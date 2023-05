Qué se sabe hasta ahora del caso de los 4 niños hospitalizados

Diversos agentes locales intervienen por estas horas en un presunto caso de violencia intrafamiliar en una vivienda del barrio Villa Delfina, que tendría como víctimas a cuatro hermanos menores de edad.

Los pequeños de 2, 4, 6 y 8 años permanecen internados en el Hospital Municipal –dos de ellos en terapia intensiva– por un cuadro de deshidratación grave, situación en la que también se encuentra su padre, que está siendo investigado por la fiscalía junto a la madre.

Fueron las maestras de los niños quienes los encontraron en malas condiciones, luego de acercarse anoche al domicilio para conocer el motivo de sus reiteradas faltas a la escuela.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Debido a la situación en la que hallaron a los menores, dieron aviso de forma inmediata al 911 y la Policía concurrió al sitio de la emergencia. Ante la posible comisión de un delito, tomó intervención la fiscalía a cargo de Marcelo Romero Jardín, que solicitó medidas de prueba a la justicia de Garantías.

Esta mañana, desde el Hospital Municipal se confirmó que no se detectaron escoriaciones o marcas que indiquen signos de maltrato físico hacia los menores, al menos en primera instancia.

Además, este diario corroboró que ni en las comisarías Sexta y de la Mujer ni en el área de Políticas Sociales del Municipio existían denuncias previas sobre los presuntos malos tratos a los chicos. Tampoco en Fiscalía, al menos con el apellido de la familia.

“Estamos interviniendo articuladamente con agentes de salud y educación desde el minuto que tomamos conocimiento del caso. Continuamos acompañando a la familia y a disposición de las necesidades que se van presentando”, dijeron fuentes de la Secretaría de Políticas Sociales.

La vivienda de la familia, ubicada en un pasillo interno.

Sin embargo, un vecino dialogó con La Nueva. y aseguró que a diario presenciaba diversas situaciones de maltrato por parte de los padres de los niños. “Estas personas le vienen pegando a los chicos desde hace mucho tiempo”, dijo.

El hombre presenció el momento del hallazgo y relató cómo fueron los instantes previos. Contó que a lo largo del día hubo más gritos y golpes que lo habitual y que “se escuchaba que la nena pedía auxilio”.

Ante la situación “mi mujer llamó a la Policía y, cuando salgo, la niña estaba tirada en el piso del pasillo, muerta (sic). En ese momento vino una señora que es enfermera y la revivió”, comentó, sobre la mujer que le realizó maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) a la pequeña de 6 años de edad.

“Cuando vi a la nena en esa situación le pegué dos patadas a la puerta y me metí a la casa –contó–. En ese momento vino la Policía, que todavía no sabía nada, y me sacó. Me dijeron que no me metiera porque iba a terminar preso”.

Los niños, que actualmente están internados en el Hospital Municipal por un cuadro de diarrea aguda con deshidratación grave, presentan una evolución favorable.

Esta mañana, la médica Graciela González Prieto, vocera del centro asistencial, indicó que el padre también presenta los mismos síntomas, por lo que los cinco están siendo sometidos a una serie de análisis para determinar el origen de la situación.

“Espero que revisen bien a los nenes, estos tipos seguro que les hicieron de todo”, sostuvo el vecino.

En ese sentido, remarcó que están buscando a las abuelas de los menores “para que se los lleven”.

Además, comentó que vive en ese lugar hace cuatro meses y en ese tiempo nunca tuvo contacto con los progenitores. “Cuando vos hacés algo malo evitás relacionarte con la gente para que no se meta. Nunca se escuchó ni un nombre”, explicó.

“Ninguno de los vecinos quiere que vuelva el hombre. Yo tampoco”, concluyó.

La identidad de los niños y sus padres no se da a conocer por razones legales, al tratarse de un caso que involucra a menores.