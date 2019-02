“Acerté en todo, hice un buen partido”, dijo el árbitro de Olimpo-Defensores de Belgrano

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Encima que tuvo una flojísimo desempeño en el partido entre Olimpo y Defensores de Belgrano, donde el único perjudicado fue el conjunto aurinegro, el árbitro Lucas Comesaña fue parte, por primera vez en su carrera, del sorteo para uno de los cotejos de la fecha 20 de la Superliga.

Sin embargo, su bolilla no salió favorecida en Colón-Banfield, lo que hubiese sido demasiado premio después de los groseros errores que cometió el domingo en el estadio Carminatti.

Sin embargo, al atender el llamado de La Nueva., este referí de 36 años, nacido en Florida (localidad del partido de Vicente López) y vinculado a AFA desde 2006, aseguró que no se equivocó en ningún fallo y que estuvo a punto de suspender el partido en el entretiempo, cuando recibió “agravios, insultos y amenazas” de gente vinculada a Olimpo, que él llamó dirigentes, y que nada tenía que hacer en zona de vestuarios.

“El partido se desarrolló con absoluta normalidad, hubo tres amarillas y no existieron jugadas polémicas. Los jugadores casi ni me protestaron dentro del campo, pero sí lo hicieron los de afuera, quienes me pidieron explicaciones en todo momento. Entiendo el momento por el que está atravesando Olimpo, pero yo no tenía nada que ver. No tengo nada en contra de nadie y no viajé a Bahía a perjudicar a nadie, que eso quede claro”, sostuvo Comesaña, quien estuvo bajo sospecha de parte del mundo olimpiense por un vínculo con Defensores de Belgrano, pero que el mismo desmintió.

“Me decían que años anteriores había favorecido a Defensores, pero fue la primera vez que lo dirigí en mi carrera. Y eso que empecé en la D y pasé por todas las categorías. Conozco a su presidente (Marcelo Achile) como a un montón de dirigentes más, pero no tengo relación con él ni con nadie”.

“No voy a ensuciar mi carrera por nada. Tengo una familia atrás, dos hijos chicos, y por ellos quiero hacer lo mejor en cada desafío que asumo. Acá hay mucha maldad y no hay que alimentar la violencia, ni de adentro ni de afuera”.

—Olimpo pide dos penales: uno del arquero de Defensores (Maxi Velazco) sobre Axel Rodríguez, y otro del defensor Luciano Goux, también sobre el 9 local. El primero es de acá a la China, porque el “1” barre al delantero, y el otro es dudoso.

—Me mandaron el video, observé esas acciones otra vez y acerté con las determinaciones que tomé. En el primero, el que llega a la pelota y toma posesión es el arquero, que pierde la estabilidad por el claro empujón del atacante. Por eso es falta del de Olimpo, que es lo que sancioné. En el otro hay un contacto, pero el delantero se tira sobre los pies del que defiende.

—Insisto: el primero es penal.

—Desde tu punto de vista, pero la realidad es que no. Y yo estoy cerca.

—En el segundo tiempo, el 9 de Olimpo termina lesionado por un empujón y una pierna en alto del 3 de Defensores. Acción de juego brusco grave con riesgo para el adversario, causante de, al menos, amonestación. Dejaste seguir.

—No vi falta. Creo haber hecho un partido correcto, me fui conforme con mi actuación.

—¿Qué pasó en el entretiempo, camino a tu vestuario?

—Un grupo de entre 10 y 12 personas se acercó a preguntarme porqué estaba cobrando mal y qué tenía en contra de Olimpo. No hubo agresiones físicas ni quisieron ingresar a mi vestuario; sólo me increparon verbalmente y escuché insultos. Pero no puedo contar lo que escribí en el informe porque eso es exclusividad del Tribunal de Penas.

“Lo único que hice fue aclarar que no había venido a perjudicar a Olimpo. Dirijo cada partido con seriedad y trato de ser lo más justo posible; esta profesión te lo exige”.

—¿Pensaste en suspender el cotejo?

—Si había una agresión física, suspendía y me iba del estadio en ese preciso momento. A ver... No es una situación normal, no pueden suceder estas cosas; los dirigentes no pueden estar esperando al árbitro en los pasillos de zona de vestuarios. Hablé con el jefe del operativo policial, me dio todas las garantías y salimos a jugar el segundo tiempo. Sacaron a todos los que estaban en el campo de juego que no tenían nada que ver con el espectáculo, y todo fue más tranquilo.

“Yo, como cualquiera, me puedo equivocar, pero nos tenemos que respetar. No me pueden hacer responsable de una derrota o del momento delicado que vive Olimpo. Hay que tratar de evitar situaciones como las que se vivieron”.

—¿El informe que hiciste, es duro en contra de Olimpo?

—No, sólo comenté lo que pasó. Después, las consecuencias, corren por cuenta del TDP. Repito: no tengo ningún problema con Olimpo, es un club que no conocía. Si alguna vez existe la posibilidad, me gustaría hablar con el presidente (Mauro Altieri).

“Cuando perdés es duro y te agarrás de lo que podés; es entendible, pasa en todos lados”.

—¿Notaste cierta tensión y nerviosismo en los jugadores de Olimpo?

—Sí, como que estaban acelerados.

—Alguno de ellos se quejaron de maltrato de tu parte, como que los “ninguneastes”, que varias veces repetiste: “no les voy a cobrar ni una a favor”

—Jamás haría algo así, amo esta profesión y quiero crecer. Me hubiese gustado ser futbolista profesional, y sé que de ellos tengo que aprender también.

“Trato de estar lejos de las noticias que no le hacen bien al fútbol, de no leer tanto y de estar concentrado en lo mío. Para mi, todos los partidos son iguales y los dirijo como si fueran la final del mundo”.

¿Hay equipo?

En el primer ensayo táctico de la semana, el técnico Marcelo Broggi introdujo tres variantes con respecto al once inicial que viene de caer ante Defensores de Belgrano. Leandro Lacunza llegó a la quinta amarilla, Axel Rodríguez sufrió una distensión en el hombro izquierdo y es difícil que llegue y Franco Lefiñir dejará el equipo por razones tácticas.

El DT eligió como reemplazantes a Lucas Lazo, Martín Ferreyra y Matías Gallagos, por lo que Said Llambay volvería a ser el carrilero por izquierda y David Vega otra vez uno de los volantes centrales.

El posible once para visitar a Gimnasia de Jujuy, el próximo domingo desde las 17, sería: Holgado; Lazo, Orozco, S. Sánchez, Ferreyra; Graciani, De Iriondo, Vega, Llambay; Vidal y Gallegos.