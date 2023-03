Olimpo ya lo sabe, dirige Lucas Comesaña, ¡cuidado!

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Olimpo pasó de la preocupación a la desesperación”, fue el título que encabezó el análisis del partido entre el aurinegro y Defensores de Belgrano, el 17 de febrero de 2019 por la fecha 16 de la B Nacional.

¿Y? Esa fue la única vez que el árbitro Lucas Comesaña, que este sábado pitará Olimpo-Boca por los 32 avos de final de la Copa Argentina en Chaco, dirigió al conjunto bahiense a nivel profesional. Y su actuación fue desastrosa.

Más allá del flojo cometido de Olimpo, que se encontraba en zona roja y a 9 programaciones para el final del torneo estaba prácticamente condenado a descender al Federal A, lo de Comesaña fue sospechosamente llamativo, por el trato hacia los jugadores y los comentarios ácidos y fulminantes contra su persona y su forma de arbitrar en las distintas redes sociales.

No solo ignoró un claro penal del arquero Velazco a Axel Rodríguez (le ganó con el cuerpo la posición cuando el balón estaba suelto y el "1" visitante lo "barrió" abajo), también hizo “vista gorda” frente a un planchazo de Goux sobre la humanidad de Axel.

Sin embargo, los futbolistas olimpienses se quejaron del destrato y la soberbia del referí, que en todo momento, según los protagonistas, menospreció a Olimpo.

A todo esto, al otro día del cotejo, llamé a Comseña, quien se brindó amablamente para la nota asegurando “acerté en todo, hice un buen partido”.

Alvarado de Mar del Plata pidió que esté juez no lo dirija más, el 25 de septiembre de 2019, después de darle un penal que no existió a Barracas (venció 1-0 a Agropecuario), el partido terminó en escándalo, y pueden seguir los ejemplos...

En el mundo Olimpo podrían decir “y, Boca no puede quedar eliminado de la Copa en esta instancia, no le conviene a la organización, por eso mandaron a este árbitro”. Sí, puede ser, pero Comesaña, hoy pitando en Primera división, ha hecho de las suyas en varios encuentros donde la TV y las expectativas del universo futbolero no estuvieron tan al tanto como si lo están en la elite de AFA.

“Que dirija bien, solo eso”, piden en Olimpo.