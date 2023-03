La investigación que derivó en los múltiples allanamientos que se realizan en distintas zapaterías de nuestra ciudad, por venta de productos que serían truchos, se originó hace casi un año, luego de una denuncia anónima.

El Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, con conocimiento de la Fiscalía Federal Nº 2, impulsó la investigación y descubrió la posible existencia de una infracción a la ley de marcas 22.362.

La Policía Federal, con distintas tareas de campo y de inteligencia que habrían incluido la constatación en los locales de los precios y tipos de productos exhibidos, se constataron las irregularidades y se avanzó hacia las órdenes de allanamiento.

Si bien todavía no está el inventario de la cantidad de calzado secuestrado, la medida apunta a productos ilegales que figuran bajo las marcas Adidas, Nike, New Balance y Under Armour, entre otras, según informaron fuentes judiciales.

"A su vez las marcas refirieron que no tenían relación comercial con el dueño de esos locales", agregó el vocero, sin descartar que, no obstante, pueda existir algún intermediario.

Una vez trasladado, todo el calzado incautado será sometido a pericias, según se informó.

Los operativos tienen lugar en los locales de Belgrano 32, O'Higgins 89, Donado 91 y uno del Paseo del Sol.

La misma fuente indicó que "hacía rato" que no había denuncias de estas características.

Lo que dice la ley

El artículo 31 de la ley 22.362 (de marcas) prevé prisión de tres meses a dos años, pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil 4.000 pesos a pesos 100.000 pesos, a quien falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación y el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.

La misma sanción alcanza a quien ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización y a quien ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen, teniendo en cuenta que se trata de una modificación de 2012.

De todas maneras el encaudre jurídico del caso podría variar según lo que surja de las pericias.