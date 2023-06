Lollapalooza Argentina confirmó su edición 2024

El festival más importante de Argentina y uno de los más emblemáticos del mundo regresará en 2024 con tres días llenos de música, presentando a los mejores artistas locales e internacionales. Habrá espectáculos para todas las edades y gustos.

Patrocinado por Flow y producido por DF Entertainment, la novena edición del Lollapalooza Argentina se llevará a cabo nuevamente en el Hipódromo de San Isidro los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024.

Desde su llegada al país en 2014, se consolidó como el evento musical en vivo más esperado por los amantes de la música. Cada año, reúne a alrededor de 330 mil personas y presenta a más de 100 músicos de diversos géneros.

Durante los tres días, no solo se presentan reconocidas voces a nivel mundial, sino también músicos locales y emergentes, brindando una gran oportunidad para descubrir nuevos artistas.

El atractivo distintivo es su lista de artistas. Billie Eilish, Drake y Lil Nas X fueron algunos de los artistas internacionales que vinieron por primera vez a la Argentina en la edición 2023, mientras que otros volvieron para reencontrarse con su público: Twenty One Pilots, Rosalía y Tame Impala.

Entre los ídolos argentinos que brillaron en el festival se encontraban Trueno, Chano, Usted Señalemelo, María Becerra, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Diego Torres y León Cordero.

Tras el éxito de esta octava edición, las expectativas para el próximo año son aún más altas.

Desde la primera edición del festival –que fue creado por Perry Farrel–, más de 750 artistas han pisado los escenarios de Argentina. Entre ellos se encuentran Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons y Tame Impala.

Billie Eilish en Lollapalooza Argentina 2023.

Rosalía dio un show inolvidable en la edición de este año.

La lista se extiende con Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Calvin Harris, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Bizarrap, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Khea, Trueno, Pixies, Phoenix, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Liam Gallagher, Wiz Khalifa, Cazzu, Vampire Weekend, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Diego Torres, Airbag, Miranda!, WOS, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Mora, Lali, Emilia, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, y muchos más.

Además de la música, el festival ofrece una amplia variedad gastronómica, con cinco patios que albergan más de 100 propuestas culinarias de todo el mundo.

También hay un espacio dedicado a los niños llamado "Kidzapalooza", un festival dentro del festival con actividades infantiles, espectáculos, talleres y actividades artísticas.

Durante los tres días se presentan voces consagradas a nivel global, músicos locales y emergentes.

Otro aspecto destacado del evento es su compromiso con el medio ambiente y el estilo de vida sostenible. A través del programa "Rock & Recycle", se promueve la separación de residuos en origen. Además de los plásticos, cartones y aluminio, ahora también se separan los residuos orgánicos para compostaje.

En el espacio "Espíritu Verde", Lollapalooza brinda actividades enfocadas en el cuidado de la salud y el medio ambiente, como sesiones de meditación, yoga, masajes y charlas de concientización sobre temas como el activismo ambiental, la alimentación y el bienestar físico y emocional. (Infobae)