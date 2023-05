San Juan: el PJ se impuso en la mayoría de los departamentos, pero la capital pasó a manos de JxC

Los candidatos del oficialismo sanjuanino se impusieron en las elecciones locales de las principales ciudades, con una participación del 70% en toda la provincia.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, destacó la victoria de su espacio en las elecciones de legisladores e intendentes, y señaló que el oficialismo ganó en 15 de los 19 departamentos de la provincia.

Además, con fuertes críticas a la Corte Suprema por suspender la elección de gobernador y vice, ratificó que no se baja de la postulación y subrayó: "Acá solo hay un Plan A, que es quien les habla gobernador".

Uñac encabezó una conferencia de prensa junto a su compañero de fórmula, Cristian Andino, y sostuvo que no piensa en otro plan por el momento y que solo lo hará si el máximo tribunal no le permite competir.

"Sigo siendo candidato a gobernador", enfatizó el mandatario provincial, impugnado ante la Justicia por exceder el período de mandatos al frente del Ejecutivo permitidos por la Constitución local.

El escrutinio en toda la provincia se produjo con lentitud y se confirmó un 70 por ciento de participación en la población sanjuanina.

Tras la suspensión de las elecciones a gobernador y vice, el mandatario provincial esperaba esta visita a las urnas para una validación de su gestión.

Si bien se quejó con la victoria en la mayoría de los departamentos, el oficialismo no pudo retener el control de la ciudad de San Juan.

En la capital, el intendente Emilio Baistrocchi, el candidato del gobernador Sergio Uñac, no logró la reelección y el municipio quedó en manos de la candidata de Juntos por el Cambio, Susana Laciar.

"Los resultados tienen una tendencia que es irreversible para Unidos por San Juan, vamos a felicitarlos, y en ellos a Susana Laciar, que según los datos dicen que sería la nueva intendenta y ponernos a disposición de ella", dijo Baistrocchi, al reconocer la derrota.

En tanto, en la ciudad de Caucete, se impuso Romina Rosas, la actual intendenta del oficialismo, que festejó su reelección.

Juntos por el Cambio había intentado frenar el resto de las elecciones de este domingo, pero la Corte Suprema rechazó ese pedido y ratificó su realización.

El candidato a gobernador de ese espacio, Marcelo Orrego, aseguró que tras la suspensión de las elecciones "es tan extraña esta situación".

"Soy un hombre de derecho y tengo claro que no está habilitado (por Uñac). Yo me he preparado para ganar y perder, pero no perder con trampa", indicó al momento de votar. (NA)