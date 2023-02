Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

"Quiero ser gobernador para salir de la decadencia, para sacar a la Provincia de esta crisis. Hoy los bonaerenses viven con miedo de salir a la calle, miedo por el futuro, angustia para llegar a fin de mes. ¿Y eso sabés por qué sucede? Porque el kirchnerismo solo se ocupa de administrar la pobreza, no hace nada para que la gente salga de ese lugar".

En diálogo telefónico con La Nueva., Diego Santilli lanzó hoy formalmente su candidatura a gobernador dentro del Pro, a la vez que criticó con dureza a la actual gestión de Axel Kicillof.

"Está subestimando a la sociedad. La Provincia que generó el kirchnerismo es una donde a la escuela la ven como un merendero o un lugar de contención social. Yo quiero una revolución educativa, salir de la lógica de la sola contención para ir a una revolución del aprendizaje. Quiero salir del miedo a salir a la calle para que los que tengan miedo sean los delincuentes. Y quiero que haya crecimiento económico porque es la única manera de salir de la pobreza, apuntalando la inversión, sacándole la pata de la cabeza al sector privado, al que va a invertir, desde el almacenero al comerciante, desde el empresario pyme al ganadero o el que tiene una empresa de transporte logístico".

En ese sentido, Santilli, diputado nacional y ganador de las legislativas bonaerenses en 2021, sostuvo que los distintos sectores de la economía requieren de más y mejores líneas de crédito. "En este último tiempo el Banco Provincia empezó a financiar más al Estado que a los privados. No puede ser. Además, hay que ordenar y hacer más eficiente toda la burocracia".

Citó como ejemplo de eficiencia a la necesidad de dotar a los municipios de mayor autonomía. "¿Qué tiene que ir a hacer alguien de Bahía Blanca a La Plata para habilitar un barrio? ¿Qué tiene que hacer una escuela esperando fondos de la Provincia para infraestructura básica como estufas, en lugar de darle la responsabilidad y los recursos al Municipio? Todo eso hay que transformarlo", manifestó.

Acerca de la interna política, teniendo en cuenta que dentro del Pro hasta el momento hay otros cuatro aspirantes a competir por la Gobernación (Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel), dijo que es importante aprovechar la herramienta de las PASO.

"Yo creo en la competencia, que en una PASO la sociedad diga quién quiere que la lidere. Después en el camino puede haber un montón de variables y eventuales acuerdos, pero la posibilidad de las primarias es muy buena porque amplía tu base de sustentación".

De este modo, el "Colo" se alineó con su jefe político Horacio Rodríguez Larreta, quien días atrás le dijo a este diario que "en Juntos por el Cambio tiene que haber PASO", en ese caso considerando la multiplicidad de postulantes para la presidencia.

Santilli, a propósito, explicó por qué cree que Larreta es la mejor opción para presidente.

"Porque lo conozco trabajando y sé de la capacidad que tiene para transformar. Gobierna un distrito donde ha mejorado todos los indicadores, desde la seguridad a la educación pasando por la salud. Está al frente de una Ciudad que hoy tiene la menor tasa de homicidios de todas las capitales de Latinoamérica, una Ciudad que es líder en industria del conocimiento. Creo que es la mejor opción porque ha mejorado la infraestructura vial, hoy los trenes van por arriba y los camiones, por abajo. Porque le ha cambiado la vida a los ciudadanos".

Finalmente, cuestionó a Kicillof. "Todos los temas están peor que antes. Cuando uno mira a la Provincia ve a un Estado enorme que no te da educación, que no te da aprendizaje sino que se enfoca en la contención. Y los resultados en materia de conocimiento son malos: de cada 100 chicos que van al secundario, solo terminan 16; de cada 10 chicos, 7 no tienen los saberes básicos en matemática y lengua. Es grave. Y es uno de los tantos ejemplos que demuestran una gran falta de gestión".

En sus redes sociales, Santilli coronó la campaña del día de la dirigencia amarilla bajo el hashtag #FaltaMenos. Allí también oficializó su candidatura.