Araujo volvió al gol en Olimpo: “Fue dedicado a Jesiah o Miqueas”

“¿Cuándo había hecho el último gol? No sé, pasó un siglo, si mal no recuerdo fue ante Sportivo Las Parejas en los playoffs de la temporada 2021”.

La memoria no traicionó a Aldo Andrés Araujo, el volante o delantero correntino que a los 31 años quiere volver a ser lo que alguna vez fue en su paso por el fútbol de Primera división, sabiendo que en Olimpo siempre está latente esa posibilidad.

El ex Talleres, que “mentalmente” dejó atrás una seguidilla nefasta de lesiones que en su mejor momento le hicieron perder demasiado tiempo, marcó el segundo gol en el 2-0 frente a Sansinena, el pasado sábado en el Carminatti, volviendo a convertir después de un año, 8 meses y 22 días.

Como admitió él, su último tanto con la casaca aurinegra había sido el 7 de noviembre de 2021, en el 3-1 ante Sportivo Las Parejas, por los octavos de final del Federal A, edición que tuvo como ascendidos a Deportivo Madryn y Chaco For Ever.

Aquel día, Aldo marcó el tercero, y fue un golazo...

“Le di fuerte desde afuera del área; fuimos más que rival, ganamos con muchísima autoridad, aunque después nos dimos un golpazo”, señaló “Turbina”, refiriéndose a lo que vino posteriormente, cuartos de final y la eliminación con Central Norte de Salta (0-0 en el tiempo regular y 4-5 en los penales).

Tras señalarle al albirrojo de Cerri, se metió la pelota abajo de la camiseta simulando una panza y salió a festejar, con dedicatoria al hijo que viene en camino, ese que espera con tanta ansiedad junto a su esposa Dalma.

“La noche anterior al partido nos esteramos de que íbamos a ser padres, en mi caso por segunda ves (su hija Génesis ya cumplió 6 años), por eso surgió el festejo”, comentó “Aldito”, quien sonrió cuando le pregunté por el nombre del Araujo que llegará al mundo en abril de 2024: “todavía no sabemos el sexo, si es varón va a ser Miqueas; si es nena, Jesiah”.

Araujo no está al cien por ciento futbolísticamente, pero está dispuesto a recuperar el nivel que lo hizo brillar, sobre todo, en la T entre 2016 y 2019, en la elite del balompié nacional.

“En este momento estoy a un 85 por ciento, el hecho de no tener continuidad te hace perder ritmo y confianza, pero me esfuerzo día a día para dar lo mejor cada vez que me toca entrar”, manifestó quien lleva 5 conquistas en 36 cotejos con los colores olimpienses.

--¿Qué te pide el DT Arnaldo Sialle cada vez que ingresás?

--Que encare, que juegue la individual cuando estoy uno contra uno y que ayude a cubrir espacios en el momento que el equipo retrocede.

--Liniers volvió a perder, ¿cómo se encara un partido frente a un rival que está tan mal?

--Con mucho cuidado, están heridos y dispuestos a luchar. Va a ser duro, por más que vayamos primeros no hay partidos de fácil resolución, al menos de antemano. Olimpo está bien y lo debe seguir demostrando.