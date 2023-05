Su hermano gana carreras en el TC, pero él quiere construir su camino en el Midget

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

(Nota de la edición impresa)

La tradición familiar pudo más. El ruido de motores fue acaso la primera melodía que escuchó al nacer, mientras varios integrantes del clan despuntaban el vicio en su Rivera natal.

Curiosamente, el bichito de correr nunca le había picado hasta entonces. De hecho, el propio protagonista reconoce nunca haberse imaginado arriba de un auto de carreras.

Tardó en llegar, pero Juani Todino se dará el gusto. Y nada menos que en la categoría regional más popular: el Midget.

“Nunca pensé en subirme a un auto de carreras. Siempre me gustó el karting, de ver lo que hacían mis familiares, pero nunca me subí. Y ahora que apareció esto sentí que no podía desaprovechar la posibilidad”, nos cuenta el menor de la dinastía.

Juani, de 19 años, estudiante de Administración Financiera en el Juan XXIII, está muy lejos de imitar los pasos de su hermano Germán, figura estelar del Turismo Carretera actual.

Pero su incipiente aventura en el derrape responde a la gran tradición automovilística familiar, iniciada hace unos cuantos años por sus antecesores en Rivera, una localidad bonaerense situada a poco más de dos horas de nuestra ciudad.

“Cuando yo nací corrían en autos mi viejo (Sebastián) y mi tío Gastón, los dos en el TC Pampeano. Y además siempre se subían al karting, aunque eran varios familiares los que corrían en los campeonatos pampeanos de tierra. Y después arrancó Germán, que desde que ahí nunca paró hasta donde está hoy”, detalló.

—Era raro que un Todino nunca se haya subido a nada...

—Ja, ja, sí. Todo el mundo que me ve me pregunta si me gustan los fierros o por qué nunca me subí a nada. No es que no me guste, al contrario, pero nunca lo había pensado realmente. Ahora se dio esta oportunidad y me subo. Y lo hago porque me gusta a mí, no porque soy Todino y siento que por ser de la familia lo tengo que hacer. Sino quisiera no lo haría.

—¿Cuándo y cómo surgió todo esto?

—No hace mucho, cuando fuimos a ver esa carrera en la que Germán se dio unas vueltas en uno de los autos, ahí me quedó la idea en la cabeza. Me gustan mucho las carreras en tierra, tengo el recuerdo de las de karting en mi zona y cuando le comenté a mi viejo que quería dar unas vueltas y ver de qué se trataba, terminamos en el taller de Fer.

Todino habla nada menos que de Fernando Saldamando, quien junto a su hermano Martín pondrá en pista un flamante auto 0 kilómetro para esta incursión competitiva en el próximo Torneo Invernal de 2023, siendo uno de los tantos debutantes del ciclo.

“Él (por Fernando) nos motivó para ya arrancar en este invierno y pensar en hacer un campeonato de verano entero. Así que acá estamos, se armó el auto y esperando el momento de subir por primera vez”, contó.

—¿Qué fue lo que más te llamó la atención del Midget?

—Por empezar me gusta mucho el estilo que tiene, y lo que más me llama la atención es el público que lleva y el fanatismo que hay. Eso es algo muy bueno también, ver las tribunas repletas creo que te motiva mucho más a la hora de correr.

Ya casi uno más

Aún no dio sus primeras vueltas, pero Juani Todino ya frecuenta asiduamente el taller de los Saldamando y forma parte del tradicional folclore que envuelve a la categoría.

"Vengo dos o tres veces por semana al taller (NdR: vive en Bahía Blanca) a estar cerca del auto, tomar mates y a charlar con Fer; de a poco nos vamos adaptando al clima de Midget", cuenta Juani.

—Y también ya comieron algún que otro asadito...

—Sí, ya compartimos un par. Eso es algo muy lindo que también tiene esto del Midget, rápidamente se arma grupo de gente amiga y se comparten momentos.

"Para la familia también es una forma de volver a ese clima que se vivía en el karting de nuestra zona, ese ambiente zonal tan lindo al que estamos acostumbrados", puntualizó.

—¿Qué tanta repercusión tuvo la noticia?

—Muchísima, más de lo que pensaba. Nadie imaginaba que correría, ni en el pueblo mismo, y aparte fue algo que se dio de un día para el otro. Pero la noticia cayó muy bien en todos lados", sostuvo Todino.

"Espero que no me miren diferente por mi apellido. No sé con qué me voy a encontrar, si podré llevar el auto derecho o no, pero ojalá pueda ser competitivo", cerró.

"Lo que está haciendo Germán es algo increíble"

Germán Todino, hermano mayor de Juani, atraviesa un brillante presente deportivo siendo uno de los máximos exponentes en la actualidad de Turismo Carretera, la categoría reina del país.

A pesar de su corta edad (22), el Gaucho de Rivera ya ganó tres competencias y se tuteó con los mejores del momento.

De hecho, Germán, bordo de su Dodge, viene de vencer notablemente en la pasada cita de Concepción del Uruguay.

"Lo que está haciendo es algo increíble. No se puede creer que esté ganando y andando tan bien sobre un Turismo Carretera", comentó su hermano.

"Nuestra vida es la misma, él sigue siendo el mismo de muchacho de campo que conocemos, aunque obviamente ha tenido que cambiar un poco su rutina, porque para correr como lo hace se tiene que dedicar más de lleno a eso", agregó.

—¿Qué opina de lo que vas a hacer en el Midget?

—Germán fue el que más se enloqueció con la noticia. Hasta está más preocupado que yo por ir a probar y ver cómo se dará todo en mis primeras vueltas. Aunque toda la familia está muy entusiasmada y apoyando este proyecto.