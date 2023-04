Algunos datos hablan por sí solos. En el torneo femenino de la Liga del Sur ya compiten dieciocho equipos, tres más que en la primera división masculina. En la Liga Universitaria, en tanto, se añadió una nueva categoría para las agrupaciones amateurs de mujeres que se sumaron en 2023.

No quedan dudas. En los últimos años el fútbol femenino se ganó un espacio muy importante en la escena del deporte y son cada vez más las chicas que se animan a incursionar en este terreno que hasta hace muy poco era considerado dominio exclusivo de los hombres.

Recién en 2019 llegó a la Argentina la profesionalización de las mujeres en el fútbol y ese mismo año en Bahía Blanca se comenzó a fomentar su inclusión en ese deporte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por entonces, la subcomisión de la Liga Universitaria encontró “viable” crear una versión femenina del histórico torneo para varones estudiantes que hace décadas se celebra en las instalaciones del Club Universitario.

En paralelo, en 2020, durante la pandemia de COVID-19, comenzó a gestarse el regreso del fútbol femenino a la Liga del Sur, algo que se hizo realidad en 2021, quince años después de que se dejara de jugar oficialmente.

Desde entonces, las jóvenes ligas femeninas no pararon de crecer a pasos agigantados en nuestra ciudad.

Liga Universitaria

Hoy participan del certamen de Liga del Sur ocho equipos en Primera A: Villa Mitre, Sindicato de Trabajadores Municipales (STMBB), Fútbol Club Puerto Belgrano, Libertad, Sansinena, Liniers, Pacífico de Bahía Blanca y Sindicato Químico, Petroquímico y Afines (SPIQPYA). En Primera B (Segunda), los diez restantes: Empleados de Comercio, Bella Vista, La Armonía, Estrella de Oro, Tiro Federal, San Francisco, Comercial, Olimpo, Pacífico de Cabildo y Huracán.

Se trata de unas 450 jugadoras inscriptas, teniendo en cuenta que cada uno de los planteles está integrado por entre 20 y 30 futbolistas. En la Liga Universitaria, con 47 equipos –16 en la categoría A, 16 en la B y 15 en la C–, suman alrededor de 1.000.

El nivel, aseguran desde las instituciones, es “muy bueno”. De hecho, a principios de marzo la Selección femenina de la Liga del Sur se consagró campeona del torneo Federal de Selecciones organizado por la Federación Bonaerense Pampeana.

Y basta recordar uno de los últimos encuentros de River Plate, contra Unión, donde la alcanzapelotas bahiense Delfina Lombardi –exjugadora de Bella Vista y actual seleccionado nacional sub 17– fue señalada como quien arrancó la jugada que terminó en el gol que dio victoria al “Millonario”.

Liga del Sur

“Fue un estallido”

Hace tres años, la Liga del Sur no contaba con un torneo oficial para equipos de mujeres. Hoy, casi todos los afiliados directos tienen un combinado que participa del campeonato.

“Solo a dos equipos les queda incorporarse: Rosario Puerto Belgrano y Sporting, de Punta Alta”, contó el titular del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga del Sur, Gustavo Seltenreich.

En diálogo con La Nueva. Seltenreich evaluó que el deporte femenino tuvo un desarrollo considerable y dijo que “todos los clubes saben que tarde o temprano lo van a tener que incorporar”.

Además remarcó que, a pesar del poco tiempo que lleva el torneo en nuestra ciudad, “hay muchas jugadoras que se destacan, ya están jugando en equipos en Buenos Aires y hay chicas que también quieren dar ese salto y tienen condiciones para hacerlo. Hay un muy buen nivel en Bahía Blanca y el deporte va a seguir creciendo”.

Una de las impulsoras del proyecto, Mercedes Azpeitía, se manifestó en el mismo sentido. “Las mujeres se están animando a jugar, están viniendo de la zona. Este año sorprende la cantidad de jugadoras de la región con pases de interliga, esto antes no pasaba”.

La mujer, que ocupó el puesto que ahora tiene Seltenreich durante los dos primeros años del Departamento, se mostró orgullosa del camino recorrido hasta ahora. “Estas mujeres estuvieron dos años haciendo historia y son el orgullo más grande para mí”, afirmó.

Liga del Sur

El fenómeno de la Liga Universitaria tuvo un progreso similar. En sus comienzos sorprendió gratamente la convocatoria que cosechó y desde entonces no dejó de crecer: inició con 28 equipos en 2019 y actualmente cuenta con 47.

