sueño con jugar la Libertadores, sueño con jugar el Federal y poder ganarlo. No sueño con jugar la Liga Nacional, sueño con poder hacer un buen torneo en esta categoría y que sirva. Y sueño con ver a mis amigos todos los días en el club, a nuestros hijos, eso es lo que sueño y lo que me gusta. Y sueño también con seguir siendo dirigente del club.