Milagros Rochón lleva su libro y sus ilusiones a la Feria del Libro

María Milagros Rochón cuenta que su alma "va a explotar de alegría".

"Es un momento muy importante de mi vida como artista, poder plasmar mi arte en este libro al que titulé 'La niña maravilla y su súper amigo', y dejar una pequeña parte de mí en el mundo, es cumplir uno de mis sueños", relata.

"Milu" tiene 25 años y estudió Ilustración en la Escuela de Artes Visuales "Lino Enea Spilimbergo", de Bahía Blanca. Actualmente, se dedica a tatuar la mayor parte del tiempo. (@Miluutattoo en Iinstagram).

"Escribo cosas desde pequeña, pero siempre como hobby. Comencé escribiendo cuentos inmensos para tareas de la escuela, recuerdo que la maestra se reía mucho porque escribía todo lo que se me pasaba por la cabeza, como un cuento dramático que redacté un verano en casa y una rima llamada 'Nadie es perfecto',que hoy en día leo y digo 'wow Milu estabas iluminada'. Ya después llegando a la adolescencia fue el tiempo de frases que se me iban ocurriendo y canciones románticas. Hay una muy conocida en mi familia, 'Estrella de amor', que la cantábamos hasta en la ducha ", dice entre risas.

"Milu" con su equipo de tatuadora



"La niña maravilla y su súper amigo" es el primer libro de Milagros en calidad de autora e ilustradora y que le tomó entre 3 y 4 meses escribirlo.

"Ilustré varios libros para otro autor pero este es mi primer libro totalmente propio. Lo escribí e ilustré en pandemia, tenía que preparar un final para una materia importante y me pedían que ilustrara un texto ya realizado por otro o que inventara uno totalmente nuevo. Para esto yo estaba en mi habitación con mi sobrinita, que me hacía compañía todos los días mientras yo preparaba finales y trabajaba y se me ocurre escribir sobre ellos, mis sobrinos, que con su amor y simpleza te dan vuelta la casa, pero te salvan la vida. Te dan esa cuota de esperanza, de felicidad, que a veces uno necesita. Y ya tengo escrito y bosquejado el segundo libro, ¡lo cual me emociona mucho!"

La creación de "Milu" Rochón va dirigido a niños y niñas de 3 años en adelante, y a los que les guste ver las ilustraciones mientras que algun adulto se los cuenta. También para los que están aprendiendo a leer o ya leen.

"Escribir un libro, se podría decir que es lo máximo en mi escala de valores como ilustradora. Ya con este logro propio es como haber tocado el cielo con las manos, aunque no me voy a quedar quieta, voy a seguir creando más"!

La felicidad de Milagros con sus libros

Milagros se define como una persona apasionada y emprendedora.

"Parece muy 'película de Disney' pero la realidad es esa. Me encanta crear cosas nuevas, lo hago con placer y con toda mi alma. Desde chica me gustaba plasmar lo que me pasaba, dibujar lo que imaginaba para que la gente después pudiera verlo. Me emociona la idea de dejar una huella en el mundo, tanto en lo que escribo, en lo que ilustro como en lo que tatúo".



Una de sus creaciones

Si bien no se define como una gran lectora, posee varios cuentos infantiles "con maravillosas ilustraciones" en su biblioteca.

"Y acá va la parte más interesante de mi vida porque como artista, no soy de leer mucho, las últimas que recuerdo fueron novelas románticas para adolescentes. Y tampoco se me da bien lo de memorizar nombres, soy muy despistada. Me dejo llevar por lo que me vibra desde adentro cada vez que veo y escucho algo, es por eso que también me encanta escuchar música y que pienso seguir escribiendo e ilustrando. Me recarga, me da mucha vida, lo veo como algo más pasional que empresarial, pero siempre va a ser un complemento en mi vida como artista".



Para conocer un poco más a Milagros Rochón: https://www.instagram.com/mariamilagrosrochon/

https://www.instagram.com/miluutattoo/