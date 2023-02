"La persona que mejor encarna el pensamiento de Mauricio es Patricia"

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

"A mis 68 años, después de una experiencia en el sector privado de más de dos décadas, habiendo sido ministro de Hacienda de Mauricio Macri en la Ciudad (2007-2015) y siendo intendente de Lanús desde 2015, creo tener la capacidad suficiente para darle a la Provincia una solución a lo que yo creo que son sus principales problemas".

Así se presenta Néstor Grindetti, uno de los postulantes del Pro para competir por la Gobernación de Buenos Aires. Durante su reciente recorrida por la región dialogó con La Nueva. y detalló cuáles son esos problemas: "Hay que apuntar a una fuerte descentralización del funcionamiento del Estado bonaerense hacia los municipios y lograr un desmadejamiento de la burocracia provincial, que no funciona ni para atrás ni para adelante"

Y agregó: "Además, soy bonaerense. Está claro que en la Provincia queremos que, más allá de si soy yo, nos gobiernen bonaerenses". Los últimos tres gobernadores, por no ir más atrás en el tiempo, proceden de la ciudad de Buenos Aires: Axel Kicillof, María Eugenia Vidal y Daniel Scioli.

Alineado con Patricia Bullrich, Grindetti remarcó que dentro de esa rama del partido amarillo son 3 los aspirantes a competir por la Gobernación, ya que también manifestaron sus intenciones de acompañar a la exministra de Seguridad el senador Joaquín de la Torre y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. "Todos bonaerenses", remarca.

Acerca de la cantidad de pretendientes del Pro a liderar la boleta provincial, ya que además de los mencionados se suman Diego Santilli y Cristian Ritondo, dijo: "No tengo dudas que una vez que pasen estos meses de instalación, en nuestro partido nos vamos a poner de acuerdo para ver quién está mejor preparado para llevar adelante el desafío".

--¿Por qué decidió apoyar a Bullrich?

--En realidad mi relación de muchos años es con Mauricio Macri, primero en el sector privado y luego en el público. Él me ayudó mucho para que yo pueda ser intendente, para mí es el referente indiscutido. Ahora, él ha decidido, al menos por ahora, no tomar una decisión (sobre la carrera presidencial) y yo no soy quién para presionar. A mí me gustaría que él fuera el candidato, pero visto que no está diciendo, la persona que hoy mejor encarna el pensamiento de Mauricio, sobre todo respecto de cómo encarar la primera etapa de gobierno, es Patricia. Me entiendo muy bien con ella, tenemos los mismos valores y por eso decidimos respaldarla.

--Hoy el Pro tiene muchos aspirantes a la Presidencia y la Gobernación. ¿En qué momento tendría que haber una definición para avanzar en una propuesta electoral múltiple o que haya candidatos de consenso?

--En abril o mayo se tendrían que empezar a ordenar los melones. Las PASO me parecen bien, pero entre espacios políticos. Es decir que vaya un representante del Pro, la Coalición Cívica, la UCR, el Peronismo Republicano. Cada uno puede tener su candidato, pero dentro de nuestro espacio nos tenemos que poner de acuerdo.

--¿Entonces a nivel presidencial debería haber acuerdo entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

--Idealmente tendría que quedar uno entre Patricia y Horacio, pero a veces las cosas no son posibles y están las PASO para resolver.

--Cuando habla de descentralización, ¿a qué temas se refiere?

--Algunas cosas ya se hacen con esa lógica, como el Fondo Educativo. En Lanús tenemos 200 establecimientos y con ese fondo resolvimos problemas de infraestructura en 150. Desde La Plata es muy difícil evaluar las necesidades de cada escuela en distritos tan disímiles como Lanús, Bahía Blanca o Trenque Lauquen y eso es independiente del color político del gobernador. También pedimos que nos pasen el personal, que nosotros podamos evaluar y capacitar a nuestros maestros bajo un régimen de política educativa que se fije en la Provincia, pero que en el territorio lo lleve adelante el Municipio. Obviamente Roberto Baradel va a estar en contra. Pero si nosotros seguimos bajo la doctrina Baradel, la educación se va a los caños.

--¿Cuál sería otro ejemplo?

--La seguridad. En ciudades grandes y en el Conurbano en general es mejor que la Policía Local dependa del intendente, porque éste tiene una interrelación con las fuerzas vivas del territorio e incluso de los actores judiciales locales que lo hace mucho más próximo a la problemática. De todos modos, se mantendrían áreas de la Policía Bonaerense. Es decir, la policía de calle pasaría a ser municipal, pero las investigaciones complejas seguirían siendo de la Bonaerense. En Lanús, sin ser un sistema formalizado, durante el gobierno de María Eugenia funcionó así. Nosotros en esos años volteamos 75 búnkers y el que coordinaba todo eso era nuestro secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

--Obviamente, todo esto implica una fuerte transferencia de recursos de la Provincia hacia los municipios.

--Sí, hay que reformular el CUD (Coeficiente Único de Distribución). Pero yo lo visualizo como un sistema mucho más eficiente, porque los intendentes conocemos el territorio y podemos hacer una mejor asignación de recursos.

--¿Qué opina de los proyectos para reducir la Legislatura a una sola cámara o disminuir a la mitad la cantidad de miembros de los concejos deliberantes?

--Siempre que se pueda achicar el costo del Estado sin perder eficiencia, está bien. Lo que hay que evaluar son los tiempos. Hoy hace falta bajar muy rápido los costos y algunos de esos proyectos dependen de una reforma de la Constitución Provincial, lo cual demanda mucho tiempo. Me parece importante que se discuta, aunque no por eso vamos a dejar de hacer otras cosas que pueden implican menores gastos inmediatamente. Un ejemplo rápido a nivel nacional: Aerolíneas Argentinas pierde 700 millones de dólares al año, entonces ese problema hay que atacarlo ya, no puede seguir perdiendo tanta plata.

--Finalmente, ¿qué rol le asignaría a Bahía Blanca en una eventual Gobernación a su cargo?

--Va a tener una importancia superlativa y no solo por su posicionamiento geopolítico, su capacidad de producción o su comercio exterior, sino porque los proyectos que tenemos en materia de descentralización van a funcionar mucho más rápido en ciudades que están organizadas. Y en Bahía hay un nivel de organización y de interrelación de las fuerzas productivas que uno ve que realmente está ordenado. Yo diría esto: Bahía Blanca, empecemos por ustedes a descentralizar.