Alfa confirmó su romance con Delfina Wagner: "Mi hija ya la conoce"

Walter Santiago, más conocido como Alfa por su participación en Gran Hermano, confirmó su romance con Delfina Wagner, la joven periodista de 19 años. Si bien se había visto a la pareja juntos desde que Alfa abandonó la casa de GH, durante los últimos días se lo vio al exparticipante junto a una periodista uruguaya.

Es así que para aliviar los rumores de separación, Alfa decidió confirmar su noviazgo en ‘A la Barbarossa’, el programa de Georgina en Telefe. Además, el hombre de 61 años se refirió a la diferencia de edad con su pareja. “Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir '¡tiene 30! ¡tiene 50!'. Entonces yo nunca dejé que nadie se meta”, aseguró.

A su vez, reveló detalles sobre su relación. “Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, vi cómo es como persona. Es buena, tiene un corazón de oro, tiene una inteligencia que a mí hace que me guste hablar con ella. Te escucha, te acompaña”, explicó.

Y continuó: “Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”.

Además, el ex hermanito dejó ver que la relación va en serio cuando confesó que Wagner conoció a su hija. “Ya conoce a mi hija”, reveló tras ser consultado por el panel.

Sin embargo, el programa tuvo su momento tenso cuando Nancy Pazos cuestionó la diferencia de 41 años entre ambos y tuvo un encontronazo con Delfina. “No me gusta. Voy a decir exactamente lo mismo que dije en su momento cuando sucedía algo parecido con Camila dentro de la casa de Gran Hermano. A mí, la verdad, me influye. Y disculpame Alfa, me cuesta mucho el tema de la diferencia de edad”, expresó la periodista.

La novia del ex GH no se guardó nada y le preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a seguir juzgando las decisiones de una mujer adulta?”. “Yo no la estoy juzgando. Disculpame, Delfina, yo te respeto absolutamente y estoy segura de que sos una mina inteligente. Yo también a tu edad tenía determinadas características que quizás le llamaban la atención a personas mayores”, continuó Pazos. (NA)