Si bien el enfoque es amateur, funciona como el primer acercamiento al fútbol de muchas jóvenes que luego encuentran en la Liga del Sur un espacio para desarrollarse en el deporte.

“Hay jugadoras que arrancan en la Liga Universitaria y se pasan a la Liga del Sur. Así lo hicieron muchas de las que empezaron en 2019: los mismos directores técnicos les sugerían entrenar en Liga del Sur”, contó el vicepresidente del Club Universitario e integrante de la subcomisión de la liga femenina, Manuel Dabos.

Dabos afirmó que la cantidad de inscriptas crece cada año y se suman tanto a equipos nuevos como a la versión “fem” de combinados masculinos. Para el torneo que comienza tuvieron que añadir la categoría “C”.

“La Liga va a seguir creciendo y esperamos llegar a tener la misma cantidad de categorías que en el masculino, hasta la E”, expresó.

Liga Universitaria

"Pelearla de otra manera, de abajo del todo”

Como los avances del fútbol femenino en Bahía son recientes, uno de los aspectos que saltan a la vista es la importancia de la formación, teniendo en cuenta que este deporte habitualmente está asociado al género masculino.

Si bien la incursión de las niñas en esta práctica es cada vez más usual –aunque todavía existe cierto conservadurismo– muchas de quienes juegan ahora en primera división debieron ingeniárselas para aprender sobre la marcha.

Incluso, no son pocos los casos que tuvieron que optar por otras alternativas a la hora de jugar a la pelota: canchas de tierra, potreros o encuentros entre amigos fueron, por varios años, los únicos escenarios posibles para que las chicas se desarrollaran en la disciplina.

“Como esto no viene de formativas de menores, hay ciertas cosas que las chicas van aprendiendo a medida que pasa el tiempo”, reconoció Seltenreich.

Además, el dirigente dijo que “al ser una de las últimas actividades que se incorporan a los clubes, es obvio que tenés que pelearla de otra manera, de abajo del todo”.

En esa misma línea se manifestó Azpeitía, quien sostuvo que “las diferencias más notorias (con el fútbol masculino) quizás se crean por no haber estado”.

Para ella, el espacio de la Liga del Sur “es una manera de crecer” ya que otorgó a las deportistas “la posibilidad de abrirse, de viajar, de pisar otras canchas, de conocer a otras jugadoras”.

“Hay otras responsabilidades que tenés que tener en cuenta a la hora del juego: un reglamento, una vestimenta, el tema del banco, el ingreso, una formación, son detalles que uno va adquiriendo para crecer en la ciudad”, agregó.

Liga del Sur

Por su parte, Dabos también remarcó la importancia de hacer especial foco en las categorías inferiores. “Es importante que arranquen desde más chicas”, dijo.

Y destacó que la Escuelita del Club Universitario es de modalidad mixta, para niños y niñas de 4 a 12 años.

El dirigente también resaltó el arduo trabajo y las ganas de aprender de las jugadoras a la hora de prepararse para el fútbol amateur de la Liga Universitaria.

“Cuando empezó la liga femenina me llamó la atención que entrenaban durante la semana, jugaban amistosos todo el tiempo y eso no pasaba antes con el masculino. Algunos lo hacían, pero no todos”.

Y dijo que eso repercutió en la disponibilidad de canchas particulares a lo largo y ancho de la ciudad. “Ahora querés alquilar una cancha para practicar y está todo ocupado en todos lados, cuesta conseguir un turno”, aseguró.

La cuestión de la infraestructura es, al mismo tiempo, un problema para los clubes que deben hacer malabares para organizar la logística de las categorías de menores, infantiles, juveniles, el Federal, el torneo local, entre otras, teniendo en cuenta el crecimiento del deporte en los últimos años.

Liga Universitaria

Si bien de un tiempo a esta parte hubo grandes avances y las mujeres lograron ocupar un espacio que antes les era relegado, aún queda un largo camino por recorrer.

“En el futuro a mí me gustaría que todas sean profesionales, que vivan del fútbol y que puedan desarrollarlo como trabajo”, dijo Azpeitía.

En ese sentido, manifestó que desea que las jugadoras tengan una “formación deportiva, que tengan las mismas oportunidades que tiene el masculino en el deporte”.