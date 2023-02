--Buen día, Juan, termina febrero y va terminando uno de los veranos más tranquilos en Bahía, ¿no?

--Todavía falta, pero no sé bien a qué te referís.

--A que así como otros veranos no nos dieron tregua por la falta de agua y los cortes de energía, este, hasta ahora, no ha sido tan cruel.

--Es verdad, aunque los problemas con el abastecimiento de agua son eternos y muchos vecinos los padecen, hay que reconocer que este verano la pasamos mejor. Tenés razón.

--Y también se va terminando una temporada inolvidable en las playas de la región.

--Sí, todo estuvo a full, y como lo vinimos diciendo, las sierras también vivieron una buena temporada.

--¿Y por Bahía?

--Creo que bien, el otro día PP fue al balneario Maldonado a la tarde y estaba desierto, pese a ser un domingo y feriado largo.Realmente raro.

--Se lo ve muy limpio.

--Y ordenado.

--Bueno ¿Qué te parece si mientras le pedimos a Tito que nos traiga el primer par de cortados nos metemos de lleno en los temas locales?

--Lo que vos digas, aunque creo que esta semana dos de las noticias más importantes vinieron del puerto.

--Es verdad. La emotiva visita de la fragata Libertad y la firma de un convenio con YPF – Petronas por la gran planta de gas natural licuado (GNL) fueron temas excluyentes, pero seguro que de ambas novedades tenés alguna perlita, algo que no se dijo estos días.

--Además de la tremenda convocatoria, de la fragata con cuadras y cuadras de personas que ayer esperaron para poder recorrerla, me parece un dato para destacar que hay 12 bahienses en la tripulación y tres son integrantes de la plana mayor del buque: el comandante, capitán de navío Gonzalo Horacio Nieto, el jefe de abastecimientos, capitán de corbeta contador Gastón Varese, y también el jefe de los infantes de Marina a bordo, el teniente de navío Juan Ardusso.

--Bahienses hasta la médula ¿no?

--Tal cual. El primero hincha y socio de Tiro Federal, el segundo de Comercial y el tercero de Olimpo.

--¿Alguna mujer?

--Sí, la bahiense María Celeste Mustafá, que está en el área de Computación a bordo, y también te destaco a Gabriel Ferreiro, nadador de rescate.

--Hace rato que la fragata no estaba por Bahía. ¿Me equivoco?

--No, desde 2011 no amarraba en Ingeniero White.

--Bueno, contame algo más del tema de la gran planta que YPF y Petronas piensan construir en el puerto local. El jueves se anunció que firmaron la reserva de tierras.

--Sí, realmente es un proyecto monstruoso y ojalá se concrete. Ahora, de acuerdo a lo que se firmó, hay un período inicial de seis meses, durante el cual las empresas realizarán estudios técnicos, económicos, marítimos, de suelo y ambientales, que permitan determinar la forma de viabilizar el proyecto, haciéndolo competitivo a nivel internacional.

--¿Y después?

--Al final de ese período las empresas presentarán una “Iniciativa Privada” que tendrá por objeto obtener la “Declaración de Interés Portuario” y el otorgamiento de un contrato de concesión a largo plazo.

--Bueno, pero vayamos al grano, esto indica que la localización del proyecto es Bahía…

--Sí. Te digo más. Esta semana que pasó estuvieron técnicos y directivos de Petronas y se juntaron con algunos referentes del ámbito portuario e industrial bahiense.

--No trascendió nada…

--Según mis fuentes, se realizó de manera no protocolar, y seguirán viniendo para avanzar con el proyecto. Ahora están esperando que salga la ley de GNL para anunciar la inversión. Te diría que ya tienen todo listo para arrancar.

--¿Pero qué pasa con esa ley, tanto cuesta definir el proyecto y sancionarlo?

--Estuve averiguando y más allá de que el texto del proyecto está enumerado, aún no está en la Cámara de Diputados o al menos no lo estaba hasta la semana pasada. El grupo Petronas está esperando que salga la ley que regulará la actividad para anunciar la inversión.

--¿Y la plata necesaria está?

--Sí, serán fondos de Petronas. No hay duda de que la planta se hará en Bahía. Tiempo atrás te dije que estará ubicada en los terrenos que ocupaba Vale, al lado de la termoeléctrica. La petrolera malaya ya cuenta con los 10 mil millones de dólares de inversión inicial que requiere el proyecto para convertir el gas natural de Vaca Muerta en gas natural licuado y exportarlo por barco desde Ingeniero White. Estimo que en dos o tres meses habrá novedades importantes. Ojalá porque la actividad económica que aportará será muy importante.

