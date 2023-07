Cierran varios comercios, nace un gran hotel serrano y ruinas para preservar

--Buen día, Juan. Parece mentira...

--¿Eh? ¿Qué cosa?

--Cumplimos 41 años sentados cada domingo en este café y en esta misma mesa...

--¡Uh! Me había olvidado.

--Deberías acordarte, no deja de ser un verdadero logro. Semana tras semana, sin una falta.

--Ja, ja. Bueno, es verdad, pensá todo lo que ha cambiado el mundo, el país y la ciudad en cuatro décadas y los números no sólo nos muestran vigentes, sino que cada vez más.

--Seguro, pero no caigamos en el autobombo, tan de moda en estos tiempos, Juancho. Acordate que una de mis máximas es “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

--Tenés razón, pero además de ya peinar algunas canas, ¿qué cosas pensás que se mantienen vigentes, desde que comenzamos nuestras charlas en 1982, días después de la Guerra de Malvinas, hasta hoy?

--La crisis económica, la inflación, de eso no tengo duda.

--¿Y qué cosas cambiaron?

--La más importante es que ahora vivimos en democracia, pero también hay otras que lamentablemente se agregaron.

--¿Cuáles?

--Muchas, pero te destaco cinco: la pobreza, la droga, la inseguridad, el derrumbe educativo y la conflictividad social, sobre todo en la calle.

--Claro, los piquetes son algo relativamente nuevo y en muchos casos protagonizados por agrupaciones políticas que después, en las urnas, no llegan al 5 por ciento de los votos. No digo que no haya que manifestarse, pero en estos casos siempre es complicándole la vida al semejante, a personas que la pasan incluso peor y tienen trabajo en blanco.

--Bueno, me extraña que en todos estos años no hayas aprendido cuál es el objetivo de este tipo de actos.

--Muy cierto, y si querés te tiro un dato interesante.

--¿A ver?

--Me cuentan que el otro día Vanina González, secretaria de Políticas Sociales de la Muni, se mostró asombrada por la cantidad de gente que, en los últimos meses, fue a pedir ayuda teniendo trabajo en blanco. Es decir, gente a la que su sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, algo que no pasaba antes, salvo casos puntuales.

--Me dijeron que antes llegaba ayuda de Nación y Provincia pero que ahora ya no, y que esa ayuda se traduce a través de partidos políticos.

--Escuché el comentario pero no me consta, amigo, en esa te fallo, pero lo relevante es que cada vez hay más trabajadores en blanco que no llegan a fin de mes.

--¿Te voy preguntando por otros temas?

--Dale.

--¿Siguen los problemas en el Penna?

--Sí, no hay médico de guardia en pediatría, tampoco consiguen cirujanos, hay más de 600 cirugías aún en espera.

--¿Y los ocho quirófanos para cirugías que anunciaron oficialmente como listos?

--Por lo que sé, solo están usando tres disponibles.

--Tremendo, mejor te cambio de tema. ¿Ya usaste el vuelo nocturno a Buenos Aires?

--No tuve la suerte, pero mi amigo, el Colo de Puerto Madero, sí.

--¿Y?

--Y nada, todo lo que es el tema de luces en la pista perfecto, aunque el primer vuelo, el lunes, no se pudo concretar porque la neblina impidió el aterrizaje. De todas formas, tengo que decirte que si viajás no vayas en manga corta.

--Más vale, querido, estamos en pleno invierno.

--Claro, pero te lo digo porque hace días que no funciona la manga, así que tenés que ir con la fresca caminando a cielo abierto hasta el avión, je, je.

--Uh… siempre nos falta una para el peso. ¿Algo nuevo de las obras en el Parque Independencia?

--Me dicen que no va a haber más ingreso vehicular por Pringles–Azara, sino sólo por Balboa, al lado del Tiro Federal. De las tres etapas, la uno ya se concretó, la dos está finalizando y se inaugurará sobre agosto, la tercera terminará en diciembre. Además, ya están listos los módulos–boxes para 170 feriantes.

