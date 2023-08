La vuelta de Pennacchiotti a Villa Mitre: "Reconecto con el chico que soñaba", dijo

Villa Mitre pateó el tablero con el regreso de Franco Pennacchiotti, quien jugará la Liga Argentina después de dar el salto a la Liga Nacional.

"Tengo la ambición de poner a Villa Mitre y Bahía lo más alto posible; voy a entrenar y me siento bien, me ilusiono con la cancha llena; siento que tomé la decisión correcta", señaló el zurdo, quien estuvo en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.40, por La Nueva Play.

"Villa Mitre me generó todos los sueños de chico y ahora reconecto con el chico que soñaba", aseguró.

Además de crecer deportivamente, Pennacchiotti continuó estudiando Economía.

"Cuando empecé a jugar bien en el Federal con Bahiense me vinieron ofertas de TNA que me hicieron dudar, pero siempre tuve en claro que quería estudiar, más que nada, por un desarrollo personal e intelectual. Estudiar me ha permitido tomar mejores decisiones de vida con cierto análisis, aparte de lo que pueda generarse desde lo laboral", apuntó.

Franco también contó lo que fue su reciente experiencia jugando en China y la expectativa que se generó alguna vez con la posibilidad de ser convocado para la Selección argentina.

"En un momento se habló de eso, sobre todo en twitter, si me llamaban agarraba el bolso y me iba corriendo, je. Pero entiendo que cada jugador convocado responde a un proceso, no simplemente a jugar una temporada", admitió.

A la vez, se refirió a su cambio de rol, tanto en Peñarol como en Riachuelo y, en otro aspecto, aseguró que más allá de jugar la Liga Argentina bajará al torneo local.

"Me imagino que voy a jugar algún partido. Igual, el foco está puesto en la Liga Argentina", sostuvo.

Mirá la nota completa: