El paso de Julieta Poggio por la casa de "Gran Hermano" fue una de las mejores decisiones que la influencer tomó a nivel profesional, según ella misma expresó. En Instagram pasó de 150 mil seguidores a 2 millones y medio. En el reality llegó a la final y se ganó al público con su espontaneidad. Y desde que salió de la casa, su trabajo como modelo, actriz y bailarina no para de crecer.

Hace unas semanas se confirmó que Julieta será la protagonista de la obra "Coqueluche" dirigida por José María Muscari en la que también compartirá dupla con Betiana Blum durante las vacaciones de invierno en calle Corrientes. Ahora, trascendió el nuevo proyecto que encarará Poggio y donde podrá mostrar todas sus dotes de bailarina.

La exhermanita contó en sus historias de Instagram que será parte de "Fuerza Bruta: AVEN, un lugar sin piso". La influencer confirmó su participación especial en este espectáculo y se mostró feliz por la oportunidad. “Hoy estuve un poquito desaparecida para darle la importancia a esta noticia que por fin les puedo contar”, comenzó diciendo Poggio con algo de misterio. “Es una locura, es un proyecto del cual siempre fui fan, lo fui a ver siempre y no puedo creer que ahora voy a ser parte”.

Entonces, la actriz terminó con el suspenso y le puso nombre propio a su nuevo desafío: “Les quería contar lo feliz que estoy de poder ser parte de 'Fuerza Bruta'. Estamos ensayando a full. Estoy viviendo un sueño con este proyecto que es una locura. Muy pronto vamos a vernos ahí”, afirmó Julieta, y su rostro denotaba la felicidad por lo que está por suceder.

En sucesivas historias, la joven dio más detalles de su participación en el clásico espectáculo de destreza física. “Ya les puedo contar fecha de estreno. Esto es el 6 de mayo. Ese mismo día vamos a tener la 'Fiesta de los hermanitos'”, adelantó sobre la función que tendrá lugar en GEBA. “Van a disfrutar todo: la fiesta y un tremendo show”, adelantó.

“Estoy segura que ese día va a explotar, así que no se cuelguen. Hoy estoy yendo a ensayar, estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque esto es un gran desafío para mí”, agregó en el video, en el que dio más detalles de su performance. “Si bien tiene baile y coreo y cosas a las que quizá estoy más acostumbrada, me tengo que subir a arneses, tengo que correr sobre una cinta en movimiento, así que es todo una locura, les voy a ir spoileando un poquito, pero no mucho porque no me dejan”, aseguró.

Julieta Poggio mostró los ensayos de "Fuerza Bruta".

Cabe destacar que Julieta no se quedará siempre en "Fuerza Bruta" sino que hará solo seis participaciones especiales. Otra de las famosas que se sumó fue Flor Vigna, que actuará como invitada en seis funciones durante el mes de mayo.

De esta manera, Julieta calentará motores para su desembarco en calle Corrientes de la mano de José María Muscari en "Coqueluche". “Me gustó ella humanamente. Sé que es una actriz formada y con experiencia, por eso le presté atención”, destacó el productor para explicar por qué había puesto el ojo en la joven.

Es que una vez que salió de la casa más famosa del país, Muscari la convocó a una reunión para hacerle la propuesta formal y ella no dudó en aceptar. Estaba cumpliendo su sueño. “Ahí corroboré todo eso que venía sintiendo, que me encanta esa personalidad que tiene para todo lo que tenemos que hacer”, agregó Muscari. (Teleshow)