--¿Sólo se accederá por Balboa?

--Tengo entendido que están evaluando en las etapas cuatro y cinco un acceso vehicular por calle D’Orbigny, en la zona de las viejas jaulas, para posibilitar el ingreso a la zona de futuros carritos gastronómicos y museo.

--¿Museo?

--Sí, el Museo de Ciencias, que está en el Parque de la Ciudad, será un museo con salas a cielo abierto, reutilizando las jaulas.

--Che, te cambio de tema, ¿hoy no fuiste a Salliqueló a la inauguración del gasoducto? Hace años que me venís hablando del tema.

--Por fin se hizo, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero esta es una obra muy importante para Bahía porque, si bien pasa a casi 300 kilómetros, deja mucho gas disponible.

--Claro, para nuevos proyectos petroquímicos.

--Exacto, fíjate que el otro día estuvieron en el puerto directivos de Compañía Mega y confirmaron una importante inversión que permitirá elevar un 20 por ciento la producción en esta primera etapa y luego un 50 por ciento.

--Hablando del puerto, el otro día vi el anuncio de YPF – Petronas en la Cámara de Diputados sobre la planta de GNL. ¿Harán otro gasoducto como el presidente Kirchner pero hasta Bahía?

--Exacto, eso ya se había hablado, será un ducto de 36 pulgadas, pero solo para la primera etapa, luego tienen pensados otros dos del mismo tamaño. El primero piensan licitarlo antes de fin de año.

--No creo que el pollo fume...

--Habrá que ver si se aprueba la ley de promoción del GNL. La iniciativa es realmente enorme, fijate que primero traerán dos buques licuefactores y será necesario un importante trabajo de dragado.

--Raro que no tirás nada político-electoral...

--Aguantemos hablando de otras cosas hasta que sea inevitable, está todo el mundo enloquecido, susceptible.

--Es verdad, qué pena que cierto fervor y pasión por servir al país, a la provincia y a la ciudad, en la gran mayoría de los casos luego se diluye.

--Igual tengo un datito simpático.

--¿A ver?

--Muy ingenioso el sticker de Oscar Liberman, candidato a la intendencia por el partido de Javier Milei.

--No lo vi.

--Dice: Votá Liber-tario, Votá-Liber-man.

--Seguro fue idea del ruso, ja, ja. Pasemos a nuestros habituales temas comerciales, seguro algo tenés...

--Sí, pero no son buenas noticias.

--¿Qué pasó?

--Tengo varios cierres de negocios, más algunos en venta, todos del rubro gastronómico.

--Uh... esto muestra que el sector tiene un límite, que la ciudad no da para tantos negocios del rubro.

--Eso no lo sé, es posible, pero sí sé que no es un rubro para cualquiera, que no pasa sólo por invertir, sino por armar un buen equipo de cocina, de mozos, etc., etc. Todo eso lleva tiempo.

--Por supuesto, lo hemos hablado varias veces, pero no te vayas por las ramas y tirá nombres.

--El primero de los que te voy a mencionar es un café histórico, un clásico del centro, que por lo menos llevaba 30 años en la primera cuadra de calle Alsina.

--¿El Boston? Si habremos ido a cafetear ahí...

--Exacto, un clásico del centro, que había cambiado sucesivamente de dueños. El último que lo manejó bien fue Lucas Mandará y seis meses antes de la pandemia lo vendió, luego con la pandemia se inició el derrumbe y los últimos dueños terminaron incorporando karaoke y fiestas electrónicas, cuando para esa actividad tenés que estar habilitado. Creo que la cosa no terminó bien, sino con varias deudas.

--Bueno, pero me hablaste de más locales.

--Sí, otro que cerró es Judas, en la esquina de Alem y Caronti.

--Pero si ese local no llevaba un año abierto...

