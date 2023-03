Javier Iguacel busca ser el candidato de Bullrich en la Provincia

El intendente de Capitán Sarmiento y por estos días precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Javier Iguacel, dialogó con el equipo de El primero de la mañana sobre las próximas elecciones.

Uno de los ejes de su campaña electoral, que ya comenzó hace un tiempo, es reproducir en la Provincia lo que realizó en el distrito: bajar y retirar más de cien impuestos. Y argumentó que para poder llevarlo a cabo solo hace falta “mucha voluntad política”.

En la misma línea, explicó que “el gasto político es muy grande, y lo primero que queremos es reducir a solo cinco los ministerios porque hoy en día hay más de 15 ministerios y 5 secretarías con rango de ministros”.

Iguacel sostuvo “que exista el impuesto no garantiza que haya control. Son sistemas que buscan apretar al comerciante y son cajas políticas. Me parece que no funciona así” y agregó “se necesita una reforma integral para sacarle al trabajador el pie de encima”.

En tanto, en el programa que se emite diariamente a las 8 por La Nueva Play, aseguró que "e bueno que haya varios candidatos".

"En el caso de Patricia (Bullrich) hoy somos tres los que estamos trabajando: Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y yo. Si los tres candidatos a presidente se presentan, María Eugenia (Vidal) iría con Cristian Ritondo, Horacio (Rodríguez Larreta) va con (Diego) Santilli y Patricia con alguno de nosotros tres. Ese sería el escenario hoy", completó.