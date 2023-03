Un gerente para el centro, negocios que sólo son probadores y gallinas en alerta

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Buenas, Juan. ¿Cómo anda todo? Se va terminando el verano y con el regreso de los chicos a las aulas es como que ya el año empieza a pleno, ¿no?

--Seguro, pero es raro que me recibas sin hacer mención a nuestra clásica rivalidad futbolera. Además, ayer Bahía volvió a ser un horno.

--Tenés razón, pero sucede que tras el título mundial de Argentina es como que cuesta poner la cabeza en el fútbol de acá. ¿No te pasa?

--Sí claro, pero ya iremos calentando motores, no te olvides que para principios de mayo está previsto el primer clásico.

--Sí, claro, y ya sé que, como de costumbre, en cancha de River. Yo no sé si es por lo que pasó en Mar del Plata y Río Negro, con la mortandad de 240 mil gallinas por la gripe aviar, pero creo que ustedes deben estar preocupados y temen que acrecentemos nuestra paternidad.

--Bueno, veo que te fuiste a la banquina, así que mejor ni te respondo. No es grato económica ni emocionalmente tener que sacrificar tantos animales por una peste.

--Bueno, pido disculpas, pero pedile a Tito los primeros dos cortados y arranquemos con los temas locales.

--Bien, a propósito, el otro día estuve con nuestro amigo Ricardo Cangelosi y me trazó un panorama sobre lo que puede pasar en Bahía.

--Me imagino que debe estar haciendo todo lo posible para evitar la enfermedad. Hasta cruzar los dedos, porque ya hubo casos en Puan. ¿Qué te dijo?

--Te lo resumo. Me contó que es una enfermedad muy contagiosa, que se da sobre todo por las aves migratorias y obviamente las más expuestas son las aves de traspatio, o semicautiverio, y que la recomendación es la bioseguridad, confinando al animal.

--Ni pensar el impacto que puede tener esto en quien tiene una explotación comercial.

--Me dijo que para quien lo llegue a sufrir será un desastre y lo llevará a situación de quebranto porque hay que sacrificar a todos los animales del establecimiento y, prácticamente no hay posibilidades de recuperación porque armar todos los planteles de nuevo lleva mucho tiempo y dinero. Pero no todas son malas.

--Me alegro, pero contame.

--Ricardo me explicó que afortunadamente, en 10 o 15 días, estaremos llegando a la finalización de la época de migración, obviamente no se terminará el problema, pero disminuirá mucho la posibilidad de contagio.

--¿Y en cuanto al consumo de productos aviares?

--No hay ningún inconveniente. En todo el mundo se ha recalcado que no hay posibilidades de contagio a través de los productos avícolas.

--Te cuento algo, estuve recorriendo negocios locales y el pollo aumentó estas semanas casi el 40 por ciento y el huevo un poco más.

--Por lo que pude averiguar, en Argentina no hubo grandes mortandades y la gripe aviar no afectó la parte comercial. La suba de precios es por un tema estacional, todos los años pasa exactamente lo mismo. En febrero el precio del huevo repunta y lo hace hasta fines de marzo–abril y después se queda estancado. El porcentaje de la inflación anual lo recupera en esos dos meses porque después se queda quieto hasta febrero del año siguiente.

--Bueno, pero si se dispara la enfermedad en la región agarrate Catalina.

--Obviamente, si hay un problema grave por la gripe aviar nos va a afectar y hará que el precio del huevo y el pollo se disparen. Si muere la gallina se muere la “máquina” y lleva un tiempo reponerla.

--Bien pasemos a otras cuestiones. ¿Novedades comerciales? ¿Algún nuevo local lejos del centro?

--Si, en Indiada está muy avanzada la construcción de un supermercado de una cadena familiar bahiense en Viajantes del Sur.

--¿Una que invita a la ilusión o una que plantó bandera?

--La última opción es la correcta, José Luis. Ya techaron y están con la instalación eléctrica, así que en poco tiempo más abre.

--¿Qué más?

--Me enviaron fotos de la obra en la exestación Orbe, donde están colocando los surtidores. Realmente se trata de un gran emprendimiento que va a darle un nuevo impulso a ese sector de la ciudad.

--¿No sabés nada del espacio público que irá junto a la estación?

--Ya empezaron las obras de la futura plazoleta, un proyecto que se concretará con aportes privados y municipales, justo en la esquina de Láinez con Indiada.

--Che, antes que me olvide, contame algo del tema del comerciante al que le secuestraron más de 30 millones de pesos en zapatillas truchas.

--¿Qué querés que te diga? Creo que salió todo en los medios.

--Algo más vos seguro sabés. Se dice que, por la minuciosidad de los operativos, pudo tratarse de una denuncia hecha por un exempleado y, por otro lado, el comentario es que Bahía está inundada de productos truchos.

--Sí, obviamente tengo la otra cara de la moneda, desde personas cercanas al comerciante aseguran que la denuncia fue obra de la competencia ante la imposibilidad de competir con los precios.