--Exacto, me acuerdo que en octubre del año pasado te adelanté la apertura. Una pena porque se hizo una inversión muy grande, con una gran terraza.

--¿Qué pasó?

--No funcionó. Apuntaba a ofrecer lo que se denomina american food, con ribs tipo el conocido restaurante Kansas de Buenos Aires, pero evidentemente no anduvo e incluso parece ser que la cosa no terminó muy bien entre los socios, pero no entremos en chusmerío.

--Ok, háblame del otro cierre.

--Este lleva algunos días más, y me refiero a la cervecería Berlina, en avenida Alem al 200. Ya el año pasado había cerrado y reabierto con otro nombre, según me comentaron, pero ahora no va más. De hecho hay algún otro establecimiento de ese tipo, sobre la gran avenida, que está en venta, pero próximamente ampliaremos, ja, ja.

--Evidentemente la crisis, más allá de algunos negocios llenos de gente, también repercute en el sector.

--No tengas dudas, y de paso aprovecho para comentarte una buena iniciativa de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares y Confiterías para el próximo Día del Amigo.

--Contame.

--Me dijeron que entre los clientes de los negocios asociados a la entidad se sorteará el alojamiento, para dos personas, un fin de semana, en muy pero muy reconocidos establecimientos, tres de Sierra de la Ventana y uno de Carhué.

--Muy buena idea y muy buen dato, pero ya que tocaste el tema de Sierra te pregunto algo.

--Lo que quieras, aunque primero andá pidiéndole a Tito otro dos cortados.

--Bien. El otro día mi amigo el Urso me preguntó si tenía idea de qué estaban por hacer en proximidades de la ruta 76, cerca de San Andrés de la Sierra. A mano derecha, porque vio un gran obrador.

--Por la ubicación que me das es el complejo Ocho Cerros, un emprendimiento de viñedos, hotel y cabañas, del que te hablé hace un tiempo, en la zona de Paso Funke.

--¿El que está levantando “Paul Wheel”, que se llama así porque tiene muy buenas vistas que permiten ver ocho cerros?

--Exacto. Me dicen que está muy avanzada la construcción de cabañas y además de las hectáreas de viñedos que te había mencionado, se compraron 2.500 plantas para una nueva forestación, incluso va a tener una piscina exterior y un gran estanque. Y además de producir vinos, hará aceite de oliva.

--Hablame de los alojamientos.

--El hotel tendrá 15 habitaciones, una recepción y estar muy grande, terraza y sector de spa. También está proyectada la construcción de 24 cabañas. ¿Qué tal?

--Muy bueno, y fijate cómo se está desarrollando el turismo serrano que este emprendimiento se sumará al complejo Los Alerces, que construyó gente de Buenos Aires enamorada del lugar, y que incluye casas, spa, gimnasio, piscinas y canchas para varios deportes.

--Sí, ese está en pleno San Andrés de la Sierra. Al igual que Monte Hermoso, toda esta zona tiene un futuro tremendo, fíjate que paisajísticamente la zona serrana regional es mucho, pero mucho más que Tandil, lo único en contra es la mayor distancia con Buenos Aires.

--¿Por dónde seguimos?

--Si querés, te cuento que el otro día fui de visita al Museo del Deporte, en la peatonal Drago, y me topé con una interesante iniciativa.

--Hace bastante que no voy por esos lados. Avanti.

--Colocaron un kit rápido de reparación de bicicletas, con herramientas básicas para arreglar algún desperfecto inesperado o bien para inflarla. Pero así como te cuento la buena, te digo también la mala: ya se robaron el pico del aire, una de las pocas cosas que no están sujetas al tótem.

--¿Quién lo puso?

--Lo colocó la secretaría de Movilidad Urbana, pero es una donación de un privado. Más precisamente del propietario de una cafetería ubicada en la misma cuadra. Según me contaron, cedió dos, pero el otro están analizando dónde ponerlo.

