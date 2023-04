Joaquín De la Torre, senador provincial de Juntos, dijo este mediodía que la discusión entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, por las elecciones concurrentes en CABA, "es una tema lejano a la gente" y advirtió que "lejos de favorecer a Juntos, lo aleja de su votante".

"La gente está a cuatro mil cuatrocientos millones de kilómetros de esta discusión. Los políticos nos peleamos por cosas de la política, que nos importan a nosotros y no a la gente. Esta discusión, lejos de favorecer a Juntos, lo aleja de su votante", señaló.

En diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, por La Nueva Play, el legislador sostuvo que "es muy difícil de explicarlo porque la gente está lejos de entender", al tiempo que mencionó que "tendrá que ver con las conveniencias del jefe de Gobierno".

"Quiero dejar en claro que me parece innecesario discutir este tema —continuó—. El jefe de la Ciudad, hace dos años y medio, quiso jubilar a su conductor político que era Mauricio. Hoy, lo que hace es poner en riesgo el dominio del Pro en el único distrito que gobierna".

En otro tramo de la entrevista, De la Torre contó que continúan los diálogos con los otros dos precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, bajo el ala de Patricia Bullrich.

"A nivel Provincia, hemos avanzado bastante con los equipos de (Javier) Iguacel y (Néstor) Grindetti y llevamos nueve meses de trabajo conjunto. Vamos a tener para el 15 de mayo los trazos gruesos de qué vamos a hacer".

En ese sentido, deslizó que en los partidos "los resquebrajamientos vienen por la no discusión" y subrayó que "los espacios políticos se rompieron cuando no hubo discusión interna".

"Que haya discusión no es un problema, siempre y cuando tenga que ver con cómo mejorarle la vida a la gente y no con discusiones como las que estamos dando en este momento que es cómo me quedo yo con el cargo o cómo me quedo con el poder", analizó.

"La Provincia tiene los mismos problemas que el resto de la Argentina. La repercusión en la Provincia del desastre del gobierno nacional es muy grave, agravado por un gobernador que desconoce la Provincia y que ha tardado dos años en sentarse en su lugar y entender cuáles son las prioridades", sentenció.

"Las prioridades de la Provincia son tres: seguridad, educación y generación de trabajo", completó.