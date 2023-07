Liberman: "Bahía Blanca tiene que convertirse en una ciudad moderna"

El precandidato a jefe comunal por La Libertad Avanza en Bahía Blanca, el economista Oscar Liberman, remarcó este lunes que es necesario insertar a la ciudad y hacerla conocer a nivel nacional e internacional, y cargó contra aquellas “consignas que se repiten siempre como mantras”.

A poco más de un mes para las Primarias Abiertas en todo el país, con los principales precandidatos a la intendencia llevando a cabo reuniones con vecinos y potenciales votantes para exponer los principales puntos de su programa de gobierno, el principal referente local por el espacio que encabeza Javier Milei a nivel nacional dijo que “hay una enorme de personal municipal, pero poca gente en la calle” y se mostró a favor de crear distintos fondos para la realización de obras a largo plazo.

En un acto llevado a cabo en el club Argentino, en el que se entrevistó con cerca de un centenar de personas, señaló también que hay que apostar por aquellas obras y proyectos que se puedan llevar a cabo desde el plano local.

Mauro Reyes, Oscar Liberman y María Teresa Gonard.

“Es decir, no puedo comprometer resultados, pero que se sepa que voy a trabajar para llevarlos a cabo”, manifestó.

Acompañado de otros dos referentes de su lista, el también economista Mauro Reyes y la directora del colegio Puerto del Sur, María Teresa Gonard, Liberman aseguró que es necesario que cambiar el perfil de la ciudad.

“Bahía Blanca tiene que convertirse en una ciudad linda, moderna, a la que los inversores sepan donde está”, dijo.

Además, cargó contra lo que definió como “una serie de promesas que siempre se escuchan en campaña y que son siempre las mismas”.

“Por ejemplo, dicen que no se puede asfalta la ciudad en un solo período. Me pregunto: ¿no asfaltamos, entonces, o pensamos en una solución que sea multiperíodo? -cuestionó-. Entonces, hay consignas que se repiten como mantra y parece que no hay otras posibilidades”.

En ese sentido, señaló que es necesario revisar las cosas que se están haciendo y cómo están funcionando.

“Lo que está bien, hay que dejarlo”, aclaró.

El precandidato dijo que uno de los déficits que ve en el gobierno municipal es la gran cantidad de trabajadores en planta que posee pero que, lamentablemente, “hay muy pocos en la calle”.

“Tenemos que armar fondos específicos a largo plazo para las obras que precisa la ciudad”, aseguró.

Asimismo, señaló que si bien la educación pertenece al ámbito provincial, sí se puede intervenir desde la comuna.

“Podemos pensar también en la municipalización de la educación, creando -por ejemplo- una escuela municipal”, indicó Liberman.