--¿Pedimos otro café?

--Dale, pero sumale un par de tostados.

--Ok. Juan, vos que te enterás de todo, ¿hubo algún movimiento en el ex Frigorífico CAP Cuatreros?

--Efectivamente, hace unos días recorrió sus instalaciones un funcionario de la dirección provincial de Patrimonio Cultural porque avanza un proyecto presentado en el Senado bonaerense para declarar el complejo como Bien de Interés Histórico, Cultural, Paisajístico e Industrial.

--Ojalá se logre, porque de esa manera se daría un paso importante para preservar la que fuera una de las primeras industrias de nuestra ciudad. No hay que olvidar que el frigorífico Sansinena fue el primer emprendimiento industrial de la región, cuyas instalaciones llevan más de dos décadas sin uso.

--Bien, ¿te cuento un dato periodístico que va a quedar para el archivo?

--Qué grande, José Luis. Decime.

--Por estos días se viene marcando un récord en Bahía.

-- Sí, el del invierno más caluroso.

--No. Bueno, sí, ese también, pero este es otro. Se trata del espectáculo Fuerza Bruta: ya es el evento que más funciones tuvo que agregar en la historia de la ciudad.

--¿Para tanto?

--Fijate que arrancaron con tres funciones y ya van por la novena y aseguran que podrían agregar otra si las ventas siguen así. Acordate de conseguir tus entradas en TicketBahia.com.

--Tema deportes, algo para destacar es que Villatoro se impuso por paliza a García y se convirtió en nuevo presidente del Club Midgistas del Sur

..Ah, pensé que ibas a decir que con el empate de anoche en Boedo mañana lunes podemos ser campeones de la Liga Profesional de Fútbol , je,je. Pero ya que lo mencionás es verdad, fue un tremendo y previsible triunfo en lo que significará una renovación para la institución de los midgets.

--Contame alguna novedad que no sea del centro....

--Si querés te comento algunos detalles más de lo que fue la reinauguración de La Coope de Villa Mitre

--Sí, quiero saber cómo fue la recepción de los vecinos.

--La verdad es que el barrio estaba revolucionado, había cola para entrar y parece que esa situación se repitió a lo largo de los días.

--Es que La Coope es una empresa con mucha historia en Villa Mitre, a tal punto que es su sucursal número 2 y se inauguró en 1945 a pedido de los asociados de ese sector y de Tiro Federal. En un principio funcionó en un local ubicado en las Cinco Esquinas y poco después fue trasladada a Rivadavia y Garibaldi, hasta la década del 70, década en la que se levantaron las instalaciones actuales de Washington 437.

--Lo que pasa es que la obra de renovación produjo muchas mejoras. No solo aportó más comodidad para hacer las compras y mayor capacidad de estacionamiento, sino que además se incluyó un nuevo sector CoopeHogar y puntos de retiro para las compras por internet de LaCoopeenCasa.coop y CoopeHogar.coop.

--Y además de las reformas del local, ¿qué más me podés contar?

--Un detalle de color, pero que habla de las vueltas de la vida, es que uno de los inmuebles que se compraron para la ampliación de la sucursal, pertenecía a la familia de Don Nazareno Montani, quien fuera en 1920 uno de los 173 pioneros fundadores de la Cooperativa Obrera.

--Impresionante ese dato y felicitaciones a La Coope, que no para de crecer. Sabés que estuve prestando atención y… ¿me parece a mí o cada vez más personas están usando las tarjetas de Coopeplus y BBPS?

--¡Sí! ¡No te equivocás! Mucha gente se está sumando. Es que sacarlas es muy sencillo, tiene mínimos requisitos y rápida entrega.

--Y además conviene, ¿no?

--¿Qué te parece? Ambas tienen una muy buena financiación... no solo en La Coope sino también en comercios adheridos, y ¡todos los días de la semana!

--¡Buenísimo! ¡Con razón!