--¿Habrá que sumarle otra planta por parte de TGS y la texana Excelerate Energy?

--Sí, ese proyecto también se definirá pronto. En este caso, como te dije hace unas semanas, las tierras asignadas están en Galván, detrás de la exrefinería de la Esso. Pero si querés te tiro una primicia para Bahía, también del ámbito industrial, que me pasaron hace un par de días.

--Epaa... así me gusta. Avanti.

--Parece que avanza la construcción de una nueva planta de biodiesel en nuestro distrito.

--No tenía idea, seguí tirando data.

--Sí, ya se compró un predio pegado al de TGS y en el tema está un empresario local de peso. Otro dato interesante es que la producción será en base a maíz.

--Vas muy rápido amigo o yo estoy lento para entender. ¿El predio del que hablás está en Cerri?

--Sí, son unas 30 hectáreas, delante de la termoeléctrica Guillermo Brown. Lo que te puedo asegurar es que ya se vendieron. Así que estate atento porque en cualquier momento el tema sale a la luz. Ah, me olvidaba, por allí pasan tres gasoductos de TGS, así que alguna restricción de uso habrá.

--Buen dato, amigo, pero seguro tenés algún otro temita comercial para comentarme.

--Algo tengo, hacerse de buenas noticias es más difícil que ubicar un kilo del asado del gobierno, el del programa Precios Justos.

--Ja, ja. Ya sé que no vivimos en Disney, por eso valoro que siempre traigas a la mesa alguna buena en lo económico, hablar sobre lo malo hablamos todos, eso, lamentablemente, no es novedad. Por eso soy todo oídos: adelante, Juancho.

--Bueno, cumplo tus deseos y te cuento: un empresario local sigue comprando y comprando.

--Conozco varios que lloran pero siguen comprando y comprando, así que dame más precisiones.

--Ok, en este caso me voy a reservar el nombre, aunque te digo que no tiene nada de “zonzo” y sigue invirtiendo.

--Ah... muy bien por Marcelo entonces, pero andá al grano.

--Ok, compró dos casas frente a Irel, en la avenida Alem y ya las está demoliendo para hacer en planta baja locales comerciales y arriba oficinas con vista al Parque de Mayo. Pero eso no es todo.

--¿A ver?

--Parece ser que el hombre también adquirió dos casas contiguas a la estación de servicio de Alem y Perú y allí también tiene un muy lindo proyecto.

--Entonces quiero detalles, amigo.

--Junto a la estación va a hacer un patio al aire libre para la tremenda confitería que levantó en ese sector y luego construirá locales comerciales, posiblemente un gimnasio y un Mity Market. Pero ojo, esto no es ya, sino que la construcción demandará, por lo menos, un año.

--Sin querer me llevaste al tema inmobiliario. ¿Estuviste con tu amigo Nacho? ¿Novedades?

--Sí, el otro día me encontré con él y con GP, y estuvimos hablando del tema. Pensé que iban a llorar, a decirme que no se vende nada, pero no fue así, aunque el panorama no es bueno.

--No entiendo nada, explicame.

--Algo se vende, pero lo que se vende es, salvo contadas excepciones, porque se caen mucho los precios. Fijate que el otro día se vendió un departamento de un dormitorio, estándar, en Alsina al 1200, en 30 mil dólares, cuando un par de años atrás estaba en 52 mil.

--¿En serio?

--Tal cual. Obviamente un departamento así por 30 mil dólares no lo construís, pero a 40 mil no lo compraba nadie.

--A ver si entendí. ¿El título sería “´Precios por el piso”?

--Sí, o cada vez más abajo porque nadie sabe cuál es el piso, aunque los que entienden hablan de que en algún momento comenzarán a recuperarse. Hoy hay algunas inmobiliarias que venden porque tasan bajo y las que tratan de cuidar el bolsillo del propietario casi no tienen operaciones.

--¿Monte Hermoso como está en el rubro inmobiliario?

--Un poco mejor, no para descorchar botellas, pero la situación está mejor.

--Che, en cuanto a los alquileres, me imagino que deben seguir pidiendo una modificación de la ley.