--Viste, algo más tenías.

--Es más, según lo que me dijeron, aunque no lo creo, tampoco descartan una cuestión política porque se trata de un comerciante no alineado con el oficialismo nacional y provincial y la Policía Federal, que hasta llevó testigos, estuvo desde las 16.30 de un día hasta el mediodía del siguiente. Para que quede claro, no estoy defendiendo en lo más mínimo lo que hizo este comerciante, solo trato de decir que suena raro semejante despliegue cuando esto abunda en todos lados y muchos miran para otro lado.

--¿Te referís a la proliferación de marcas truchas en Bahía?

--Claro. Hace muchos años que eso es una pura realidad, muchos en el centro venden marcas adulteradas. Ojo, esto pasa en todas las ciudades del país, no sólo acá.

--Mientras pedimos otra ronda de cortados, seguro trajiste algo más del tema comercial que me planteaste el domingo pasado.

--¿El de la polémica por los vuelos nocturnos en el aeropuerto?

--Noo... ese quedó bien expuesto ayer en una nota de “La Nueva.”. Me refiero a la caída de la actividad comercial en el centro. Me imagino que seguiste ahondando en el tema.

--Si claro, y el pronóstico no es bueno para el comercio, principalmente porque no pueden competir con las ventas por Internet, algo que venimos hablando hace años.

--Sí, y la semana pasada también lo tocamos.

--Me parece interesante hacer hincapié en una definición interesante sobre el comercio bahiense.

--¿Cuál?

--No son negocios, son probadores. La gente entra, se prueba un calzado, una campera, mira una herramienta, un equipo de cámping, un microondas, lo que se te ocurra, le saca fotos y luego lo compra en condiciones más ventajosas por Internet.

--Además ha mejorado tanto la logística que al toque lo tenés en tu casa.

--Claro, incluso los domingos y feriados. De hecho los que reparten están desbordados de trabajo. Por otro lado, hay sectores comerciales que están sobredimensionados en el centro y sumale el éxito de varios centros comerciales en el barrio. De hecho tengo una primicia.

--Epaaa... Largala entonces.

--Me comentaron que en las primeras cuadras de calle Pilmayquén se vendió un lote muy grande que está entre dos sectores comerciales muy concurridos, para seguir haciendo locales comerciales. Toda esa gente que compra ahí, no compra en el centro. Lo mismo sucede en calle Don Bosco, en Villa Mitre o en 14 de Julio, por ejemplo.

--¿La Muni hace alguna autocrítica en cuanto a lo complicado que se hizo llegar con el auto al centro?

--Sí claro, dicen que no supieron comunicar bien que el tema de las macetas, por ejemplo, fue un paso previo en la pandemia, hasta que se concretara la semipeatonalización de esas calles.

--Y en cuanto al estacionamiento medido.

--Hay muchos comerciantes que lo piden porque eso hace que el público se renueve, sino te dejan el auto estacionado ahí durante ocho horas. Yo creo que eso no es la causa del retroceso. De todas maneras tengo una perlita que te va a interesar.

--Decime.

--La Corporación y la Muni firmaron un convenio para la potenciación del centro porque hay mucha preocupación entre los comerciantes por el futuro del sector.

--Buen tema, pero andá al grano.

--Te mata la ansiedad. Escuchá, el tema es así, patrocinada por la Corporación, se va a crear la figura de un gerente de Shopping a Cielo Abierto.

--¿Eh?

--Sí, tal cual. Cuando se terminen las semipeatonales de Alsina, Belgrano y Donado, obras consensuadas con los comerciantes, este gerente se va a encargar de ver qué actividades y espectáculos se pueden hacer para atraer a la gente al centro. Por ejemplo, organizar sábados de descuentos, etc, etc.

--Bueno, y me imagino que ya tenés el nombre de quién desempeñará esa función. No espero menos de vos, Juancho.

--Sí, será José Matoso, publicista y secretario de la entidad.

--Bueno, felicitaciones y nuestros deseos de éxito. Aunque el desafío no es chico.

--No tengas dudas. El otro día me contaron que hasta el mismo centro de Londres vive una crisis comercial terrible, sobre todo porque mucha gente después de la pandemia no volvió al trabajo presencial y miles de comercios perdieron sus clientes.

--Che, raro que no me dijiste nada de la Fiesta del Cubanito. Seguro que hoy después del asado te vas a dar una vuelta por el Parque de Mayo.

--Por supuesto sobre todo porque mi amigo Ariel Biagetti, de gran experiencia en el tema, forma parte del jurado.

--Yo creo que Ariel va a realizar un trabajo a conciencia, se va esmerar probando y eligiendo al mejor, como lo hace en la omelette gigante de Pigüé o en el concurso de asadores de la FISA. Un maestro, realmente.

--Ja, ja, de eso no tengo dudas, pero háblame del resto.