--Además, en los Centros de Atención de Tarjeta te asesoran muy bien...

--Ahora que lo decís... Hay uno en Villa Mitre, ¿no?

--¡Sí! De hecho, tengo una novedad sobre eso: con la reinauguración de la sucursal de La Coope, el Centro de Atención se renovó. Ahora es mucho más amplio y cómodo para que los vecinos del barrio puedan hacer sus consultas.

--Pasemos a otro tema.

--Este me parece importante. Como es habitual cada invierno, la gente de Camuzzi pide la colaboración de los vecinos para detectar ilícitos como lo son, por ejemplo, las conexiones clandestinas. Para quienes quieran realizar alguna denuncia sobre robo de gas, la empresa cuenta con una línea ética, totalmente confidencial y anónima, a la que pueden comunicarse a través de su web: www.camuzzigas.com.ar

--Tenés razón, siempre hay vivos que para no pagar el gas perjudican a otros usuarios y los ponen en riesgo.

--Exacto. También me contaron que siguen a pleno con la adhesión para recibir las facturas en formato digital.

--Casi que es una antigüedad tener la boleta en papel.

--Sí, la factura online es la mejor opción porque siempre llega y es más cómodo. De esta manera, los usuarios se evitan tener que esperarla y no se retrasan con los pagos. Es la misma factura, pero te la mandan por e-mail o SMS, según elijas. Sólo tenés que suscribirte a esta modalidad desde la oficina virtual de su web.

--Bien ¿qué más tenés para contarme?

--El Shopping está encendido, con muchas novedades. Como pronto empiezan las vacaciones de invierno y es uno de los lugares elegidos por los bahienses para disfrutar del merecido descanso, está preparando shows infantiles, además de las propuestas que puede aprovechar toda la familia, como Cinemacenter, Sacoa, Homo Ludens, Modde Gaming y El Desvío.

--Bien, tirá otro tema.

--Hoy vine recargado. ¿Escuchaste hablar de “Huerta en tu Patio”?

--No, ¿cómo sería eso?

--Me enteré el otro día, es una propuesta de Profertil. Te brindan los materiales necesarios, clases grupales y asesoramiento personalizado de especialistas para que te armes tu propia huerta en tu casa y puedas generar tu propio alimento. ¡Me pareció una iniciativa buenísima!

--¿Qué te parece? Generás y consumís tus propios vegetales. Supereducativo para los niños, incluso.

--Tal cual, pero dejame en este día recordar a una tradicional firma bahiense: el Grupo Empresario Bonacorsi, que se puede considerar un ejemplo de empresa familiar en permanente crecimiento y diversificación, con más de cien años de trayectoria.

--Es verdad, ampliamente conocida por su vocación de servicio, atención personalizada y especializada. Seguros de Personas, Seguros de Salud, Prenecesidad, Parque de Paz y Arboles de la Memoria son algunos de los hitos de esta permanente evolución.

--Bueno, si te parece tengo novedades para contarte sobre unos proyectos educativos que viene implementando EDES.

--Dale.

--El año pasado comenzó con el Programa de Oficios en Bahía Blanca dictando un curso de electricidad domiciliaria, orientado a vecinos y vecinas que están fuera del mercado laboral.

--Sí, me acuerdo que me habías comentado. ¿Este año también lo dictaron?

--Correcto. Además realizaron una edición exclusiva para mujeres y lo empezaron a implementar en otras localidades en las cuales la empresa brinda servicio, como es el caso de General La Madrid, y están terminando de diagramar otros en Médanos, Laprida y Carmen de Patagones.

--Che, ¿viste cómo avanza el complejo de los Mormones en avenida Cabrera y Pilmaiquén?

--¡Sí, impresionante!

--Me contaron que la constructora Galak-Wasserman está participando, fueron contratados por CRIBA.

--Mirá qué bárbaro, José Luis. Y sí... es una de las empresas de construcción más destacadas de Bahía, no era para menos.