--Y sí, realmente. Fijate que para que pueda, dentro de tres años, seguir siendo un negocio aceptable para el propietario, varias inmobiliarias inflan el valor del alquiler al momento de iniciar el contrato. Por ejemplo, si vale 70 mil pesos lo llevan a 90 mil. ¿Se entiende?

--Perfecto. Che, ¿alguna novedad del Mercado Municipal? Hace rato que no se habla nada del tema.

--Lo último que sé es que se están terminando las mudanzas.

--¿Y en cuanto a las obras?

--Empiezan en 15 días en la planta baja, con desarme de todas las estructuras internas, es decir, eliminación de tabiques.

--No me queda claro. ¿El mercado ya está totalmente desocupado?

--No, no plenamente. La Muni les ofreció a los puesteros dos propuestas de arreglo: alquiler de otro local en inmediaciones del Mercado o subsidio en un solo pago de un monto general. Sobre poco más de 20 puesteros, la mitad decidió mudarse y 10 cobrar un subsidio directo. Ahora hay un par que sigue sin decidirse.

--Bien, ahora sí, pero ya que estamos, hablame de otro de los temas que hace tiempo no tocamos: el del arbolado en el centro, los recintos y las reparaciones de veredas.

--Es verdad, lo último que tengo es que el programa de arbolado superó ampliamente los objetivos en 2022 porque se estimaba plantar 3.000 ejemplares y se terminó con 3.600, sin contar los árboles que recibió la Muni producto de donaciones.

--Bueno, pero no me decís nada del plan veredas...

--Pará, a eso iba. Según cifras oficiales, de ese total el 70 por ciento se plantaron en recintos abiertos por el programa en el macrocentro, mientras que más del 80 por ciento de las intimaciones por el estado de las veredas terminó con la correspondiente reparación.

--Vos que estás en todas, ¿fumaron la pipa de la paz en la delegación bahiense de la CGT?

--Eso parece. Como te conté hace un tiempo, existía una división entre el oficialismo, conducidos por Miguel Aolita y Roberto Arcangel, y el Bloque de Unidad Sindical, donde estaban, entre otros, Miguel Agüero, Marcelo Osores y Carlos Boer.

--Te sigo.

--Pero esta semana, después de varias reuniones, los 85 gremios confederados resolvieron presentar una lista de unidad para normalizar la Regional y evitar las elecciones internas.

--¿Y cómo quedan entonces?

--Habrá un triunvirato: seguirán Aolita y Arcangel y se sumará Boer, actual secretario general de la UOCRA local. Eso quedará refrendado en el plenario general, que se realizará el 14 de marzo.

--¿Algo más antes de levantar campamento? ¿Nada del tema Bordoni?

--Sabes que no me gusta profundizar en el tema político, sobre todo porque aún falta mucho para las elecciones, aunque todo el mundo está jugando a full.

--Olvidate. Todo está marcado ya por las internas o por las elecciones generales. Por eso, algo de lo que pasó en Sierra, con la visita de Kicillof, seguro tenés.

--Los carteles “Axel Kicillof–Pino Bordoni 2023” sorprendieron a propios y a extraños. Hasta los peronistas están sorprendidos porque Bordoni, ex Juntos por el Cambio. Hasta los peronistas de Tornquist estaban incómodos con los carteles, pero hay más.

--Contame.

--Me dijeron que en la comitiva de la gobernación hubo mucho malestar con el intendente serrano porque, en primer lugar, las pancartas ni siquiera tenían bien escrito el nombre del gobernador.

--¿Eh?

--No, decían “Kiciloff”. Te digo más, para el mediodía del jueves estaba previsto un almuerzo con intendentes de la Sexta por el Frente de Todos, y Bordoni no fue incluido. Entonces, cuando reclamó, muy molesto, y dijo que él era intendente del Frente de Todos, como integrante del Frente Renovador, desde el área del jefe de Asesores, Carlos Bianco, le dijeron que Sergio Massa no les había comunicado nada y lo dejaron afuera.

--Apaa... y te llamó la atención la foto de Lorenzo Natali con Cristian Ritondo, afín a Patricia Bullrich, el otro día en Bahía.

--No, porque la exministra de Seguridad mide muy bien en ciudades como la nuestra. A propósito, dentro de la interna del Pro, el otro día se pidió que en los lugares donde hay intendencias Pro tratar de tener lista única y tratar de defender la postura de los intendentes que emergieron luego de la derrota de 2019.

--Bueno, cerremos y dejemos algún tema para la semana que viene.

--Dale, hasta el próximo domingo, José Luis.