--También están los chefs Ignacio Gerbino, coordinador de gastronomía del Instituto Superior Pedro Goyena y Martín Ezequiel Santecchia, representante del Instituto Gastronómico Argentino (IGA), mientras que Facundo Piatta y David Carabetta fueron elegidos por sorteo entre los cientos de interesados que se anotaron en la convocatoria abierta lanzada por Muni. Como suplentes estarán Maite Gregorio y Facundo Mussini. Pero si me permitís tengo una perlita.

--Por supuesto. Avanti.

--Entre los que se anotaron del público para estar como jurados estuvo Federico Susbielles.

--¿El Chubi, el presidente del puerto?

--Sí, no salió sorteado pero se anotó.

--Realmente es una muy buena idea, sobre todo porque resalta algo bien bahiense como el cubanito. Pero vos que las sabés todas, Juan, ¿es cierto que se trata de un producto surgido en la ciudad?

--Acá te voy a hacer dos aclaraciones. Contrariamente a lo que se dice, el cubanito no nació en Bahía Blanca.

--Uhh, me clavás un puñal pero contá.

--Según comentó el primer cubanitero de la ciudad, Octavio Fuentes, que más de 60 años atrás, casi 70 te diría, fundó la mítica firma La Vaquita, cuando llegó de Chile, en 1953, ya se vendían en Bariloche, Santiago del Estero y Buenos Aires, aunque en esos lugares jamás tuvieron la aceptación popular que tienen en Bahía.

--Me interesa, seguí.

--La historia fue contada por Fuentes -quién no habrá comprado un cubanito en su Jeep Ika carrozado, con la figura de una vaquita a cada lado, ¿no?- a la licenciada en Geografía Antonella Sapunar, y te digo más, fue ella quien lanzó por primera vez la realización de la Fiesta del Cubanito.

--Pensé que había sido una propuesta del economista Leo Valente.

--Yo creo que él lo debe haber propuesto muchísimas veces y ha insistido mucho en esto, pero la Muni destaca el trabajo de Antonella Sapunar, quien con lujo de detalles, en su trabajo para la UNS, lanzó la idea.

--Raro que Valente no haya sido llamado para integrar el jurado.

--Hay quienes señalan que no lo convocaron porque se expresó públicamente a favor de una marca. Sinceramente más no sé.

--¿Algo más de este tema?

--No, pero hablando de fiestas en Bahía, mañana lunes se anuncia, luego de la impresionante edición 2022, la de Camarón y el Langostino en Ingeniero White, para Semana Santa y desde ya te voy anticipando que para el aniversario de Bahía la Municipalidad está organizando una movida artística muy grande.

--¿De la FISA no sabés nada?

--Nunca te conformás con nada ja. Este año habrá FISA y sería entre el 13 y el 16 de octubre, que es fin de semana largo.

--Ok, pero pasemos a otras cuestiones. ¿Qué están haciendo en la planta de ABSA? Vi como edificios nuevos, ¿puede ser?

--Por un lado se hizo el cruce de calle Pilmayquén con un acueducto de 250 milímetros que es un refuerzo para los barrios altos y por otro lado, dentro del predio, están haciendo una cisterna de 30 millones de litros y haciendo una excavación, porque va semienterrada 2,5 metros. Luego tiene otros 2,5 metros sobre nivel del suelo por 120 de largo y 60 de ancho. En cuanto a los módulos, son oficinas de la empresa que hace los trabajos.

--Muy completo, amigo. Tenés algo de Expoagro? Vi que pasaron todos los candidatos. Claro, no se la iban a perder...

--Obvio. La sala de prensa fue la más concurrida de la muestra. Al margen de los políticos hubo un dirigente gremial bahiense que tuvo una ajetreada jornada de entrevistas,

--No sabía, tirá el nombre.

--Jorgito Grimberg, quien el miércoles 29 asumirá como presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Es la primera vez que alguien de nuestra ciudad, que surgió de la AGA, llega a semejante cargo y los medios nacionales aprovecharon la ocasión para presentarlo en sociedad.

--Felicitaciones. ¿Algo más antes de irnos?

--Sí, mandarles un saludo fraterno a las familias de dos ingenieros que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de Bahía y que fallecieron en los últimos días. Uno de ellos es Néstor Teplitz, fundador de la empresa Coince, que está haciendo varias obras de agua en Bahía y fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Bahía Blanca, además de una gran persona y un profesional de gran trayectoria en obras viales e hidráulica.

--Me hablaste de dos fallecimientos.

--Sí, el otro día falleció Arnoldo Girotti, primer gerente general de Profertil. Bajo su liderazgo, la empresa se consolidó como la primera planta de urea granulada del país y una compañía líder en la producción y comercialización de fertilizantes.

--Claro, como olvidarnos de esa etapa de Bahía. Pero ya es tarde, mejor zarpemos. Y no te olvides de la cuenta.

--Por supuesto, como siempre me haré cargo, despreocupate José Luis. Hasta el próximo domingo.