--Sí, pero no sólo hacen grandes construcciones como estas, ¿eh? He escuchado que también siguen en los distintos desarrollos de viviendas familiares y de comercios.

--Y bueno, más vale... Me imagino que no todos los días te contrata una empresa como CRIBA para hacer el templo más grande de Sudamérica. ¡Qué grande, Galak-Wasserman!

--Grande como la gente de aceros Dahir, que no solo están en la industria metalúrgica como proveedores de acero, sino que también están en otros rubros de la construcción...

--Ah, ¿sí? No sabía. ¿Qué insumos incorporaron?

--Tienen de todo, Juan. Trabajan con Gerdau trayendo hierros torsionados, hierros lisos, mallas, clavos y alambres... también ladrillo cerámico hueco, y cal y cemento de Loma Negra. Y después, de Saint-Gobain tienen todos los productos de las líneas Isover, Megaflex, Weber, Placo y Tuyango...

--Mirá vos, ¡qué bien! Yo los conocía por ser distribuidores oficiales de Tenaris, pero está bueno saber que también trabajan con otros rubros. Lo voy a tener en cuenta.

--Sí, siempre es bueno contar con gente de experiencia en el sector. ¿Seguimos con otros temas?

--Lo que vos digas, pero ya que estamos hablando del crecimiento de la construcción, los que también están muy contentos son los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales.

--¿Lo decís por la renovación del predio de Fragata Sarmiento?

--Ese mismo. Se inauguró el viernes y, desde el 2021 a la fecha, ya se construyeron 450 m2 destinados al desarrollo de oficinas de atención al público, espacios de trabajo comunes y privados, sala de reuniones y servicios. Es una mejoría tanto para los afiliados, por la comodidad, el fácil acceso y el espacio de estacionamiento, como para los empleados, que ahora trabajan en un ambiente mucho más luminoso y en contacto con la naturaleza.

--Con razón cada vez que ando por la zona veo mucho movimiento. ¿Con qué seguimos?

--Me comentaron que por el lado de la Corporación están a full con la FISA 2023. La exposición anual multisectorial más importante del sur argentino vuelve con todo en octubre. Y ya las empresas y entidades están mostrando el interés por decir presentes.

--Te cambio de rubro, pero tengo datita de Dietrich que te va a interesar. Parece que están llevando a cabo la remodelación del local para mayor comodidad de los clientes a la hora de ver las unidades. Se estima que estará terminado para fin de año.

--¡No me digas! Ahora que los mencionás, escuché algo sobre un evento en Monte. ¿Sabés algo?

--Sí, una travesía. La idea es que los clientes lleven sus camionetas y enfrentarlas a situaciones como andar por los médanos, encajarse y aprender a salir y demás. También es recreativa, porque se quedan una noche en un complejo, con shows y actividades. Y, hablando de eventos, por lo que escuché también se vienen encuentros junto a Luly Dietrich y su programa “Mujeres al volante”.

--Vos sí que la tenés clara con todo lo que pasa en Bahía. Pero, hablando de la situación económica del país, ¿tenés algún datito sobre inversiones y finanzas?

--Claro, ¿cuándo te fallé? La gente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca sigue diversificando y aumentando la oferta en materia de inversiones.

--Contá, dale, tenés mi atención.

--La entidad bursátil viene pisando fuerte en el mercado local con sus propios Fondos de Inversión Valiant. Los expertos de avenida Colón y Chiclana se encargan de atender las necesidades de cada cliente, analizan su perfil inversor y los asesoran sobre cuál es el fondo que más le conviene.

--Bueno, ¿levantamos campamento?

--Dale, zarpemos, mirá la hora que se hizo, y el locro me espera. ¡Feliz Día de la Independencia!.

--Coincidimos en el menú, así que habrá que brindar por la Patria. Nos vemos el próximo domingo.