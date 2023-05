Cómo fue el debut de Julieta Poggio en Fuerza Bruta

Julieta Poggio sigue acumulando logros artísticos tras su salida de Gran Hermano (Telefe). En esta ocasión, la bailarina, modelo y actriz tuvo un gran debut en el espectáculo AVEN de Fuerza Bruta.

Días atrás, la exparticipante fue convocada para sumarse a una serie de presentaciones en AVEN, "el show más feliz del mundo", el espectáculo que se realiza en la sala SINPISO de GEBA; tal como había hecho Flor Vigna.

La porteña fue pura energía en su debut, impactando a todos los presentes con un gran esfuerzo corporal durante más de una hora de show.

“Es una locura, es un proyecto del cual siempre fui fan, lo fui a ver siempre y no puedo creer que ahora voy a ser parte”, había dicho Julieta en la previa a su primera presentación, dejando en claro cuánto quería formar parte de Fuerza Bruta.

Entre el público estuvieron varios ex Gran Hermano, como Marcos Ginocchio, Thiago Medina, Daniela Celis, Romina Uhrig, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar.

También dijeron presentes los padres de Julieta y su novio, Lucca Bardelli.

"Los ensayos eran cortitos pero muy intensos porque se requiere de mucha energía”, contó Julieta tras su primera presentación.

Y luego la ex GH destacó el apoyo recibido por sus compañeros de elenco: "Me ayudaron muchísimo, me dieron el espacio, me enseñaron con mucho amor y me hicieron sentir supercómoda”.

“Es una experiencia única y todos tienen que venir a verla para llevársela”, sumó Julieta, invitando al espectáculo.

La actriz y bailarina realizará seis funciones con Fuerza Bruta. Las próximas serán los días miércoles 10, viernes 12, miércoles 17, jueves 18 y viernes.

Además de su participación en AVEN, Poggio confirmó que será parte del elenco de "Coqueluche", la obra teatral que contará con la dirección de José María Muscari y que tendrá como protagonista a Betiana Blum. "Ella es pura luz, me encanta porque conjuga empatía y talento", señaló Muscari sobre Julieta.

Julieta, junto a otros exparticipantes del reality, también tendrá su programa de streaming en el canal de Telefe. Junto a ella estarían Nacho Castañares, Lucila "la Tora" Villar y Daniela Celis. (Con información de Clarín)